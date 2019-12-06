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 Суспільство
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Все про:Молдова (490) Придністров'я (165)

 Президент Національної турорганізації України Ліптуга працює над створенням бренду невизнаного Придністров'я. ФОТО

Президент Національної туристичної організації України Іван Ліптуга активно працює над створенням туристичного бренду невизнаної "Придністровської Молдавської Республіки".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці в мережі Facebook с повідомила журналістка Наталі Іщенко.

"... Артемій Лебедєв приїхав у Придністров'ї. Він і його команда будуть займатися розробкою бренду для нашої республіки, що поряд з іншими заходами допоможе успішніше розвивати туризм. Процес стартував ще в листопаді, коли запустили перші бренд-сесії", - наводить цитату з статті місцевого видання Іщенко.

За словами Ліптуги,  вже проведено кілька бренд-сесій.

"Є цілий набір образів. Хтось бачить Суворова, хтось коньяк, хтось річку або поля, хтось - Радянський Союз. Все це упакувати в якесь дизайнерське рішення не так просто", - розповів Ліптуга.

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Президент Національної турорганізації України Ліптуга працює над створенням бренду невизнаного Придністровя 01Президент Національної турорганізації України Ліптуга працює над створенням бренду невизнаного Придністровя 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3163809
 
 
 Топ коментарі
 
Это частная контора или при Кабмине? Если ведомственная, то уволить нахрен - пусть Приднестровьем и дальше занимается.
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Зачетный чел с таким цветом волос. Идиота и пидораса видно издалека.
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Это частная контора или при Кабмине? Если ведомственная, то уволить нахрен - пусть Приднестровьем и дальше занимается.
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вроде как независимая в интернете очень мало о ней "Цель НТО - создать постоянно действующую сеть-платформу объединения региональных, городских и отраслевых туристических организаций для повышения качества национального туристического продукта, развития системы профессиональных знаний и подготовки специалистов, а также всего комплекса маркетинга туристического бренда Украины на внутреннем и глобальном рынке "Но сам факт, что будут популяризировать непризнаное Приднистровье т.е. признавать сепаратизм в Молдавии,вызывает вопросы
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интересно чего молдавия сопли жуёт и не зачистит приднестровье от рашки
более удобный случай ждут? или переживают что мы орков через свою территорию пропустим
куле там той 14-ой армии? или у них там как у нас до 14-го года, русня гэбнявая везде, от президента до безопасности и обороны?
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Не переживають, а знають, що кацапів нинішня влада через свою територію таки пустить. Якщо великий Вован малого "попросить".
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штаты не дадут
иначе бы мы уже в малоросии жили
ты же не думаешь шо орков Пэця остановил?
може ему и минские не нужны были
просто на пинках туда отправили чтобы сдача Украины прекратилась наконец то
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Отож-бо, й воно... Ліптуга збирається відкрить, для туристів, меморіал "СОВКА"... Бо "перемоги" Суворова "дуже блідо" вигляділи ще тоді, коли йому Наполеон "по шиї надавав...". А зараз ще поляки витягують його "подвиги" при придушенні польського повстання (особливо, звірства у Празі, передмісті Варшави...). А "коньяк" молдавський, ще при СРСР вважався "помиями"...
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Суворов славен только своей не естественной тягой к молоденьким адьютантам!))))
И это достоверно подтержденный факт))))
Могут из ПМР сразу рисовать столицу гей туризма...))))
И да...коньяк в ПМС редкое говно))) но для совко дрочеров саме то шо надо!)))
+ сигареты Космос...
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Щодо цигарок - колись, ще при Союзі, знайомий анекдот "цигарковий", розповів: "Зустрічаються директор Мінської тютюнової фабрики, і Гродненської. "Мінчак" питає:
- Слухай, колего, а чого ваші цигарки користуються більшим попитом, ніж наші? У чому секрет? Рецепт маєте якийсь особливий?
"Гродняк" відповідає:
- Та нічого таємного... Трохи сіна, трохи соломи, трохи прілого листя, трішки тютюну...
- Овва!!! Так ви туди ще й тютюн кладете?!!!...
А щодо "перемог" Суворова - так він у всі "гарячі місця" кидав козаків, а в реляціях вказував втрати лише своїх військ, а не козачих підрозділів... Прекрасно відомо, що Ізмаїл штурмували, в першу чергу, запорожці, бо звикли до штурмів фортець - недарма жителі прибережних міст (не тільки турки і татари, але й валахи з болгарами), дітей козаками лякали... Синоп, Трапезунд, Галату, Бургас, Кафу, Варну з Констанцею "на шаблю" не раз брали...
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Президент Национальной турорганизации Украины Липтуга работает над созданием бренда непризнанного Приднестровья - Цензор.НЕТ 9870
чел ******* зелёнкой наш или молдаванин?
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******* зеленкой - это и есть знаменитый на весь мир всю вселенную в узких кругах долбодятел Артемий.
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имхо из него получился бы неплохой начальник таможенной службы или даже премьер
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Да, гонор и раздутое самомнение у него вполне годятся для работы в нашей госслужбе. А крайняя тупость и бестолковость - да, делает просто идеальным кандидатом для должности типа премьер-министра.
PS Опять же, волосы зеленые...
Президенту наврено стоит подумать о более подходящей кандидатуре.
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Гав-пук, чик-паф!
"Артемий Лебедев приехал в Приднестровье", а виноват " Президент Национальной туристической организации Украины Иван Липтуга"???
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"Есть целый набор образов. Кто-то видит Суворова, кто-то коньяк, кто-то реку или поля, кто-то - Советский Союз. Всё это упаковать в какое-то дизайнерское решение не так просто", поделился впечатлениями модератор этих сессий, Президент Национальной туристической организации Украины Иван Липтуга.
Ничего тебя не смущает в выделенном болдом?
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Зачетный чел с таким цветом волос. Идиота и ******** видно издалека.
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не гнушается сепаров,подрабатывает и опыта набирается))
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епонутое создание! пусть еще в лугандонию и дамбабве проложит туристические маршруты!
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