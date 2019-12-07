 "Лексус" у Миколаєві протаранив таксі на зустрічній - таксист і пасажир не вижили. ФОТО

Про це повідомляє поліція Миколаївської області, інформує Цензор.НЕТ.
"7 грудня близько 2:30 на проспекті Богоявленському, 8, в Інгульському районі сталася дорожньо-транспортна пригода з участю автомобіля Lexus під керуванням 21-річного водія і Daewoo Lanos, за кермом якого перебував 36-річний таксист. Водій і пасажир Daewoo Lanos загинули на місці події, пасажир і водій іншого автомобіля зазнали тілесних ушкоджень і зараз перебувають у медичному закладі", - сказано в повідомленні.
Правоохоронці вже порушили справу за статтею про порушення правил дорожнього руху, що спричинило загибель кількох осіб. Наразі вирішується питання про затримання водія Lexus. Якщо його провину доведуть, йому загрожує до 10 років за ґратами.
я все правильно понял? ну да, ты будешь прав, но права эти будешь качать святковому Петру(если ты православный)
Справа два тела, слева три тела
А потом так же ВНЕЗАПНО в больнице все сосуды срослись и парень опять готов ездить, подумывая не подать ли вна суд на лохов, которые въехали в его Лексус.
Чем плох хоть 23-летний Мерс - W-124, или W-140, или даже W-123?
Возьми даже новое говно китайское и вьедь так в машину - где окажешься?
Краш тест "семерки" при 60км. - почти шо сложилась. Давай.те, купи новое такое говно - главное шо "не старше 3-х лет" то.
Ну ок, ты гришь шо запретить старше 3-х лет - выйдешь перед владельцами и скажешь это?
Или 4 года тот же Мерс = в утиль шоле?
Я не понимаю этого - что чмошники таможенники вздумали шо более 5-ти лет - низзя, а тут ездят 35-ти летние ВАЗы - отбери все это говно у владельцев и выдай трехлетние Тойоты хотя бы.
Как это понимать - отобрать 90% машин что-ли? Как ты это видишь то?
А, еще у солдиков отбери 95% т/с - точно рады будут пешком ходить то)
Но все равно Мерс 15 лет с подушками лучше новой той же Фабии.
Че мы спорим из-за а+б= непоймишо?
"Lexus под управлением 21-летнего водителя"
вашу ж мать!