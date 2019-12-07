 "Лексус" у Миколаєві протаранив таксі на зустрічній - таксист і пасажир не вижили. ФОТО

Про це повідомляє поліція Миколаївської області, інформує Цензор.НЕТ.

"7 грудня близько 2:30 на проспекті Богоявленському, 8, в Інгульському районі сталася дорожньо-транспортна пригода з участю автомобіля Lexus під керуванням 21-річного водія і Daewoo Lanos, за кермом якого перебував 36-річний таксист. Водій і пасажир Daewoo Lanos загинули на місці події, пасажир і водій іншого автомобіля зазнали тілесних ушкоджень і зараз перебувають у медичному закладі", - сказано в повідомленні.





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Правоохоронці вже порушили справу за статтею про порушення правил дорожнього руху, що спричинило загибель кількох осіб. Наразі вирішується питання про затримання водія Lexus. Якщо його провину доведуть, йому загрожує до 10 років за ґратами.