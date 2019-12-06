 П'яна мати побилася зі знайомим і забула 6-місячну доньку на вулиці, - Нацполіція. ФОТО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Херсонської області.

Увагу небайдужих перехожих привернув візочок, у якому плакала дівчинка віком близько 6 місяців. Люди спочатку чекали, що до візочка підійде мати. Коли ж ніхто так і не з’явився, перехожі зателефонували в поліцію.

Крім незначного переохолодження, з дівчинкою було все добре. Перехожі і поліцейські встигли вчасно забрати дитину з вулиці.

За цей час у поліцію ніхто не звертався з приводу зникнення дитини, тому правоохоронці почали пошуки її рідних. Одна з лікарок впізнала дівчинку і надала дані її матері. Жінці 34 роки і сім'я перебуває на обліку як неблагонадійна. Крім 6-місячної дівчинки, у жінки ще двоє дітей 11 і 12 років, які проживають разом з рідним батьком.

Працівники поліції розшукали горе-матір, яка була в стані сильного алкогольного сп'яніння і ледве трималася на ногах. Вона пояснила, що вийшла погуляти з дитиною, зустріла знайомого, з яким посварилася і побилася. Під час конфлікту вона залишила візочок з донькою біля будинку, а потім забула про неї і пішла у справах.

Зараз дитина перебуває в лікарні, де буде ще кілька днів під наглядом.

Після проведення перевірок вирішуватиметься питання про позбавлення батьківських прав жінки на доньку.

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