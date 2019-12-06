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 Події, Суспільство
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 Поліція Фастова затримала водія, який п'яним збив насмерть перехожого і втік. ФОТО

Учора ввечері в м. Фастів водій автомобіля Nissan не впорався з керуванням, виїхав на узбіччя, де збив насмерть пішохода і в'їхав на територію приватного домоволодіння. Після цього він зник з місця події, кинувши машину.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відділ комунікації поліції Київської області.

Загиблим виявився 57-річний місцевий житель.

Правоохоронці почали невідкладні пошукові заходи, і незабаром зловмисника затримали співробітники Управління поліції охорони. Ним виявився п'яний 54-річний фастівчанин - алкотестер зафіксував 0,8 проміле. Чоловіка затримали в порядку ст. 208 КПК України.

Поліція Фастова затримала водія, який пяним збив насмерть перехожого і втік 01
Поліція Фастова затримала водія, який пяним збив насмерть перехожого і втік 02
Поліція Фастова затримала водія, який пяним збив насмерть перехожого і втік 03

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Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого. Подальшу долю водія-порушника вирішить суд.

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3163833
 
   
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Да здесь ещё нормально отработали... А так бы убежал, потом написал заявление об угоне авто и усё...((
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Давно пора за такие побеги с места ДТП судить как за умышленное убийство...
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Кумарят ежедневные новости,подобно этим. задолбали уже. Десяток в день. Ну сколько можно.
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Тупой пристарелый рагулина, туповатый хитрован, напилось, рулило, зарулило, и смылось.
такого надо пищздить до его всырачки. Но кто ж его будет *******, в стране терпил?
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може він і не рагуліна,а інтелігентна людина
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Зараз назбирає 200 тисяч,внесе заставу і поїде далі давити перехожих.
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