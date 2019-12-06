 Біля одеського коледжу, де сталася пожежа, пограбували автомобіль, - поліція. ФОТОрепортаж

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці в мережі Facebook повідомляє патрульна поліція Одеської області.
За інформацією від свідків, двоє чоловіків, не звертаючи увагу на велику кількість людей, які перебували на вулиці Троїцькій поруч з місцем ліквідації пожежі, розбили вікно автомобіля і вкрали з нього сумку з речами.
"Небайдужі громадяни не гаяли часу і відразу повідомили про злочин на гарячу лінію 102, вказавши детальний опис порушників і автомобіля, на якому вони зникли. Саме це дало можливість правоохоронцям оперативно відреагувати", - повідомили в поліції.
Патрульні поліцейські, які регулювали рух транспорту неподалік від місця події, ухвалили рішення створити штучну пробку. Автомобіль з двома зловмисниками вдалося затримати. Обстеживши салон автомобіля, правоохоронці виявили сумку з речами, походження якої порушники пояснити не змогли.
На місце викликали слідчо-оперативну групу для встановлення всіх обставин події.
Правда мог бы фамилию взять - Авакенко, или Авакчук, раз настолько любит Украину шо ах шашлык не лезет в глотку и коньяк не льется в рот)
армяне по конвертам специализируются а грузины по барсеткам
разницу ощущаешь?)
разницу ощущаешь?(
такой габитус нмкаким фотошопом не сотрёшь)
дети гор мля(
хорошую страну Леонид Данилыч создал
их у нас уже больше чем тараканов(
судя потому шо на родине получилось от них избавиться
и даже в рашке
подозреваю что руководство МВД Украины в теме
грузины - земляки Арахамии
шо не так Мухайло?)
Припарковали свою развалюху и ушли на занятия.
Шутка...
Колымага оказалась в нужном месте в нужное время.
Это - Одесса-мама, не забывайте.
пролетал аЕроплан
все ипальники раскрыли ,
а я скиздел чИмодан.
Гиены - мляя!!