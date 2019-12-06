 СБУ запобігла витоку конфіденційної інформації в РФ на Житомирщині. ФОТО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Місцева комерційна структура незаконно встановила російське програмне забезпечення на комп’ютерах понад 50 держустанов. Використання заборонених програм створювало передумови для доступу спецслужб РФ до державних інформаційно-телекомунікаційних систем.

Під час укладання договорів на обслуговування двоє власників фірми реалізовували програмну продукцію, яка рішенням РНБО України внесена до санкційного списку.

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Для прикриття протиправної діяльності ділки постійно змінювали юридичні назви, підконтрольної їм комерційної структури.

Під час обшуків в офісних приміщеннях фігурантів справи та державних установах правоохоронці виявили серверне обладнання, комп’ютерну техніку та договірну документацію

У межах кримінального провадження за ч. 2 ст. 330 (передача або збирання відомостей, що становлять службову інформацію, зібрану у процесі оперативно-розшукової, контррозвідувальної діяльності, у сфері оборони країни) триває досудове розслідування.



