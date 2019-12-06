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 Суспільство, Фоторепортаж
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Все про:Порошенко (10176) Донбас (13974) військовослужбовці (2588) ЗСУ (393)

 Ми робимо все, щоб сценарій відведення наших військ по всій лінії фронту не здійснився, - Порошенко у військовому госпіталі. ФОТОрепортаж

П’ятий президент України, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко разом з народним депутатом, бойовим генералом Михайлом Забродським у День Збройних сил України відвідали військовослужбовців, які проходять лікування у Головному військовому клінічному госпіталі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської Солідарності".

"Я тут для того, щоб привітати і подякувати вам", – сказав Порошенко і підкреслив – нашу армію люблять та поважають українці і боїться ворог.

"Ми робимо все, щоб був мир. Але мир такий, який призведе до звільнення української землі, а не мир на умовах капітуляції, коли ми тікаємо з нашої землі", – наголосив він.

П’ятий президент України поцікавився думкою військових про відведення військ від лінії розмежування. Військові зауважили, що те, що їх змушують полишати займані позиції, знижує бойовий дух, бо вони залишають свою землю, яку обороняли від ворога. Вони розповіли, що у Збройних силах немає тих, хто б підтримував розведення військ.

Порошенко підкреслив: "Ми робимо все можливе для того, щоб сценарій, коли вони збирались відводити війська по всій лінії фронту, не був здійснений. Ми цього не допустимо. Бо для них це все пустий звук, а для нас – це велика кількість крові, поту, нервів, втрачених друзів".

Він наголосив, що сьогодні склалась така ситуація, що самі Збройні Сили потребують захисту від спроб переписати історію; від того, щоб "тилові пацюки" не атакували бойових солдатів, офіцерів і інколи навіть генералів; від п’ятої колони, яка з’явилася всередині нашої держави і говорить, що захищати державу – це не так важливо.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Не слід включати "газове питання" до порядку денного нормандського саміту, - Порошенко

Петро Порошенко переконаний, що держава зобов’язана віддавати належне і армії, і кожному військовослужбовцю.

Важливо зробити все для того, щоб розпочатий процес підвищення матеріального забезпечення військовослужбовці продовжився – наголосив Порошенко.

Він констатував, що цього року підвищення зарплат і соціальних виплат військовим, на жаль, заморожене і не відбуватиметься.

Порошенко вважає надзвичайно важливим продовження розпочатої програми модернізації військової техніки і озброєння війська. Тим паче, що наразі виконання більш ніж половини оборонного замовлення зупинено.

"Не можна допустити руйнування нової системи харчування, забезпечення речовим майном, системи забезпечення армії", – застерігає Порошенко.

Кілька військових звернулися із проханнями про допомогу у вирішенні питань щодо виплати компенсацій тимчасово переміщеним особам. П’ятий президент України запевнив, що всі ці питання триматиме на контролі і зробить все необхідне для їхнього вирішення.

Читайте: Найважливіша порада Зеленському - не довіряти Путіну. Ніколи і ні в чому, - Порошенко про переговори в нормандському форматі

Ми робимо все, щоб сценарій відведення наших військ по всій лінії фронту не здійснився, - Порошенко у військовому госпіталі 01
Ми робимо все, щоб сценарій відведення наших військ по всій лінії фронту не здійснився, - Порошенко у військовому госпіталі 02
Ми робимо все, щоб сценарій відведення наших військ по всій лінії фронту не здійснився, - Порошенко у військовому госпіталі 03
Ми робимо все, щоб сценарій відведення наших військ по всій лінії фронту не здійснився, - Порошенко у військовому госпіталі 04
Ми робимо все, щоб сценарій відведення наших військ по всій лінії фронту не здійснився, - Порошенко у військовому госпіталі 05

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3163859
 
   
 Топ коментарі
 
Кто верит, что порошенко искренне интересуется судьбами раненых бойцов? Что он пришёл их чисто навестить, а камеры случайно его сопровождали, но он был против.

Это очередная схема от шокобарыги, чтоб его имя вспоминали то в связи с нато, то с нашими защитниками.

Уровень цинизма порошенко просто вражае
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Польские СМИ:
Путин хочет посадить Порошенко в назидание всем украинцам, которые осмелятся ему противостоять

Хозяин Кремля по-прежнему видит в украинском экс-президенте Порошенко своего врага.
Сейчас, когда в Украине у власти другая команда,
Путин пытается через своих людей в нашей стране преследовать Порошенко и в конце концов упрятать его за решетку.

Сейчас реализовать этот план Путину легко как никогда, ведь нынешняя украинская власть, возможно, сама не осознавая этого, подыгрывает президенту РФ.
Такую мысль высказало польское издание "Газета выборча"

Порошенко "избран" Путиным как яркий пример того, что может быть с каждым, кто осмелится противодействовать планам Кремля.ч
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У вас все, кто не с петей, все из расеи.
Бигбордов насмотрелись? Ми робимо все, щоб сценарій відведення наших військ по всій лінії фронту не здійснився, - Порошенко у військовому госпіталі - Цензор.НЕТ 2857
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И Петя, и Зеля - Бог даст - каждый делает своё дело!
Нужно не только обнести ОРДЛО стеной, но и оправдать это!
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Та ж він вже зробив все від нього залежне! Ми робимо все, щоб сценарій відведення наших військ по всій лінії фронту не здійснився, - Порошенко у військовому госпіталі - Цензор.НЕТ 7452
Ще в Мінську:
Ми робимо все, щоб сценарій відведення наших військ по всій лінії фронту не здійснився, - Порошенко у військовому госпіталі - Цензор.НЕТ 2679
Чи серед однотурових миролюбів знайдуться такі, що стверджуватимуть, буцім "лінія розмежування" ніякого відведення військ не передбачає і стосується виключно мирного наслення? Може у тих гібридно-переможних угодах вона "лінією фронту" еазивається?
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Это ложь. Там шла речь об отводе определённых видов оружия, а не об отводе войск, почитай текст минских соглашений
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Цитую для упоротих:
1. Розведення сил і засобів здійснюється шляхом їх відведення із займаних позицій в обидва боки з метою створення ділянок розведення, як правило, не менш як 2 км в ширину і 2 км у глибину.

Для "піджаків" пояснюю - засоби це техніка, сили - це особовий склад. Там чітко вказано про розведення ВІЙСЬК Ми робимо все, щоб сценарій відведення наших військ по всій лінії фронту не здійснився, - Порошенко у військовому госпіталі - Цензор.НЕТ 8102
ПС. Стерти можна мій комент, стерти правду неможливо.
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Це цитата з повного тексту угоди про розведення від 21 вересня 2016 року. свої темники тут не озвучуй. Не цікаво.
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https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5 просто открой Википедию и прочитай второй пункт
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зебилы защищают не вазелина а собственную тупость
поэтому будут гадить до конца
Ми робимо все, щоб сценарій відведення наших військ по всій лінії фронту не здійснився, - Порошенко у військовому госпіталі - Цензор.НЕТ 9220
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Кому цей бульдог каже про те, що не допустить розведення військ? Хлопцям, які смерті в очі дивились! Триндець повний! "Ми не допустимо!" Хто МИ - ти з Ірой Геращенко , з Гончаренком? з Ар"євим? З Вакарчуком? Шо, станете на нулі? Або хтось за вас стане, як ви звикли? Не тобі це вирішувати! Хочеш знов ціх чоловіків у шанці засунути? Все чужими руками робити? А своїми - бабки рахувати?
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Даже братья -поляки за тысячу км. видят зраду Зеленского, а дома,в Украине, вся эта шобла: рабиновичей, бойко, медведчукив, шуфричей и прочей пророссийской сволочи, руками и ногами за дружбу с нашими врагами под именем россия и сепаратизм.
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Порохатый Шоколатье на всех геолокациях: «Ой, как же мне не хочется лезть в шкаф на дальнюю полку на длительное хранение и там пересыпаться нафталином. Скорей бы, скорей бы, мочи нету - настолько скорей бы жажду баллотироваться!»
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у нас, украинцев есть свой шлях - загнать себя в глухой угол и героически из него выходить
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А чому це нiби тiльки Порошенко спілкується з вояками? А Монiка?
Монiка неЛох, 42 роки, хоч i бiгала вiд армii аж 4 рази, також спілкується...Хiба забули?

Ми робимо все, щоб сценарій відведення наших військ по всій лінії фронту не здійснився, - Порошенко у військовому госпіталі - Цензор.НЕТ 1259
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