 З усіх шкіл Миколаєва евакуювали дітей через анонімне повідомлення про "замінування", вибухівку не знайшли. ФОТОрепортаж

Як інформує Цензор.НЕТ, про це "Укрінформ" повідомили у відділі комунікації ГУ Національної поліції України в Миколаївській області.
"Так, вранці 6 грудня надійшло анонімне повідомлення про замінування всіх шкіл міста Миколаєва. Дітей евакуювали, оперативні служби все перевірили, ніяких загроз не виявлено. Зараз навчальний процес потроху відновлюється", - сказали в поліції.
Як повідомлялося, 5 грудня надійшло анонімне повідомлення про замінування всіх дитсадків Миколаєва. З них довелося евакуювати дітей. Під час перевірки в цих установах вибухівки не виявлено.
А шо если позвонит кто-то и пьяным голосом скажет:
- Ээээ, мусора, я заминировал здание в городе, но, ык, забыл, ык, какое, ищите, искать, Бобик, ык.
------------ эвакуируют ваще весь Николаев?
сколько же бабла списать то мона - так копы и сами "минировать" не против. Потом повесят на какого-то наркомана-вора за пару доз(отсидит и так за кражу, а не за звонок)
За что СБУ зарплату получает?
Если не можешь победить зло, постарайся к нему приспособиться, чтобы уменьшить его влияние до минимума...".