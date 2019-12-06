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 Політика України, Фоторепортаж
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Все про:Зеленський (3790) Донбас (13974) нормандська четвірка (749) ЗСУ (393)

 Зеленський на Донбасі: перед зустріччю в "нормандському форматі" я переконався, що наша армія готова до будь-якого розвитку ситуації. ФОТОрепортаж

Президент України Володимир Зеленський підкреслює, що йому було важливо зустрітися з українськими воїнами напередодні дуже важливої зустрічі в Нормандському форматі в Парижі 9 грудня і переконатися в готовності ЗСУ до будь-якого розвитку подій.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це він заявив, виступаючи в п'ятницю перед військовослужбовцями ООС у місті Часів Яр Донецької області з нагоди Дня ЗСУ.

"За кілька днів перед дуже важливою зустріччю (в Нормандські форматі. - Ред.) мені було дуже важливо особисто зустрітися з вами, з воїнами, які щодня дивляться ворогові в очі і мужньо тримають оборону на сході нашої держави. Я в черговий раз переконався в високої бойової готовності наших підрозділів до будь-якого, до будь-якого розвитку ситуації".

Як відомо, 9 грудня у Франції відбудеться саміт глав держав "нормандської четвірки".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Державу, яка не піклується про свою армію, ніхто не поважатиме, - Зеленський. ВIДЕО

Зеленський на Донбасі: перед зустріччю в нормандському форматі я переконався, що наша армія готова до будь-якого розвитку ситуації 01
Зеленський на Донбасі: перед зустріччю в нормандському форматі я переконався, що наша армія готова до будь-якого розвитку ситуації 02
Зеленський на Донбасі: перед зустріччю в нормандському форматі я переконався, що наша армія готова до будь-якого розвитку ситуації 03
Зеленський на Донбасі: перед зустріччю в нормандському форматі я переконався, що наша армія готова до будь-якого розвитку ситуації 04
Зеленський на Донбасі: перед зустріччю в нормандському форматі я переконався, що наша армія готова до будь-якого розвитку ситуації 05
Зеленський на Донбасі: перед зустріччю в нормандському форматі я переконався, що наша армія готова до будь-якого розвитку ситуації 06

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3163851
 
   
 Топ коментарі
 
ЗЕня когда нюхнет...ТАКОЙ СУРЬЕЗНЫЙ!))))
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Какая мерзость. Какое мерзкое лицемерие. Зеленский на Донбассе: перед встречей в "нормандском формате" я убедился, что наша армия готова к любому развитию ситуации - Цензор.НЕТ 3474
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Переговоры будут идти так: Макрон держит Вову, Меркель затыкает рот, а Путин зачитывает решение. К такому развитию ситуации кто-то готов?
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Светлана Самборска
16 hrs · 25 лет Будапештскому меморандуму. Не буду постить фотки с подписания, запощу сам меморандум. Он очень короткий.
Украина обязалась отдать единственное, что ее защищало от агрессии. Страны-гаранты - США, Великобритания и РФ - обязались ... обязались ничего не делать. А кто сделает сверх ничего, то ему ничего не будет.

Судите сами. Шесть предложений:
- поважати незалежність, суверенітет та існуючі кордони України [ничего не делать];
- утримуватися від загрози силою, її використання проти територіальної цілісності/політичної незалежності України; ніяка їхня зброя ніколи не буде використовуватися проти неї, крім цілей самооборони або будь-яким іншим чином згідно зі Статутом ООН [ничего не делать];
- утримуватись від економічного тиску, спрямованого на те, щоб підкорити своїм власним інтересам здійснення Україною прав, притаманних її суверенітету, отримати будь-які переваги [ничего не делать];
- домагатися негайних дій з боку Ради Безпеки ООН з метою надання допомоги Україні, якщо вона стане жертвою акту агресії чи об'єктом погрози агресією з використанням ядерної зброї [глубоко озаботиться, если кто-то что-то сделает];
- не застосовувати ядерну зброю проти України, крім випадку нападу на них самих, їхні та підопічні території, збройні сили, їхніх союзників [ничего не делать];
- проводити консультації у випадку виникнення ситуації, внаслідок якої постає питання стосовно цих зобов'язань [глубоко озаботиться, если кто-то что-то сделает].

Вот и всё. Обманули дурака на четыре кулака.
Прошло 25 лет. 8-9 декабря дурака снова разведут на четыре кулака. И дурак следующие 25 лет будет показывать фоточки, в какой компании он бумаги подписывал.
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Из четырёх действующих персонажей только один заинтересован в подрыве Украины изнутри. И Макрон, и Меркель прекрасно понимают, что если в Украине серьёзно полыхнёт, то и у них станет очень жарко. Поэтому, "грандиозный слив" это всего лишь порохоботский миф. Президент в Украине уже давно не всемогущий царь, а скорее водитель такси.)) Который может управлять машиной- поворачивать, ускоряться, тормозить... Но он не вправе изменить точку назначения.
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А Зеленский понимает? Судя по всему, не очень. "Таксисту", кажется наплевать, где точка назначения. Куда кривая выведет, там и назначение. Что, конечно, неправильно.
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Инстинкт самосохранения ещё никто не отменял.)
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Четырежды УКЛОНИСТ что то обещает военным...
ЗЕня...мы тебе верим...верим...))))
Обещай...
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Ты про своего президента лучше напиши, про его наклонности к примеру.
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или вот, пример наклонностей презЕдента Зеленський на Донбасі: перед зустріччю в "нормандському форматі" я переконався, що наша армія готова до будь-якого розвитку ситуації - Цензор.НЕТ 4594 - и ведь ни пикслеля фотошопа... Зеленський на Донбасі: перед зустріччю в "нормандському форматі" я переконався, що наша армія готова до будь-якого розвитку ситуації - Цензор.НЕТ 4594
Зеленський на Донбасі: перед зустріччю в "нормандському форматі" я переконався, що наша армія готова до будь-якого розвитку ситуації - Цензор.НЕТ 8275
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Не повторял сегодня нетленку :"Я д не лох какой-то и мне 42 года."?
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Вот!
Теперь держитесь ванючие российские свиньи!

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зелля - ссыкун))
"Наш "сонцесяний" був на урочистостях з нагоди Дня ЗСУ в Міністерстві оборони України. А ось фішечка була в тому, що приїхало два автобуси охорони, яка роззброїла повністю військовослужбовців, які охороняють територію Міністерства оборони та Генерального штабу. Верховний головнокомандувач боїться власних Збройних сил!!! Це нонсенс просто!!!" - обурився він. За словами Грома, зброю воїнам повернули тільки після від'їзду президента.

У коментарях під постом розгорнулася гаряча дискусія, де люди також висловили своє обурення через такий страх перед захисниками України. "Він скоро і своєї тіні боятися буде", "Як вони його терплять після таких відвертих проявів неповаги і недовіри?", "Лютий пZдець", "Щось так "приємних" новин багато!", "Сидів би у "Кварталі", писав би жарти для люмпенів і був би багатим і знаменитим. Ні, бляха, поліз державою керувати. Це не на роялі хром, тут розум треба", - вибухнули жорсткою критикою українці.
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"зелля - ссыкун))" - та ніби то ніхто цього й не спростовує. Постійно одні підтвердження.
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Відступ не такий складний маневр.
Це все що здатний наказати армії наш головнокомандувач.
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а Петр Алексеевич шо делал в таких случаях?
... еще бы и цукерок бойцам продал подарил?
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В твоем родном городе, чертило, в кабинете директора конфетной фабрики, весит флаг, много раз простеленный и пробитый осколками, с фронта, с передовой, на котором десятки бойцов написали благодарность, за "цукерки", которые им передавали в 2014. В то время ты барыжила, падла, и пряталась от мобилизации.
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самый сложный вид боя- отступление (ц) Мольтке старший
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а в чому складність ?
біжиш собі і відстрілюєшся ))
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нет ведь школа Мольтке и отход - Эрвин Ромель ну и 11 тд вермахта убёгшая да так что 2 мех корпуса РККА испарились
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Ваш гомнокомандувач здав і Іловайск і Дебальцеве і ДАП.А головне він здав Україну.
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і як саме він здав Україну ?
у ваших вологих мріях ? тому ви обрали ЗЕ, щоб він здавав "на верняка" ?
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Ну,хоть с первым предложением ты согласна.
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Шо таке ніт?
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у зебилов сейчас отмазки уровня "а что, Порох был лучше"?)) какие только фейки не орут эти зебилоиды - лишь бы оправдать монику шмаркля, даже Иловайск и Дебальцево приплетают к Пороху - типа "сдал"...
Зеленський на Донбасі: перед зустріччю в "нормандському форматі" я переконався, що наша армія готова до будь-якого розвитку ситуації - Цензор.НЕТ 4676
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Засохни плесень
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зебилоид, так плесень - это как раз ты и есть)) зеленая такая, смердюча плесень Dnipro 75ed19bb - все 5 лет оравшая "за рузький мир" Зеленський на Донбасі: перед зустріччю в "нормандському форматі" я переконався, що наша армія готова до будь-якого розвитку ситуації - Цензор.НЕТ 3890
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За твій мир я "нєоравшая"
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кацап,
1. чей Крым?
2. значит ты поддерживаешь отвод украинских войск, сдачу украинских территорий и городов, амнистию боевиков, выплату компенсации ордло и приход боевиков "рузького мира" в Верховну Раду - и всего того, что делает зеленский??ДА или НЕТ?
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А ты во всех этих точках отличился. Походу из Днепропетровской области одна только мразь и вытекает, то Кучма, то Каломойский, теперь эта гнида.
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Может ты девушка не в курсе?
Ю́лія Володи́мирівна Тимоше́нко (нар. 27 листопада 1960, м. Дніпропетровськ)
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Вовка навіть не здогадуєть я, до яких сценаріїв готова армія. А може, навпаки, здогадуєть, раз у війська їде з двома-трьома автобу чми охорони. Сподіваюся, він справді переконався своїх страхах і чудити не буде.
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Його тут вже так нашугали, що на самміті мовчатиме як риба апльод.
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Він буде мовчати бо його ніхто слухати не буде. Його справа маленька - підписувати те, що напишуть інші.
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Вы правы. Петики превзошли себя. Снова.
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И снова вам в штаны какие то Петики навалили. Зеленський на Донбасі: перед зустріччю в "нормандському форматі" я переконався, що наша армія готова до будь-якого розвитку ситуації - Цензор.НЕТ 7159
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Правління Зе - це уринотерапія в офтальмології
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І як проходить твоє лікування? 😂
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Может мы обьявим всеобщую мобилизацию и зачистим нашу землю!!!
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у нас і з частковою серединка-наполовинку,а ти повну хочеш
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Одно дорогу солью посыпали, вторую "дорогу" - сам "оформил" - любая "пробежка" не страшна.... А так всё - "чин чинарём".
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Коли маса обирає маріонетку- клоуна в крісло президента, то Армія повинна бути готова до любого розвитку подій.
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показательно не надевает форму не впервой что бы не ассоциировать себя с военными хотя он президент и гавнокомандующий......
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косит под нг или типо я в наме в оливе Зеленський на Донбасі: перед зустріччю в "нормандському форматі" я переконався, що наша армія готова до будь-якого розвитку ситуації - Цензор.НЕТ 1428 Рядовой зелёный членгарай сер Зеленський на Донбасі: перед зустріччю в "нормандському форматі" я переконався, що наша армія готова до будь-якого розвитку ситуації - Цензор.НЕТ 1428 Готов играть на рояле х... лишь бы к гукам не послали Зеленський на Донбасі: перед зустріччю в "нормандському форматі" я переконався, що наша армія готова до будь-якого розвитку ситуації - Цензор.НЕТ 1428
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Я тоже заметил, что военную форму Зеля не любит. Но может и правильно - не служивший в форме - это ещё хуже, чем в гражданке.
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браслетики конечно-же легче носить и выгледеть по дебильному чем хотябы изредка в ответственные моменты одевать форму перед своим войском выражая тем самым солидарность и уважение..... а так похож на офисный планктон на целине.......
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Ярослав Мудрий "залишав Русь на піку її могутності. То була квітуча держава з бурхливим економічним життям і справно функціонуючою податковою системою. Жодної небезпеки навколо Русі не було, усі вороги давно знищені, кордони надійно укріплені, на чатах постійно стояла велика і боєздатна армія. Далекі країни Русь шанували, сусідні боялися." Історія України від Діда Свирида,том 2. Хотелось бы того же от Зеленского.
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ну уж не у ярика мудрого братик был который как раз всех постукивал начиная от гор Капказа заканчивая венгерскими равнинами Мстиславом звали Зеленський на Донбасі: перед зустріччю в "нормандському форматі" я переконався, що наша армія готова до будь-якого розвитку ситуації - Цензор.НЕТ 4650
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Мстислав Владимировчь Храбрый князь черниговский весь в деда удался Зеленський на Донбасі: перед зустріччю в "нормандському форматі" я переконався, що наша армія готова до будь-якого розвитку ситуації - Цензор.НЕТ 1848 братик Ярослав после отзвездюливания будущих московитов в Суздале бородатых любитилей мухоморов привёл и этим вломил да так что ярл плащик посеял А для Ярла посеят плащ как портки простому вою
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Вовік, не переймайся, у воїнів щодо тебе теж є варіант, його озвучила тобі Маруся Звіробій. Бережи різьбу! Так що - думай (те).
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Даже фотограмии передают ту неловкость момента.. Записной дезертир должен жать руки и говорить какие-то обязательные слова армейцам, ему это очень неприятно и он хочет побыстрее от этого отделаться и вернуться в привычную ему среду подхалимов из 95-ого квартала и 1+1, где не надо делать скорбное лицо и можно гундосить какую-то похабень, - подхалимы будут смеяться над его несмешными шутками во все зубы..
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А ты, воен дивана, не дезертир? И твоя справка о плоскостопии и энурезе, которой ты прикрываешься - это броня твоего боевого дивана?
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Інколи, коли я бачу цього переляканого чувака, мені стає жаль його. Нарід, нахіра ви погубили цього хлопака? Що він вам поганого зробив? Зеленський на Донбасі: перед зустріччю в "нормандському форматі" я переконався, що наша армія готова до будь-якого розвитку ситуації - Цензор.НЕТ 1061
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"Допустим, год он еще на волне угасающей популярности сможет побыть тем самым, кому аплодировали миллионы. Актером, комиком, тамадой. После парламентских с любым исходом голосования он постепенно утратит все свои позиции, как любимец публики. Потому что бумеранг возвращается. Потому что стать хорошим президентом у него нет ни задатков, ни оснований. А комиком и актером он уже не будет как прежде. Его будут ненавидеть. Это будет жалко и противно даже для бывших почитателей "таланта". Не уйдет он с поста под овации. Это будет самый бездарный пример правления. А его выбор вообще сесть в это кресло - самый глупый и недальновидный в его карьере. Наверное, он сам задаст себе вопрос: Зачем я в это вляпался? Ведь у меня все было? Можно было подстраиваться под любого президента, высмеивать очередного спикера, копировать вечную Юлю и зарабатывать большие деньги. Можно было сняться еще в десятках фильмов и продать их в ту же Россию. Купить еще пару вилл в Италии и даже в Крыму. И жить до старости той жизнью, которой привык. В которой действительно ничего никому не был должен. Но в итоге мы наблюдаем эту поистине "аферу века". Вова уже все просрал."
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- у нас даже Коты...более готовы, чем...
(второй серый, обратите внимание .....корректировщик мабудь))))


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"До будь-якого розвитку подій" - що і до відступу і здачі території теж?
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