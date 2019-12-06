 "Ми не даємо Кабміну всі повноваження", "Уважно слухаємо спікера", - з листування нардепів у Раді 6 грудня. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.
Початок роботи ВР 6 грудня
Керівництво ВР - Разумков і Стефанчук
Депутати на консультаціях із членами Кабміну Миловановим і Маркаровою
В.Рабінович і В.Новінський
Президіум ВР
Прем'єр Гончарук у Раді. Поруч з ним М.Волинець
Разумков і Стефанчук
Співголова фракції "СН" Д.Арахамія
Тарута в оточенні колег зі "СН"
Нарада фракції "СН"
Співголова фракції СН А.Корнієнко і спікер Д.Разумков
Жан Беленюк зі "СН" спілкується з колегою
С. Бобровська (Голос) і А.Клочко (СН)
До депутатів від "Голосу" прийшов А.Іванчук
Юлія Тимошенко і Григорій Немиря
А.Корнієнко за трибуною ВР
Депутатське спілкування
А.Корнієнко "СН" і А.Шкрум "Батьківщина"
Герой вчорашньої бійки Гео Лерос з депутатом від ОПЗЖ А. Колтуневичем
А.Клочко зі "СН"
"Будуть нас депутатів частіше слухати", - телефон нардепа зі "СН" Н.Тищенко
"Правку 141 ставлять на підтвердження і ми провалюємо. Уважно слухаємо спікера", - з листування в чаті Зе!Депутат на телефоні нардепа від "СН" Ольги Совгирі
А. Деркач і В.Наливайченко
Спілкування Джемілєва з колегою