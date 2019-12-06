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 Альтернативний варіант обкладинки журналу Time, "подарунок" від Путіна, нові правила отримання субсидії. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ"

Підбірка ФОТОжаб від "Цензор.НЕТ"

Альтернативний варіант обкладинки журналу Time, подарунок від Путіна, нові правила отримання субсидії. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 01

Альтернативний варіант обкладинки

Читайте на "Цензор.НЕТ": Президент України на обкладинці журналу Time. ФОТО ДНЯ

Альтернативний варіант обкладинки журналу Time, подарунок від Путіна, нові правила отримання субсидії. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 02

Коротше, шо не ясно?

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна готова провести конституційну реформу: ОРДЛО можуть отримати додаткові повноваження, - Єрмак

Альтернативний варіант обкладинки журналу Time, подарунок від Путіна, нові правила отримання субсидії. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 03

Нині час такий...

Читайте на "Цензор.НЕТ": Менеджери "Нафтогазу" - "газові бойовики" епохи Порошенка, а нині - час Зеленського, - член Ради Федерації РФ Пушков

Альтернативний варіант обкладинки журналу Time, подарунок від Путіна, нові правила отримання субсидії. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 04

Експериментатор

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нардепа від ОПЗЖ Ківу застали за переглядом пікантного ролика в сесійній залі Ради. ВIДЕО

Альтернативний варіант обкладинки журналу Time, подарунок від Путіна, нові правила отримання субсидії. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 05

- Ви знаете ким я був до Верховної ради?

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Припиніть бійку!" - нардепи від "Слуги народу" Бужанський і Лерос влаштували штовханину за колоною сесійної зали. ВIДЕО

Альтернативний варіант обкладинки журналу Time, подарунок від Путіна, нові правила отримання субсидії. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 06

... і це ще не всі "подарунки"

Альтернативний варіант обкладинки журналу Time, подарунок від Путіна, нові правила отримання субсидії. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 07

Цитати великих

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Швидко, нах#й, закривайте цю справу бл#дську": Труба обговорює із главою патронатної служби ДБР Удовиченком справу проти нафтових інтересів Коломойського. АУДIО

Альтернативний варіант обкладинки журналу Time, подарунок від Путіна, нові правила отримання субсидії. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 08

Ну, давай...

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трубу "злито": в чиї руки Зеленський передасть управління ДБР?

Альтернативний варіант обкладинки журналу Time, подарунок від Путіна, нові правила отримання субсидії. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 09

Нові правила отримання субсидії

Альтернативний варіант обкладинки журналу Time, подарунок від Путіна, нові правила отримання субсидії. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 10

Воровайки

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Якщо буде треба, заберемо Одесу", - російська блатна група "Воровайки" анонсувала концерти в Києві, Харкові, Миколаєві та Одесі

Альтернативний варіант обкладинки журналу Time, подарунок від Путіна, нові правила отримання субсидії. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 11

Вас чекає політичне шоу…

Більше фотошопів дивіться тут

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3163960
 
   
 Топ коментарі
 
Сейчас будет воя и нытья от ЗЕбилов. Цензор продался Порошенко, пархаботы обижають ЗЕбубачку, всех у тюрьму кто против потужного преЗЕдента..кокоок
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За голову візьмись. Покажи довідку про склад сім'ї. В тебе, мабуть не всі вдома.
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воровайки вставили, но я бы раширил фотку до коломоя, ахмета и нашего зеленого тузика.
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головне - не забувати Альтернативний варіант обкладинки журналу Time, "подарунок" від Путіна, нові правила отримання субсидії. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 233
Альтернативний варіант обкладинки журналу Time, "подарунок" від Путіна, нові правила отримання субсидії. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 3494
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Він сказав, що він дуже sensitive
Так от !
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Послухала сьогодні виступи Петра і Зеленського...
Порівняла... Чесно - страшно за країну і за нас всіх.
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нам вообще то все предидущие пять лет было страшно. а теперь все равно.
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це і погано, що вам все одно.
байдужість губить все.
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За кацапию и за вас кацапов тебе страшно.
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а пихи в тебе стільки... наче щось розумне сказав, а не ляпнув як завжди.
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Т а то в нього після інсульту. Розумові здібності і раніше були не дуже, а тепер так взагалі капець.
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Знаєш, це така тема.. /я про інсульт/.
Його особиста. Не варто згадувати про неї на форумі. Чи висміювати.
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Інсульт- така штука що з неї сміятися і справді не варто. Але не в тому разі коли людина тупо добухалася.
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В будь-якому випадку. Це для мене табу.
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Ну вони ж сміялися, коли мене сєпарня ледь на той світ не відправила.
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Так. Було таке.
Нагороду свою кожний сам отримає.
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Ну от бачиш, у тебе всі думки про бухло.
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Оно переходное, нельзя смеятся, ты понял о чем я.
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сказав цілком розумне - але схоже кацапня , як завжди , не второпала ? ..))
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навіть не сумнівалась, що ви ментально сполучені і розумієте одне одного на телепатичному рівні.
а от я і загал не розуміємо, бо ж там коми не поставлені.
може він про тебе і себе писав ?
доведи, що не так.
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Русские выдрали унитазы, Порошенко выдрал телевизоры и сервера, когда уходил
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Новое в психиатрии: Порошенко критикует Зеленского за то, что сделал Порошенко
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Новое в психиатрии: Порошенко критикует Зеленского за то, что сделал Порошенко
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Цензор прямо провоцирует срач на форуме.
Дешевый рейтинг себе набивает.
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