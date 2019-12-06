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Все про:ліс (271) розтрата (114) СБУ (4996) Харківщина (829)

 Керівник лісгоспу та його підлеглі підозрюються в нелегальному збуті деревини на Харківщині, збитки становлять близько 5,5 млн, - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безпеки України блокувала схему масштабного розкрадання державних лісових ресурсів у Харківській області. Встановлено 11 посадовців, причетних до оборудки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Керівник одного з лісгоспів організував механізм незаконної вирубки і реалізації оптових партій дерев цінних порід. До протиправної діяльності чиновник залучив своїх підлеглих. Для нелегального збуту деревини вони вносили до звітної документації недостовірні відомості про її кількість та санітарний стан.

Задокументовано факти розкрадання зловмисниками лісосировини на майже 5,5 млн грн.

Під час обшуків за місцями проживання фігурантів справи та у службових приміщеннях державного лісництва правоохоронці вилучили речові та документальні докази незаконної діяльності.

Наразі керівнику та ще десятьом посадовцям установи здійснено повідомлення про підозру у вчиненні злочинів, передбачених різними частинами ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.

Тривають слідчо-оперативні дії для встановлення всього кола осіб, причетних до оборудок.

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Керівник лісгоспу та його підлеглі підозрюються в нелегальному збуті деревини на Харківщині, збитки становлять близько 5,5 млн, - СБУ 01
Керівник лісгоспу та його підлеглі підозрюються в нелегальному збуті деревини на Харківщині, збитки становлять близько 5,5 млн, - СБУ 02
Керівник лісгоспу та його підлеглі підозрюються в нелегальному збуті деревини на Харківщині, збитки становлять близько 5,5 млн, - СБУ 03

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3163788
 
 
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Руководитель лесхоза и его подчиненные подозреваются в нелегальном сбыте древесины на Харьковщине, ущерб составил около 5,5 млн, - СБУ - Цензор.НЕТ 1963
10 "черных лесорубов" задержаны на Кировоградщине: нанесенные ими убытки оцениваются в более чем 600 тыс. грн, - СБУ. ФОТОрепортаж



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10 "черных лесорубов" задержаны на Кировоградщине: нанесенные ими убытки оцениваются в более чем 600 тыс. грн, - СБУ. ФОТОрепортаж



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При порохне ТАКОГО не было!!!!
Лесники просто дрова эшелонами в ЕС гнали!
А при Зеле совсем булки расслабили!
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Справа не в Поросі і не в Зелі, справа в тому що для Харківа лісу на 5,5 млн це як для Волині чи Прикарпаття на 55 млн.
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