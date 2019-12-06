 Президент Національної турорганізації України Ліптуга працює над створенням бренду невизнаного Придністров'я. ФОТО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці в мережі Facebook с повідомила журналістка Наталі Іщенко.
"... Артемій Лебедєв приїхав у Придністров'ї. Він і його команда будуть займатися розробкою бренду для нашої республіки, що поряд з іншими заходами допоможе успішніше розвивати туризм. Процес стартував ще в листопаді, коли запустили перші бренд-сесії", - наводить цитату з статті місцевого видання Іщенко.
За словами Ліптуги, вже проведено кілька бренд-сесій.
"Є цілий набір образів. Хтось бачить Суворова, хтось коньяк, хтось річку або поля, хтось - Радянський Союз. Все це упакувати в якесь дизайнерське рішення не так просто", - розповів Ліптуга.
более удобный случай ждут? или переживают что мы орков через свою территорию пропустим
куле там той 14-ой армии? или у них там как у нас до 14-го года, русня гэбнявая везде, от президента до безопасности и обороны?
иначе бы мы уже в малоросии жили
ты же не думаешь шо орков Пэця остановил?
може ему и минские не нужны были
просто на пинках туда отправили чтобы сдача Украины прекратилась наконец то
И это достоверно подтержденный факт))))
Могут из ПМР сразу рисовать столицу гей туризма...))))
И да...коньяк в ПМС редкое говно))) но для совко дрочеров саме то шо надо!)))
+ сигареты Космос...
- Слухай, колего, а чого ваші цигарки користуються більшим попитом, ніж наші? У чому секрет? Рецепт маєте якийсь особливий?
"Гродняк" відповідає:
- Та нічого таємного... Трохи сіна, трохи соломи, трохи прілого листя, трішки тютюну...
- Овва!!! Так ви туди ще й тютюн кладете?!!!...
А щодо "перемог" Суворова - так він у всі "гарячі місця" кидав козаків, а в реляціях вказував втрати лише своїх військ, а не козачих підрозділів... Прекрасно відомо, що Ізмаїл штурмували, в першу чергу, запорожці, бо звикли до штурмів фортець - недарма жителі прибережних міст (не тільки турки і татари, але й валахи з болгарами), дітей козаками лякали... Синоп, Трапезунд, Галату, Бургас, Кафу, Варну з Констанцею "на шаблю" не раз брали...
чел ******* зелёнкой наш или молдаванин?
на весь мир всю вселеннуюв узких кругах долбодятел Артемий.
PS Опять же, волосы зеленые...
Президенту наврено стоит подумать о более подходящей кандидатуре.
"Артемий Лебедев приехал в Приднестровье", а виноват " Президент Национальной туристической организации Украины Иван Липтуга"???
Ничего тебя не смущает в выделенном болдом?