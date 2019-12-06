 Ми робимо все, щоб сценарій відведення наших військ по всій лінії фронту не здійснився, - Порошенко у військовому госпіталі. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської Солідарності".

"Я тут для того, щоб привітати і подякувати вам", – сказав Порошенко і підкреслив – нашу армію люблять та поважають українці і боїться ворог.

"Ми робимо все, щоб був мир. Але мир такий, який призведе до звільнення української землі, а не мир на умовах капітуляції, коли ми тікаємо з нашої землі", – наголосив він.

П’ятий президент України поцікавився думкою військових про відведення військ від лінії розмежування. Військові зауважили, що те, що їх змушують полишати займані позиції, знижує бойовий дух, бо вони залишають свою землю, яку обороняли від ворога. Вони розповіли, що у Збройних силах немає тих, хто б підтримував розведення військ.

Порошенко підкреслив: "Ми робимо все можливе для того, щоб сценарій, коли вони збирались відводити війська по всій лінії фронту, не був здійснений. Ми цього не допустимо. Бо для них це все пустий звук, а для нас – це велика кількість крові, поту, нервів, втрачених друзів".

Він наголосив, що сьогодні склалась така ситуація, що самі Збройні Сили потребують захисту від спроб переписати історію; від того, щоб "тилові пацюки" не атакували бойових солдатів, офіцерів і інколи навіть генералів; від п’ятої колони, яка з’явилася всередині нашої держави і говорить, що захищати державу – це не так важливо.

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Петро Порошенко переконаний, що держава зобов’язана віддавати належне і армії, і кожному військовослужбовцю.

Важливо зробити все для того, щоб розпочатий процес підвищення матеріального забезпечення військовослужбовці продовжився – наголосив Порошенко.

Він констатував, що цього року підвищення зарплат і соціальних виплат військовим, на жаль, заморожене і не відбуватиметься.

Порошенко вважає надзвичайно важливим продовження розпочатої програми модернізації військової техніки і озброєння війська. Тим паче, що наразі виконання більш ніж половини оборонного замовлення зупинено.

"Не можна допустити руйнування нової системи харчування, забезпечення речовим майном, системи забезпечення армії", – застерігає Порошенко.

Кілька військових звернулися із проханнями про допомогу у вирішенні питань щодо виплати компенсацій тимчасово переміщеним особам. П’ятий президент України запевнив, що всі ці питання триматиме на контролі і зробить все необхідне для їхнього вирішення.

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