EN|RU|UK
Теми дня: Записи Труби Газова війна Скандали в Слузі народу Ринок землі Справи проти чиновників НБУ Формула Штайнмаєра Затримання Мазура (Тополі) в Польщі Справа Ярослава Дубневича Убивство Гандзюк Корупційний скандал у Слузі народу Обирай свідомо
 Події
  5929  63
Все про:ДТП (2660) Миколаїв (385) смерть (3677)

 "Лексус" у Миколаєві протаранив таксі на зустрічній - таксист і пасажир не вижили. ФОТО

У ніч на 7 грудня в Миколаєві водій автомобіля Lexus не впорався з керуванням і виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з таксі Daewoo Lanos.

Про це повідомляє поліція Миколаївської області, інформує Цензор.НЕТ.

"7 грудня близько 2:30 на проспекті Богоявленському, 8, в Інгульському районі сталася дорожньо-транспортна пригода з участю автомобіля Lexus під керуванням 21-річного водія і Daewoo Lanos, за кермом якого перебував 36-річний таксист. Водій і пасажир Daewoo Lanos загинули на місці події, пасажир і водій іншого автомобіля зазнали тілесних ушкоджень і зараз перебувають у медичному закладі", - сказано в повідомленні.

Лексус у Миколаєві протаранив таксі на зустрічній - таксист і пасажир не вижили 01
Лексус у Миколаєві протаранив таксі на зустрічній - таксист і пасажир не вижили 02

Дивіться також: Поліція Фастова затримала водія, який п'яним збив насмерть перехожого і втік. ФОТО

Правоохоронці вже порушили справу за статтею про порушення правил дорожнього руху, що спричинило загибель кількох осіб. Наразі вирішується питання про затримання водія Lexus. Якщо його провину доведуть, йому загрожує до 10 років за ґратами.

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3164010
 
 
 Топ коментарі
 
Если бы на вместо ланоса был подержаный фолькс или такой же лекс, то выжили бы все.
 показати весь коментар
 
Сделают как с Кривошеевым? ВНЕЗАПНО порвалось в мозгу 100500 сосудов и педаль газа провалилась, а руль возомнил себя юлой.
А потом так же ВНЕЗАПНО в больнице все сосуды срослись и парень опять готов ездить, подумывая не подать ли вна суд на лохов, которые въехали в его Лексус.
 показати весь коментар
 
Вот водитель Ланоса и придерживался. Сильно это ему помогло?
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Ну сейчас новые лица Зе-команды все кардинально изменят. Например, Аваков.
 показати весь коментар
 
 
Тепер потрібно арештувати і посадити не тільки водія а й тих хто продав йому права і тих хто його вчив в автошколі за хабарі!
 показати весь коментар
 
 
Откуда только такие берутся. Пришел перднул в воду не подумав.
 показати весь коментар
 
 
Ты что-то попутал. Застрял в прошлом году. У нас тут уже другие у власти и они должны отвечать, почему 21-летний сопляк на "лексусе" (ОТКУДА ВЗЯЛ-для начала разговора) летает по встречке среди ночи.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
судя по агрессии, тупости вождения и незнанию украинского языка - 100% пэдрык "Лексус" в Николаеве протаранил такси на встречке: таксист и пассажир не выжили - Цензор.НЕТ 8250
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Повоем же про мертвую щеню?!
 показати весь коментар
 
Шизоид, при твоих симптомах, ветеринары безсильны "Лексус" в Николаеве протаранил такси на встречке: таксист и пассажир не выжили - Цензор.НЕТ 3908
 показати весь коментар
 
Если бы на вместо ланоса был подержаный фолькс или такой же лекс, то выжили бы все.
 показати весь коментар
 
 
А кабы был танк, вместо Ланоса и царапинки не было бы. На х........ если бы, придерживаться правил надо.
 показати весь коментар
 
 
Вот водитель Ланоса и придерживался. Сильно это ему помогло?
 показати весь коментар
 
 
То есть, ты, едя на Таврии, придерживаясь Правил, застрахован от таких обезьян как "герой" новости?
я все правильно понял? ну да, ты будешь прав, но права эти будешь качать святковому Петру(если ты православный)
 показати весь коментар
 
 
Выживает тот у кого крепче тачка а не тот кто правил придерживался. Такова суровая правда жизни. Были бы два немца, все остались бы живы.
 показати весь коментар
 
А кабы вместо Лексуса был бы бронепоезд, то что бы осталось от танка-ланоса?
 показати весь коментар
 
Ещё вариант. Если бы за рулём лексуса был не долбо...б, а адекватный водитель,соблюдающий скоростной режим в пределах населённого пункта, то вообще был бы шанс избежать ДТП.
 показати весь коментар
 
 
Ну, Вы за запрет долбо...бов за рулем, я - за снижение пошлин и акцизов на ввоз подержанных авто для личного использования. Что проще реализовать юридически?
 показати весь коментар
 
 
Понятно, что проще второе. И я только "за".Но в ЕС же как-то и первое реализовали более-менее нормально.
 показати весь коментар
 
"снижение пошлин и акцизов на ввоз подержанных авто для личного использования" абсолютно не уменьшает количество долбо-бов за рулем.
 показати весь коментар
 
 
Это уменьшает число жертв таких долбо-бов.
 показати весь коментар
 
кол-во ********* за рулем, шо ни делай, не уменьшится.
 показати весь коментар
 
И я не столько за запрет долбо...бов за рулём, сколько за то, чтоб долбо...бы за рулём получали адекватное наказание за свои действия не взирая на статусы, звания и ранги.
 показати весь коментар
 
 
Ну, пока об неотвратимости наказания за нарушения ДТП можно только мечтать. Я тоже за это двумя руками.
 показати весь коментар
 
 
ага, и пешеходов ещё запретить, помнишь зайцеву?
 показати весь коментар
 
Ну, Вы за запрет пешеходов, я - за снижение Пошлин и акцизов на ввоз подержанных авто для личного использования. Что проще реализовать юридически?
 показати весь коментар
 
Имеешь полное право так заблуждаться. Садись на "Таврию" и доказуй свою правоту. Флаг тебе в руки.
 показати весь коментар
 
но не старше 15 лет...а то иногда можно увидеть такие коптящиеся драконы...какая нибуть ТЕЦ отдыхает по выбросам
 показати весь коментар
 
 
Если у человека 40-летний москвич, то при условии сдачи такого гроба в утиль, я бы разрешил такому и ввоз 15-летнего авто. Но без права продажи.
 показати весь коментар
 
При боковому там і в Лексусі могли загинути. Саме небезпечне зіткнення.
 показати весь коментар
 
Там удар в ланос під 45 градусів. Теж не надто приємно. Але різниця у міцністі корпусів разюча.
 показати весь коментар
 
Лучше бы на месте ланоса была бетонная стена.
 показати весь коментар
 
Водитель играл в подвиг Гастелло,
Справа два тела, слева три тела
 показати весь коментар
 
Сделают как с Кривошеевым? ВНЕЗАПНО порвалось в мозгу 100500 сосудов и педаль газа провалилась, а руль возомнил себя юлой.
А потом так же ВНЕЗАПНО в больнице все сосуды срослись и парень опять готов ездить, подумывая не подать ли вна суд на лохов, которые въехали в его Лексус.
 показати весь коментар
 
 
А может у него просто ГРМ оборвало, как у Кулебы со слов Овно Богуцкой?
 показати весь коментар
 
Та может быть что рептилоиды ослепили плазмой, или барабашка вывернул руль, но суд как-то не впечатлится(если не "занести"), это только пещерные христопитеки могут серьезно высрать чет вроде "бесы попутали"(если за рулем машины-убийцы был бы поп)
 показати весь коментар
 
 
Если докажут? Это вряд ли... Доказывать не кому, мусара на трупах зарабатывают.
 показати весь коментар
 
 
виновнику не будет никакого наказания , максимум поселение , не страна , а бандустан , какое нах может быть доверие к суду ? доверие к бабосам да , а к суду нет
 показати весь коментар
 
 
Ах оставьте, виновник будет потом "гореть вечно", если православный и если не занесет попу бабла "на исповедь")
 показати весь коментар
 
 
Іномарки не для вас. Їздіть на Запежорцях і буде вам щастя.

 показати весь коментар
 
Сраная евробляха такси убила пассажирку.. все помойки старше 3-х лет снять с такси, обязательное лицензирование, кассовые аппараты и страховка пассажиров.
 показати весь коментар
 
Отец, вы еврей?
Чем плох хоть 23-летний Мерс - W-124, или W-140, или даже W-123?
Возьми даже новое говно китайское и вьедь так в машину - где окажешься?
Краш тест "семерки" при 60км. - почти шо сложилась. Давай.те, купи новое такое говно - главное шо "не старше 3-х лет" то.
 показати весь коментар
 
Любитель вторсырья, даже новые китайские повозки типа чери и джили спасают водителя и пассажиров в таких авариях.
 показати весь коментар
 
23-х летний мэрс гнилое корыто, которое не соответствует современным требованиям безопасности, ты слышал о таком понятии как усталость металла? Я уже молчу о подушках безопасности, которых в 99,9% уже нет, а если есть то от старости не сработают.
 показати весь коментар
 
Ну так 2 тонны у немца это тебе не 900кг. у китайца.
Ну ок, ты гришь шо запретить старше 3-х лет - выйдешь перед владельцами и скажешь это?
Или 4 года тот же Мерс = в утиль шоле?
Я не понимаю этого - что чмошники таможенники вздумали шо более 5-ти лет - низзя, а тут ездят 35-ти летние ВАЗы - отбери все это говно у владельцев и выдай трехлетние Тойоты хотя бы.
Как это понимать - отобрать 90% машин что-ли? Как ты это видишь то?
А, еще у солдиков отбери 95% т/с - точно рады будут пешком ходить то)
 показати весь коментар
 
 
А, то вы тока за такси сказал шо не более 3-ех лет нуна?
Но все равно Мерс 15 лет с подушками лучше новой той же Фабии.
Че мы спорим из-за а+б= непоймишо? "Лексус" у Миколаєві протаранив таксі на зустрічній - таксист і пасажир не вижили - Цензор.НЕТ 466
 показати весь коментар
 
 
Я только за такси писал, остальные если свою жизнь не ценят пусть ездят на сраных вёдрах.
 показати весь коментар
 
 
Таксист и шофёр это не профессия, а диагноз умственной неполноценности. Немытое быдло в трениках должно пешком ходить если не в состоянии заработать на новый автомобиль.
 показати весь коментар
 
 
Якщо б до цього випадку з 10 судів повісили, то можливо і вирок був би ільш-менш справедливий.
 показати весь коментар
 
 
Пристёгиваться нужно. Даже при лобовом столкновении можно в таком случае отделаться синяками и переломами, но не черепно-мозговой травмой о руль, от которой точно капец.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
какая красота!!! нравится наблюдать за очищением Земли от долбо
 показати весь коментар
 
лучше бы ему камаз какой то встретился, а не ланос. Минус две жизни из-за какого то водятла "Лексус" у Миколаєві протаранив таксі на зустрічній - таксист і пасажир не вижили - Цензор.НЕТ 6107
 показати весь коментар
 
 
По хорошему в такси должны быть машины с высокой степенью безопасности, это должно быть принято на законодательном уровне. Но сейчас же развелось всяких Уберов-шмуберов где абсолютно любой на любом ведре может таксовать.
 показати весь коментар
 
"Автомобилем Lexus управляла 20-летняя Алена Зайцева."
"Lexus под управлением 21-летнего водителя"
 показати весь коментар
 
Миколаїв - настільки велике місто, що якщо не ганяти за сотню - нікуди не встигнеш
вашу ж мать!
 показати весь коментар
 
В Николаеве негде разогнаться, средняя скорость 20-22 км максимум, весь город засран грузовиками и евробляхерскими помойками.
 показати весь коментар
 
Сейчас менты, прокуроры и судьи грешить начнут.
 показати весь коментар
 
И даже не посадят за убийство двух человек.
 показати весь коментар
 
а почему соевые свинята подтерли мой пост о евробляхерах? или им неприятно вспоминать о их мыролюбном реформизме?
 показати весь коментар
Цензор.НЕТФотоПодії
 
 
 
 
 
 вгору