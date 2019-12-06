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 Події, Фоторепортаж
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 Правоохоронці розкрили напад на подружжя на Київщині: чотирьох затримано, один з них - член ІДІЛ, - поліція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Правоохоронці розкрили напад на подружжя в селі Андріївка Київської області, унаслідок якого від важких травм у лікарні помер 69-річний потерпілий.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції в Київській області.

За словами очільника поліції столичної області Андрія Нєбитова, завдяки професійності кримінальної поліції, слідчих та спецпризначенців затримано чотирьох іноземців на території п’яти регіонів України. Один зі злодіїв розшукувався Інтерполом за участь у терористичній організації ІДІЛ і засуджений до 12 років позбавлення волі.

Правоохоронці розкрили напад на подружжя на Київщині: чотирьох затримано, один з них - член ІДІЛ, - поліція 01

Громадяни Киргизстану й Таджикистану, віком 26 та 32-х років, затримані у порядку ст. 208 КПК України.

Допомагали поліцейським Київщини у затриманні групи зловмисників колеги з Житомирщини, Миколаївщини, Одещини та Чернігівщини.

Правоохоронці розкрили напад на подружжя на Київщині: чотирьох затримано, один з них - член ІДІЛ, - поліція 02

Під час проведення обшуків за місцем проживання нападників поліцейські вилучили речові докази, зброю та вибухові пристрої.

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За фактом розбійного нападу триває досудове розслідування у кримінальному провадженні за ч. 4 ст. 187 Кримінального кодексу України. Про затримання іноземців повідомлено Міністерство закордонних справ України та відповідні посольства.

Правоохоронці розкрили напад на подружжя на Київщині: чотирьох затримано, один з них - член ІДІЛ, - поліція 03

Вирішується питання про оголошення підозри затриманим. Запобіжний захід для них обере суд.

Правоохоронці розкрили напад на подружжя на Київщині: чотирьох затримано, один з них - член ІДІЛ, - поліція 04
Фото: Нєбитов/Facebook

Нагадаємо, 21 листопада невідомі особи в селі Андріївка Макарівського району напали на подружжя. Жорстоко побили пенсіонерів, забрали 600 гривень, прикраси і зникли в невідомому напрямку. Від важких травм 69-річний потерпілий помер у лікарні.

Раніше в Житомирі поліція затримала громадянина РФ - члена ІДІЛ, його розшукував Інтерпол за вбивство.

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3163778
 
 
 Топ коментарі
 
ИГИЛовцы грабят пенсионеров?
Совсем деградировала фсбєшная контора.
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а в чем проблема? Это чурки вонючие им все равно где бабок рубануть. Попробовал в ИГИЛе и понял что могут грохнуть, так пошел по беспределу в Украине ведь полиция толерантная!
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Щось в Україні останнім часом спостерігається суто ФСБ-івський "тренд": кого не зловлять -- виявляється "іґіл" Правоохоронці розкрили напад на подружжя на Київщині: чотирьох затримано, один з них - член ІДІЛ, - поліція - Цензор.НЕТ 1497
Мабуть Ви маєте рацію: СБУ вже в оперативному підпорядкуванні у ФСБ. Правоохоронці розкрили напад на подружжя на Київщині: чотирьох затримано, один з них - член ІДІЛ, - поліція - Цензор.НЕТ 1497
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ИГИЛовцы грабят пенсионеров?
Совсем деградировала фсбєшная контора.
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а в чем проблема? Это чурки вонючие им все равно где бабок рубануть. Попробовал в ИГИЛе и понял что могут грохнуть, так пошел по беспределу в Украине ведь полиция толерантная!
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Зачем мы тратим многие-многие миллионы на вооружение и оснащение МВД?
Министр не успевает хвастать в фейсбуке о новых дорогостоящих "цяцьках".
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Щось в Україні останнім часом спостерігається суто ФСБ-івський "тренд": кого не зловлять -- виявляється "іґіл" Правоохоронці розкрили напад на подружжя на Київщині: чотирьох затримано, один з них - член ІДІЛ, - поліція - Цензор.НЕТ 1497
Мабуть Ви маєте рацію: СБУ вже в оперативному підпорядкуванні у ФСБ. Правоохоронці розкрили напад на подружжя на Київщині: чотирьох затримано, один з них - член ІДІЛ, - поліція - Цензор.НЕТ 1497
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опять черненькие?
случайно? или решили за них взяться наконец то?
... интересно проследить за дальнейшей судьбой и тех в одессе и этих
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Игиловец мог бы и сделать попытку к бегству. Неудачную.
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Наконец,не иностранцы,а таджик с туркменом,и фотки не смазанные.
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пукін "кришує" крімінальників та терористів по всьому світу Але як бзднув його мєдвєдєк "дєнєх нет" і тому воно дає лише поради та налаштовує бандитів на самоокупність Правоохоронці розкрили напад на подружжя на Київщині: чотирьох затримано, один з них - член ІДІЛ, - поліція - Цензор.НЕТ 9609
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Законы - не те !!! Они для бандитов!!!
шо не понятно???
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Поки хлопці заробляють грошей, тут марсіани невдовзі шустритимуть
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Вашу мать!
НАХРЕНА выставлять фото лиц, на которых лица замазаны???
Правоохоронці розкрили напад на подружжя на Київщині: чотирьох затримано, один з них - член ІДІЛ, - поліція - Цензор.НЕТ 982
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