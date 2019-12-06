 З усіх шкіл Миколаєва евакуювали дітей через анонімне повідомлення про "замінування", вибухівку не знайшли. ФОТОрепортаж

Як інформує Цензор.НЕТ, про це "Укрінформ" повідомили у відділі комунікації ГУ Національної поліції України в Миколаївській області.

"Так, вранці 6 грудня надійшло анонімне повідомлення про замінування всіх шкіл міста Миколаєва. Дітей евакуювали, оперативні служби все перевірили, ніяких загроз не виявлено. Зараз навчальний процес потроху відновлюється", - сказали в поліції.

Як повідомлялося, 5 грудня надійшло анонімне повідомлення про замінування всіх дитсадків Миколаєва. З них довелося евакуювати дітей. Під час перевірки в цих установах вибухівки не виявлено.

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