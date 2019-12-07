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 Суспільство, Фоторепортаж
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 Легендарна "таблетка": у Києві відкрили пам'ятник медикам, загиблим у зоні бойових дій. ФОТОрепортаж

Учора, 6 грудня, на території Київського національного військово-медичного клінічного центру "Головний військовий клінічний госпіталь" (НВМКЦ) відбулося урочисте відкриття пам'ятного знака "Обличчя війни", присвяченого військовослужбовцям медичної служби, які загинули, рятуючи життя захисників України в районі проведення бойових дій.

Про це йдеться в матеріалі інформаційного агентства Міністерства оборони України "Армія Inform", повідомляє Цензор.НЕТ.

На церемонії відкриття були присутні начальник медичної служби ЗС України, генерал-майор медслужби Ігор Хоменко, начальник НВМКЦ генерал-майор медслужби Анатолій Казмірчук, особовий склад військового госпіталю, ветерани АТО, волонтери й представники духовенства.

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"Військові медики з перших днів війни з гідністю виконують обов'язки з надання медичної допомоги нашим пораненим воїнам, іноді ризикуючи й власним життям. 65 медпрацівників загинули, виконуючи обов'язок на війні", - зазначив Хоменко.

Легендарна таблетка: у Києві відкрили памятник медикам, загиблим у зоні бойових дій 01
Легендарна таблетка: у Києві відкрили памятник медикам, загиблим у зоні бойових дій 02
Легендарна таблетка: у Києві відкрили памятник медикам, загиблим у зоні бойових дій 03
Легендарна таблетка: у Києві відкрили памятник медикам, загиблим у зоні бойових дій 04

Після вшанування героїв хвилиною мовчання відкрити меморіал "Обличчя війни" випала честь авторам-ініціаторам його створення - очільнику автомобільної служби капітану Юрію Сліпчуку і ветерану АТО Ігорю Сімутіну.

"Завдяки спільним зусиллям нашого колективу та значній підтримці керівництва центру з'явився цей образ бойового санітарного автомобіля  УАЗ-3962, прославленого під назвою "таблетка". На її борту під ворожими обстрілами перебували відважні водії і лікарі, які з усіх сил рятували наших воїнів. На твердому граніті закарбовано імена героїв сучасності, які склали голови за Україну, яких ми завжди пам’ятатимемо!" - зазначив капітан Юрій Сліпчук.

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3164013
 
   
 Топ коментарі
 
Кацапи навмисне вичікували і обстрілювали медиків.
Вічна пам'ять загиблим у війні.
Не забудемо, не пробачимо.
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Педрило путенский, иди на бутылку.
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Кацапи навмисне вичікували і обстрілювали медиків.
Вічна пам'ять загиблим у війні.
Не забудемо, не пробачимо.
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Аналітик Бадрак написав, що оборонне замовлення буде виконано в 2019 році добре якщо наполовину. На слідуючий рік перспективи ще гірші, замість випуску бойової техніки буде зєльоний аудит. Навіть ті копійки, які виділяються на переозброєння армії не використовуються. Саботаж на найвищому рівні, чи просто зєбілізм?
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З травня не використано для ЗСУ 4,7 млрд. грн . Лишаться в бюджеті . А на Сході війна . Хоча бєня вваєає що "прічом туту путєн , ето гражданскій канфлікт" .
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І їх коронна відмазка: «А, на вайнє всє так дєлают. Тєм болєє с бандєровцами.»
Кассабська мразота вважає, що вони такі, як люди.
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🤣🤣дно
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Подяка й шана лікарям і медсестрам, котрі виривали з пазурів смерті життя наших захисників як на передовій, так і в госпіталях та лікарнях тилу.. Багатьох повернули буквально з того світу..
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Эту скорую надо поставить на место Т-34 на Большевике - так будет актуальнее.
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Чучело кацапское, эта машина и погибшие медики солдат спасали, тварь ты ватная.
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оно не для теб кугута поставлено. что им ближе, то и поставили. тебя спросить забьіли.
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Горький Лук писал:

Едем на медэваке, а водила как даст газу(местность простреливается), я спрашиваю - мы же медики, че ты гонишь то?

Тот отвечает - вот поэтому и гоню(орки специально охотятся с ПТУРами за медавтомобилями).

Антицивилизация православно-коммунистического шайтаната. Путин просто "лицо" этого сброда. Надеюсь Трамп добрый и щас кааак поддаст под жёппу Путину и тот станет очень мертвым(вместе с армией Рашки)
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Ты это скажи тем, кто погиб спасая жизни ребят, тем кто выжил благодаря этой таблетке. Эта машина символизирует подвиг медиков, но тебе тупому кацапу этого не понять.
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В Ульяновске будет памятник танку-освободителю "Оплот".
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