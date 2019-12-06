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 СБУ запобігла витоку конфіденційної інформації в РФ на Житомирщині. ФОТО

У Житомирській області Служба безпеки України блокувала витік конфіденційної інформації з державних установ, військових частин і комунальних підприємств регіону.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Місцева комерційна структура незаконно встановила російське програмне забезпечення на комп’ютерах понад 50 держустанов. Використання заборонених програм створювало передумови для доступу спецслужб РФ до державних інформаційно-телекомунікаційних систем.

Під час укладання договорів на обслуговування двоє власників фірми реалізовували програмну продукцію, яка рішенням РНБО України внесена до санкційного списку.

Читайте на "Цензор.НЕТ": З Портновим не знайомий, прокуратура відкрила кримінальне провадження щодо можливого витоку інформації, - Труба

Для прикриття протиправної діяльності ділки постійно змінювали юридичні назви, підконтрольної їм комерційної структури.

Під час обшуків в офісних приміщеннях фігурантів справи та державних установах правоохоронці виявили серверне обладнання, комп’ютерну техніку та договірну документацію

У межах кримінального провадження за ч. 2 ст. 330 (передача або збирання відомостей, що становлять службову інформацію, зібрану у процесі оперативно-розшукової, контррозвідувальної діяльності, у сфері оборони країни) триває досудове розслідування.

СБУ запобігла витоку конфіденційної інформації в РФ на Житомирщині 01
СБУ запобігла витоку конфіденційної інформації в РФ на Житомирщині 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3163916
 
 
 Топ коментарі
 
Еще наверно и Антивирус Касперского всем установили СБУ предотвратила утечку конфиденциальной информации в РФ на Житомирщине - Цензор.НЕТ 2948 Кстати лаборатория Касперского уже много лет собирает и передают всю информацию о пользователях в фсб.
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Я тоже уверен, что это 1С. Ловля чертей
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Еще наверно и Антивирус Касперского всем установили Кстати лаборатория Касперского уже много лет собирает и передают всю информацию о пользователях в фсб.
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Так же как и фейсбук, и твиттер.
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Парадокс в тому, що "антивірус" ґебнюка "касперського" встановлювали на комп'ютерах держустанов США. Оце рівень у ґебні. Утім, у США йому точно допомагали якісь на -sky. Самотужки ґебня на це не спромоглася б.
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создавало предпосылки для доступа спецслужб РФ

СБУ предотвратила утечку конфиденциальной информации в РФ на Житомирщине - Цензор.НЕТ 7714
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ну и видок у тебя, денег на мыло и бритву не заработал?
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новину можна сформулювати коротше: гебешники віджали сервера
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Краще б ЦЕнзор оце публікував, х...лу серпом по яйцях. А ще ********* вякала що то є мультік, "Патамушто ракета пакрашена" Політ протикорабельної ракети Р-360 комплексу "Нептун" https://youtu.be/nQUO5LvKw1I?t=89
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А чого не взїб.ть чинуш які купили та користувались ПЗ, в кожній держструктурі є кілька штатних одиниць що цим займаються. Питання кого туди беруть ? В кращому випадку можуть відрізнити клавіатуру від миші і знають куди підключити в розетку.
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А 3 млрд евро, которые обещала Меркель Гнусавому за выполнение ее "заказа" относится к конфиденциальной информации? Правда там Шольц буянит по этому поводу. Но то таке...
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ну, при наймі Житомирська область, від рашапоїдного впливу позбавилась. хоча, хто вірить подібним заявам?
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