 Зеленський зустрівся зі студентами, з яких у 2013 році почався Євромайдан. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Президента.

"Мені завжди було цікаво, чим зараз займаються люди, з яких це все почалося. З яких почалася революція. Ми хотіли познайомитися особисто, хотіли проговорити, які є проблеми, бачення в цілому, де ви і чим займаєтеся", – сказав Зеленський.

Президент висловив переконання, що молоді люди, які відіграли важливу роль у Революції Гідності та стали рушійною силою протестів, є сильними особистостями, а тому їх варто залучати до життєдіяльності країни. Він зазначив, що хотів би почути від учасників зустрічі їхнє бачення розвитку Української держави та дізнатися про сфери, у яких вони могли б чи хотіли співпрацювати.

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"Як можна вас залучити, якщо вам це цікаво? Ви – громадськість. Вам ми можемо довіряти", – сказав Глава держави.







Присутні розповіли Зеленському про те, як починався Майдан, про свої мотиви участі у протестах, які згодом переросли у Революцію Гідності. Обговорювали те, як події кінця 2013 – початку 2014 року змінили Україну.

Однією з найважливіших тем, яка обговорювалася, було розслідування злочинів проти учасників Євромайдану.

"Для вас справи Майдану – це дуже особисте. І, повірте, для нас теж. Я дуже хочу, щоб ми закінчили ці справи. Щоб ми змогли розслідувати їх повністю, і всі ті, хто десь ходить, їздить, чи літає, а повинні сидіти – щоб вони сиділи", – підкреслив Президент.

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Він наголосив на важливості перезавантаження Державного бюро розслідувань і запевнив, що після ухвалення необхідних поправок Верховною Радою прокурори, які займалися справами Майдану, будуть задіяні й надалі. "Ми хочемо поставити крапку у цій справі", – сказав Зеленський.

"Присутні закликали Президента на зустрічі у Парижі не погоджуватися на вибори на Донбасі "під дулами автоматів" і наголосили, що хочуть повернути окуповані території, але не ціною поступок державним суверенітетом. Вони запевнили, що й зараз готові стояти за свою державу та її інтереси", - йдеться в повідомленні.

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"Свобода та гідність важливіші не лише за імідж, а навіть за життя. І наші хлопці на фронті це показали", – сказали молоді активісти. Президент подякував за підтримку й запевнив, що не зрадить інтересів України.