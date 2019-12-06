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 Суспільство
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 Гандзюк за розслідування про знищення Олешківського лісу присудили премію (посмертно): нагороду отримував батько. ФОТО

Батько вбитої херсонської активістки Катерини Гандзюк отримав премію імені Василя Сергієнка за розслідування його доньки про вирубку і підпали Олешківського лісу.

Про це інформує спільнота "Хто замовив Катю Гандзюк?", передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що пости Гандзюк про вирубку лісу об'єднали в єдиний цикл розслідувань "Остання крапля. Привід для вбивства".

"І вони перемогли. Це була її боротьба за екологію та збереження лісів. Боротьба проти підпалів та незаконних вирубок. Боротьба за її рідну Херсонщину. Бо саме Олешківські ліси не дають Херсонській області перетворитися на пустелю. І за цю боротьбу Катя поплатилася життям", - йдеться в коментарі.

Гандзюк за розслідування про знищення Олешківського лісу присудили премію (посмертно): нагороду отримував батько 01

Нагадаємо, 31 липня 2018 року на радницю херсонського міського голови Катерину Гандзюк напали біля під'їзду її будинку й облили сірчаною кислотою.Гандзюк потрапила в реанімаційне відділення. 4 листопада активістка померла в лікарні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У справах про вбивство Гандзюк і Шеремета суттєве просування, - Касько

Гандзюк за розслідування про знищення Олешківського лісу присудили премію (посмертно): нагороду отримував батько 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3163810
 
   
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цю людину вбили в українському Бахмуті за українську мову...

Показательно,ни одна псевдопатриотичная мразь не вскукарекнул про;Хто заказал Артема.

Гандзюк за розслідування про знищення Олешківського лісу присудили премію (посмертно): нагороду отримував батько - Цензор.НЕТ 2375
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Кроме Олешковского леса есть еще самая большая в Европе Олешковская песчаная пустыня. Теперь, кода лес вырезают, останется одна пустыня, я так понимаю?
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Бо на ній можна попіаритись або прибрати неугодних, а на ному ні. І таке питання, а що з тим лісом, бо боролась, постраждала, а з лісом що? вирубали, у власність віддали комусь чи забудували?
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Из Олешковского леса, о котором писала Гандзюк, продолжают незаконно вывозить древесину

13 марта, 2019

К 2019 году незаконную вырубку в Олешковском лесу контролировал бизнесмен Сергей Брага, который, как говорят в прокуратуре, присутствовал на встрече подозреваемых в убийстве Екатерины Гандзюк, на которой они обсуждали варианты причинения ей повреждений. Сейчас схему вывоза сожженного дерева с Олешковского леса контролирует херсонский предприниматель Николай Урманов.
Об этом говорится в материале Громадского.
После поджога леса в мае 2018 года, в результате которого сгорело более 600 гектаров леса, древесину вывозят якобы официально, впрочем пользуясь определенной схемой: часть древесины вывозят официально по выписке предоставленной лесничеством, а потом возвращаются, забирают другую часть и везут по той же выписке:https://hromadske.ua/ru/posts/yz-oleshkovskoho-lesa-o-kotorom-pysala-handziuk-prodolzhaiut-nezakonno-vyvozyt-sozhzhennuiu-drevesynu
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Самый большой в Европе рукотворный лес на Херсонщине под угрозой исчезновения:
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Председатель Херсонской ОГА Юрий Гусев предостерег, что за последние 3 года вокруг Олешковских песков было обнаружено 520 незаконных рубок леса. С такими темпами вырубки Олешковской лес может значительно уменьшиться, а потом совсем исчезнуть.https://24tv.ua/ru/samyj_bolshoj_rukotvornyj_les_v_evrope_na_hersonshhine_pod_ugrozoj_ischeznovenija_video_n1226369
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