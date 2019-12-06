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 Події, Фоторепортаж
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 З усіх шкіл Миколаєва евакуювали дітей через анонімне повідомлення про "замінування", вибухівку не знайшли. ФОТОрепортаж

У Миколаєві евакуювали дітей з усіх шкіл через анонімне повідомлення про замінування.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це "Укрінформ" повідомили у відділі комунікації ГУ Національної поліції України в Миколаївській області.

"Так, вранці 6 грудня надійшло анонімне повідомлення про замінування всіх шкіл міста Миколаєва. Дітей евакуювали, оперативні служби все перевірили, ніяких загроз не виявлено. Зараз навчальний процес потроху відновлюється", - сказали в поліції.

З усіх шкіл Миколаєва евакуювали дітей через анонімне повідомлення про замінування, вибухівку не знайшли 01

Як повідомлялося, 5 грудня надійшло анонімне повідомлення про замінування всіх дитсадків Миколаєва. З них довелося евакуювати дітей. Під час перевірки в цих установах вибухівки не виявлено.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кіберполіція знайшла двох людей, які "замінували" майже два десятки навчальних закладів у Дніпрі і Хмельницької області

З усіх шкіл Миколаєва евакуювали дітей через анонімне повідомлення про замінування, вибухівку не знайшли 02
З усіх шкіл Миколаєва евакуювали дітей через анонімне повідомлення про замінування, вибухівку не знайшли 03
З усіх шкіл Миколаєва евакуювали дітей через анонімне повідомлення про замінування, вибухівку не знайшли 04
З усіх шкіл Миколаєва евакуювали дітей через анонімне повідомлення про замінування, вибухівку не знайшли 05
З усіх шкіл Миколаєва евакуювали дітей через анонімне повідомлення про замінування, вибухівку не знайшли 06
З усіх шкіл Миколаєва евакуювали дітей через анонімне повідомлення про замінування, вибухівку не знайшли 07
З усіх шкіл Миколаєва евакуювали дітей через анонімне повідомлення про замінування, вибухівку не знайшли 08
Фото: сайт Преступности.НЕТ

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3163787
 
 
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Школота еще скинется какому-то нигеру из Нигера шоб регулярно вот так звонил и делал школоте лишний выходной)))

А шо если позвонит кто-то и пьяным голосом скажет:
- Ээээ, мусора, я заминировал здание в городе, но, ык, забыл, ык, какое, ищите, искать, Бобик, ык.
------------ эвакуируют ваще весь Николаев? Со всех школ Николаева эвакуировали детей из-за анонимного сообщения о "минировании", взрывчатку не нашли - Цензор.НЕТ 3910
сколько же бабла списать то мона - так копы и сами "минировать" не против. Потом повесят на какого-то наркомана-вора за пару доз(отсидит и так за кражу, а не за звонок)
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Вчера детские сады, сегодня школы и рынок.
За что СБУ зарплату получает?
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Ничего... Пусть тренируются... В Японии, при таком количестве землетрясений и цунами, должна быть многотысячная гибель людей, при толчках и наводнениях... А её нет... А почему? Потому что японцы проводят частые тренировки - как действовать при стихийных бедствиях... И люди реагируют адекватно, по определённому алгоритму... Сейчас и американцы за это взялись, в связи с участившимися терактами... И Европа начала "репу чесать"... "Если тебя угораздило жить по соседству с упырём - держи при себе осиновый кол...".
Если не можешь победить зло, постарайся к нему приспособиться, чтобы уменьшить его влияние до минимума...".
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