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Все про:діти (1746) Нацполіція (8610) Херсонщина (485)

 П'яна мати побилася зі знайомим і забула 6-місячну доньку на вулиці, - Нацполіція. ФОТО

Увечері 5 грудня в м. Гола Пристань на Херсонщині мати забула на вулиці 6-місячну доньку. У дитини незначне переохолодження.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Херсонської області.

Увагу небайдужих перехожих привернув візочок, у якому плакала дівчинка віком близько 6 місяців. Люди спочатку чекали, що до візочка підійде мати. Коли ж ніхто так і не з’явився, перехожі зателефонували в поліцію.

Крім незначного переохолодження, з дівчинкою було все добре. Перехожі і поліцейські встигли вчасно забрати дитину з вулиці.

За цей час у поліцію ніхто не звертався з приводу зникнення дитини, тому правоохоронці почали пошуки її рідних. Одна з лікарок впізнала дівчинку і надала дані її матері. Жінці 34 роки і сім'я перебуває на обліку як неблагонадійна. Крім 6-місячної дівчинки, у жінки ще двоє дітей 11 і 12 років, які проживають разом з рідним батьком.

Працівники поліції розшукали горе-матір, яка була в стані сильного алкогольного сп'яніння і ледве трималася на ногах. Вона пояснила, що вийшла погуляти з дитиною, зустріла знайомого, з яким посварилася і побилася. Під час конфлікту вона залишила візочок з донькою біля будинку, а потім забула про неї і пішла у справах.

Зараз дитина перебуває в лікарні, де буде ще кілька днів під наглядом.

Після проведення перевірок вирішуватиметься питання про позбавлення батьківських прав жінки на доньку.

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Пяна мати побилася зі знайомим і забула 6-місячну доньку на вулиці, - Нацполіція 01
Пяна мати побилася зі знайомим і забула 6-місячну доньку на вулиці, - Нацполіція 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3163876
 
 
 Топ коментарі
 
Мозгов как у Дибинского, так что сектантка 73%
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Не мели дурниць, все бидло віддало свої голоси за Зе. Бидло обирає бидло,нічого не поробиш- закон життя. Пьяная мать подралась со знакомым и забыла 6-месячную дочь на улице, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 2518
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Напротив, истинная почитательница порошенко. Пьяное , вонючее, без зубов, с фингалом, еле передвигается и с криком "Порох сила".
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Читаю бігцем: "Вечером 5 декабря ... Голая..."

І уявляю собі картину! Пьяная мать подралась со знакомым и забыла 6-месячную дочь на улице, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 3881
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Угадайте с одного раза за кого она голосовала!
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за мародера ничегонепомнящего Пьяная мать подралась со знакомым и забыла 6-месячную дочь на улице, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 6336
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судя по агрессивному поведению 100% порохосранка Пьяная мать подралась со знакомым и забыла 6-месячную дочь на улице, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 9537
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Не мели дурниць, все бидло віддало свої голоси за Зе. Бидло обирає бидло,нічого не поробиш- закон життя. Пьяная мать подралась со знакомым и забыла 6-месячную дочь на улице, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 2518
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Тут и гадать нечего.Хто у нас из Янеолигархов со змием друже?Пьяная мать подралась со знакомым и забыла 6-месячную дочь на улице, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 2557
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На вопрос Станислава Боклана, который спросил у Владимира Зеленского напивался ли он после своего избрания, президент Украины ответил пусть после некоторой паузы, но откровенно: "Было, но на ногах стоял!". (c)
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На вопрос к свыногетьману,был ли он когда-нибудь трезв,он ответил чесно"Не помню,но на ногах стоял"
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Баламут в тебе ще й манія величі, аж до свиногетьмана себе возвеличив П'яна мати побилася зі знайомим і забула 6-місячну доньку на вулиці, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 2769заминай з ширкою П'яна мати побилася зі знайомим і забула 6-місячну доньку на вулиці, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 6664
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Её судить надо и стерилизовать принудительно.
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мамаша - порохоботка, 100%! нажралась и строчила матюки в инет.
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Мозгов как у Дибинского, так что сектантка 73%
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а нафига девочке лицо заретушировали?
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Як так можна забути, я дивуюсь... Пьяная мать подралась со знакомым и забыла 6-месячную дочь на улице, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 4862
Колись Кім Кардашьян забула дитину в номері готелю.
Вмйшла, сіла в автівку, аж потім згадала і повернулась.
А ця не згадала навіть.
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Попробую угадать на фото:справа-полицейский,а слева-милиционер П'яна мати побилася зі знайомим і забула 6-місячну доньку на вулиці, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 8044.То вчера не было мороза,а так бы было дело"швах".Считай ребёнок родился второй раз.
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Где марш защитников православных семейных ценностей против массового семейного алкоголизма?
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Самый основополагающий раздел конституции должен быть о НЕДЕЕСПОСОБНОСТИ и ПОПЕЧИТЕЛЬСТВЕ /правах и обязаностях людей разной степени дееспособности, в том числе права на продление рода/, а за ним уже раздел О ГРАЖДАНСТВЕ, естественно, что у безответсвенных НЕДЕЕСПОСОБНЫХ не может быть гражданства и политических прав, а так же у лиц, КТО НЕ В СОСТОЯНИИ С ОРУЖИЕМ В РУКАХ ЗАЩИЩАТЬ СТРАНУ тоже не может быть ни ГРАЖДАНСТВА /политических и избирательных прав/!
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