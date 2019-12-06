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 Події, Фоторепортаж
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Все про:пограбування (426) Одеса (2225) пожежа (1897) патрульна поліція (954)

 Біля одеського коледжу, де сталася пожежа, пограбували автомобіль, - поліція. ФОТОрепортаж

Біля одеського коледжу, де напередодні сталася смертельна пожежа, пограбували автомобіль.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці в мережі Facebook повідомляє патрульна поліція Одеської області.

За інформацією від свідків, двоє чоловіків, не звертаючи увагу на велику кількість людей, які перебували на вулиці Троїцькій поруч з місцем ліквідації пожежі, розбили вікно автомобіля і вкрали з нього сумку з речами.

"Небайдужі громадяни не гаяли часу і відразу повідомили про злочин на гарячу лінію 102, вказавши детальний опис порушників і автомобіля, на якому вони зникли. Саме це дало можливість правоохоронцям оперативно відреагувати", - повідомили в поліції.

Патрульні поліцейські, які регулювали рух транспорту неподалік від місця події, ухвалили рішення створити штучну пробку. Автомобіль з двома зловмисниками вдалося затримати. Обстеживши салон автомобіля, правоохоронці виявили сумку з речами, походження якої порушники пояснити не змогли.

Також читайте: Пожежа в Одесі: 2 загиблих, 26 осіб у лікарнях, доля 14 - невідома. Пошукові роботи тривають, - ДСНС

На місце викликали слідчо-оперативну групу для встановлення всіх обставин події.

Біля одеського коледжу, де сталася пожежа, пограбували автомобіль, - поліція 01
Біля одеського коледжу, де сталася пожежа, пограбували автомобіль, - поліція 02
Біля одеського коледжу, де сталася пожежа, пограбували автомобіль, - поліція 03
Біля одеського коледжу, де сталася пожежа, пограбували автомобіль, - поліція 04
Біля одеського коледжу, де сталася пожежа, пограбували автомобіль, - поліція 05
Біля одеського коледжу, де сталася пожежа, пограбували автомобіль, - поліція 06

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3163772
 
 
 Топ коментарі
 
Ну накуя лица скрывать? Это фигнёй в Одессе занимаются чурки,это знают все.Вопрос кто и крышует?
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земляки орахамии?))
их у нас уже больше чем тараканов(
судя потому шо на родине получилось от них избавиться
и даже в рашке
подозреваю что руководство МВД Украины в теме
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Вах слюшяй, мимо ехаль, вышель бэздомный собачка покормить, скользко, упаль башка в стекло арба, взяль сумка с этой арба, смотреть цифры номера хозяин, хатель кампенсаций плятить за стекло, мамой клинус, вот визитка - Ахмэд, ракэтный строитель с Южмащ.
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Ну накуя лица скрывать? Это фигнёй в Одессе занимаются чурки,это знают все.Вопрос кто и крышует?
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Аваков? Хотя нет, он же российскоязыкий патриот Украины, как он сам высрал, а никакая не чурка)
Правда мог бы фамилию взять - Авакенко, или Авакчук, раз настолько любит Украину шо ах шашлык не лезет в глотку и коньяк не льется в рот)
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аваков армянин а это грузины
армяне по конвертам специализируются а грузины по барсеткам
разницу ощущаешь?)
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Аваков армянин-слесарь, или армянин - министр? вроде базар шел за "крышевание", т.е. он можид хоть израильтян "крышевать", не?
разницу ощущаешь?(
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куле там скрывать)
такой габитус нмкаким фотошопом не сотрёшь)
дети гор мля(
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а мусоров крышует прокуратура и сбу да здравствует украинский суд, самый продажный в мире
хорошую страну Леонид Данилыч создал Біля одеського коледжу, де сталася пожежа, пограбували автомобіль, - поліція - Цензор.НЕТ 4587
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Будьте политкорректны. Чурки - это среднеазиаты. А это - хачи, или просто черножопые.
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угу.. а хохли - це українці, а китайці - узкоглазиє абізьяни.. припиняй цюю удмурдську х\рню тут постити
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Вах слюшяй, мимо ехаль, вышель бэздомный собачка покормить, скользко, упаль башка в стекло арба, взяль сумка с этой арба, смотреть цифры номера хозяин, хатель кампенсаций плятить за стекло, мамой клинус, вот визитка - Ахмэд, ракэтный строитель с Южмащ.
 показати весь коментар
 
 
земляки орахамии?))
их у нас уже больше чем тараканов(
судя потому шо на родине получилось от них избавиться
и даже в рашке
подозреваю что руководство МВД Украины в теме
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Арахамию, маленьким ребенком вывезли с Абхазии, когда семья спасалась от беспредела который устроили мокшане, беспредела который и сейчас происходит в Абхазии и хотели устроить в Украине. Если б уровень твоего интеллекта был в принципе хоть каким то минимальным, то ты чушь бы не писал
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Абхазия - часть Грузии
грузины - земляки Арахамии
шо не так Мухайло?)
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Видимо, это студенты колледжа.
Припарковали свою развалюху и ушли на занятия.
Шутка...
Колымага оказалась в нужном месте в нужное время.
Это - Одесса-мама, не забывайте.
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Причем тут Одесса-мама. Гастролеры безнаказанно бомбят по крупным городам. Никто с ними не борется, только крышуют.
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А шо такое ? У них тоже налог и план по валу.
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А що треба вчинити, щоб стати ймовірним грабіжником? Ці, ймовірні, ймовірно відбрешуться завдяки діаспорі! Моя твоя нє понімай!
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Саме цікаво що поліція приписує собі...по суті затримали громадяне які побачили і швидко прослідкували, а поліція вже зняли слівки..не пешайтесь висерами патрульної поліції...вони брешуть. мені повідомили люди які там були)))))
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Над одесским над вокзалом
пролетал аЕроплан
все ипальники раскрыли ,
а я скиздел чИмодан.
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Как всегда, носороги из реформированной саакашвили страны хачапури?
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