 Зеленський на Донбасі: перед зустріччю в "нормандському форматі" я переконався, що наша армія готова до будь-якого розвитку ситуації. ФОТОрепортаж

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це він заявив, виступаючи в п'ятницю перед військовослужбовцями ООС у місті Часів Яр Донецької області з нагоди Дня ЗСУ.

"За кілька днів перед дуже важливою зустріччю (в Нормандські форматі. - Ред.) мені було дуже важливо особисто зустрітися з вами, з воїнами, які щодня дивляться ворогові в очі і мужньо тримають оборону на сході нашої держави. Я в черговий раз переконався в високої бойової готовності наших підрозділів до будь-якого, до будь-якого розвитку ситуації".

Як відомо, 9 грудня у Франції відбудеться саміт глав держав "нормандської четвірки".

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