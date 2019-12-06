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Все про:Дніпропетровщина (619) СБУ (4996) ФСБ (807) хакер (387)

 Діяльність хакерського угруповання, підконтрольного ФСБ РФ, блокували на Дніпропетровщині, - СБУ. ФОТО

На Дніпропетровщині Служба безпеки України блокувала діяльність хакерського угруповання, організованого спецслужбами РФ для проведення кібератак на українські державні органи.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Оперативники та слідчі спецслужби встановили, що група місцевих мешканців розробляли на замовлення російських кураторів програмне забезпечення, для ураження комп’ютерів та отримання прихованого віддаленого доступу до інформації, що на них зберігається.

Фахівці Служби з кібербезпеки також встановили, що учасники ліквідованого хакерського угрупування причетні до масштабної кібератаки на обласні державні адміністрації, яка була проведена в липні 2019 року. Зловмисники здійснювали масштабні розсилки електронних листів із комп’ютерними вірусами.

Проведення акції кібершпигунства співпало з призначенням нових керівників обласних адміністрацій та підготовкою до проведення виборів до Верховної Ради України.

Спеціалісти СБУ тоді блокували цю спробу хакерської атаки.

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За розробку та збут програмного забезпечення, призначеного для негласного отримання інформації, слідчі спецслужби оголосили про підозру одному з учасників хакерського угруповання за ст. 359 Кримінального кодексу України. Матеріали документування злочину скеровано до суду.

Наразі вживаються заходи із встановлення всіх учасників хакерського угруповання та їх російських кураторів.

Діяльність хакерського угруповання, підконтрольного ФСБ РФ, блокували на Дніпропетровщині, - СБУ 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3163780
 
   
 Топ коментарі
 
Це не їх часом СБУ "накрила"???
Діяльність хакерського угруповання, підконтрольного ФСБ РФ, блокували на Дніпропетровщині, - СБУ - Цензор.НЕТ 6963
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интересно пообщаться с живым орком
пока тебя не забанили
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шо то сильно сомневаюсь на счет их кураторов
такие ценные кадры уже бы в козлостане сидели и оттуда делали свои гнусные дела
хотябы из соображений безопасности
орки канечно дебилы, но не настолько))
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а ти не сумнівайся... хто треба то й там... Діяльність хакерського угруповання, підконтрольного ФСБ РФ, блокували на Дніпропетровщині, - СБУ - Цензор.НЕТ 4328
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а пукін(шаломов) ніяк не допетрає що його тупорилі москалі та "б_гообрані" ВСЕ що не зроблять - то ДУРНЯ! Діяльність хакерського угруповання, підконтрольного ФСБ РФ, блокували на Дніпропетровщині, - СБУ - Цензор.НЕТ 9081
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медведчука, бойко и рабиновича с шуфричем на подтанцовке не хватает(
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Все хакерские группировки в ГРУ, так американцы сказали
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с какой целью интересуешься?
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интересно пообщаться с живым орком
пока тебя не забанили
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та щоб тобі - дуркові яйця пообривати... бо такі як ти =ґебельси пукіна= ВЖЕ НАБРИДЛИ ЛЮДЯМ
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зря ты так
може он не такой)
тем более прямо пишет шо фром руссиа
може помощи просит) наш разведчик)))
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Американці 5 разів врятували москалів від голоду, побудували 1000 заводів московітам, а хозяєва виіявляються українців, пан - ідіот?
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бидло фашистське=фєдєрастичне не може а-пріорі усвідомити що ЛЮДИ не мають хазяїв..
тому Ж їхні роги з-під бабетки усі бачуть Діяльність хакерського угруповання, підконтрольного ФСБ РФ, блокували на Дніпропетровщині, - СБУ - Цензор.НЕТ 9662
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