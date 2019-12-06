EN|RU|UK
Теми дня: Записи Труби Газова війна Скандали в Слузі народу Ринок землі Справи проти чиновників НБУ Формула Штайнмаєра Затримання Мазура (Тополі) в Польщі Справа Ярослава Дубневича Убивство Гандзюк Корупційний скандал у Слузі народу Обирай свідомо
 Політика України, Фоторепортаж
  8983  230
Все про:Зеленський (3790) студенти (160) Євромайдан (614) злочини проти Майдану (53)

 Зеленський зустрівся зі студентами, з яких у 2013 році почався Євромайдан. ФОТОрепортаж

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з колишніми студентами, які були організаторами Євромайдану, та постраждалими в центрі Києва в ніч із 29 на 30 листопада 2013 року.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Президента.

Зеленський зустрівся зі студентами, з яких у 2013 році почався Євромайдан 01

"Мені завжди було цікаво, чим зараз займаються люди, з яких це все почалося. З яких почалася революція. Ми хотіли познайомитися особисто, хотіли проговорити, які є проблеми, бачення в цілому, де ви і чим займаєтеся", – сказав Зеленський.

Президент висловив переконання, що молоді люди, які відіграли важливу роль у Революції Гідності та стали рушійною силою протестів, є сильними особистостями, а тому їх варто залучати до життєдіяльності країни. Він зазначив, що хотів би почути від учасників зустрічі їхнє бачення розвитку Української держави та дізнатися про сфери, у яких вони могли б чи хотіли співпрацювати.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Хочу зустрітися зі студентами, які ночували на Майдані в ніч із 29 на 30 листопада 2013 року, - Зеленський

"Як можна вас залучити, якщо вам це цікаво? Ви – громадськість. Вам ми можемо довіряти", – сказав Глава держави.

Зеленський зустрівся зі студентами, з яких у 2013 році почався Євромайдан 02

Зеленський зустрівся зі студентами, з яких у 2013 році почався Євромайдан 03

Присутні розповіли Зеленському про те, як починався Майдан, про свої мотиви участі у протестах, які згодом переросли у Революцію Гідності. Обговорювали те, як події кінця 2013 – початку 2014 року змінили Україну.

Однією з найважливіших тем, яка обговорювалася, було розслідування злочинів проти учасників Євромайдану.

"Для вас справи Майдану – це дуже особисте. І, повірте, для нас теж. Я дуже хочу, щоб ми закінчили ці справи. Щоб ми змогли розслідувати їх повністю, і всі ті, хто десь ходить, їздить, чи літає, а повинні сидіти – щоб вони сиділи", – підкреслив Президент.

Зеленський зустрівся зі студентами, з яких у 2013 році почався Євромайдан 04

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ніхто не дозволить "зливати" справи Майдану, 3 грудня Рада насамперед розгляне питання ДБР, - Зеленський

Зеленський зустрівся зі студентами, з яких у 2013 році почався Євромайдан 05
Зеленський зустрівся зі студентами, з яких у 2013 році почався Євромайдан 06

Він наголосив на важливості перезавантаження Державного бюро розслідувань і запевнив, що після ухвалення необхідних поправок Верховною Радою прокурори, які займалися справами Майдану, будуть задіяні й надалі. "Ми хочемо поставити крапку у цій справі", – сказав Зеленський.

"Присутні закликали Президента на зустрічі у Парижі не погоджуватися на вибори на Донбасі "під дулами автоматів" і наголосили, що хочуть повернути окуповані території, але не ціною поступок державним суверенітетом. Вони запевнили, що й зараз готові стояти за свою державу та її інтереси", - йдеться в повідомленні.

Зеленський зустрівся зі студентами, з яких у 2013 році почався Євромайдан 07

Також читайте: "Ми обов'язково повернемо наших людей і наші території", - Зеленський

Зеленський зустрівся зі студентами, з яких у 2013 році почався Євромайдан 08

"Свобода та гідність важливіші не лише за імідж, а навіть за життя. І наші хлопці на фронті це показали", – сказали молоді активісти. Президент подякував за підтримку й запевнив, що не зрадить інтересів України.

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3163745
 
   
 Топ коментарі
 
Нелепая попытка клоуна заигрывать с некоторыми активистами Майдана. Не поможет.
 показати весь коментар
 
Он все говорит от чьего-то имени, и про Украину - артистку немецких порнофильмов, и про смешных хохлов и про доблестных донбасских повстанцев. Это очень удобно - всегда говорить от чьего-то имени.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
Сторінка 3 з 3
<<<1 2 3
 
Прям встреча пуйла со стерхами. Показуха в стиле параши.
 показати весь коментар
 
 
Долго же они со студентами договаривались...
 показати весь коментар
 
 
Зеля боится, что они могут и его так же как Яныка пендельнуть.
 показати весь коментар
 
 
Так розумію шерстяний одяг їм не дав, хоч і на дворі зима.
 показати весь коментар
 
"Для вас дела Майдана - это очень личное. И, поверьте, для нас тоже. Я хочу, чтобы мы закончили эти дела" -

Ну, ну., чекаємо.
 показати весь коментар
 
 
Ну о чем можно говорить с клоуном, который, пока ребят избивали, перед кацапьем шутил про эбонитовые палочки???

И как он собирается привлекать этих бывших студентов к госуправлению? Ведь тогда не получится слить Украину. А его пропихивали в президенты именно за этим.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
*****... В каком дурдоме вас идиотов "Цензор" откапывает ?
 показати весь коментар
 
 
Кацап, иди лизать жопу твоему лысому педофилу.
 показати весь коментар
 
Даже Бил Мюрей приехал.На последнем фото слева.
 показати весь коментар
 
Как можно вас привлечь к ответственности??? уголовной???

откровенная фальшивка)))
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Вот так вот дебильная порохосрань. Встретились, поговорили. а великий фюрер петя опять в стороне. Ай-ай-ай. Только и остается что злобно повонять. И встреча во Франции опять без него. Это уже навсегда. Пока на свободе, а там видно будет.

Слава Портнову.
 показати весь коментар
 
Кацап, иди лизать жопу твоему лысому педофилу.
 показати весь коментар
 
 
***********. Вали ка ты к себе за поребрик и не хрен маскироваться под украинского патриота. Насмотрелись таких ФСБ-шников. Там за поребриком тебе удобнее будет сосать. Все таки поближе.
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
Дебилы. А как ваше петя победит в первом туре?

Вот так и зеля боится.
 показати весь коментар
 
цікаво, а він цей зе, попросив пробачення за ********* палички що колись риголетило???
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Правда о майдане "Это была провокация. Среди тех, кого разогнал "Беркут" в ночь на 30 ноября, студентов практически не было. По материалам следствия их возраст был 45-50 лет. Более того: туда завезли автобусами боевиков с дубинками, которые нанесли тяжелые травмы 18 беркутовцам".

https://twitter.com/i/status/1200229496802226176

https://twitter.com/dnrpress/status/1200229496802226176

С кем там встречался Зеля?
Что нам на это товарищи из СБУ скажут? Спецназ вместе с ДБР уже штурмует двери канала??
 показати весь коментар
 
 
Зеля встречался с побитыми студентами.
Просто твоя "правда" - вовсе не правда.
 показати весь коментар
 
Подивіться на ці очі! Моніка порожня, як голова лисого. Якого дива можна очікувати від безголової голови? Куди зможе привести сліпий поводир?
 показати весь коментар
 
 
На Цензоре просто переизбыток запоребриковых, в т.ч. и проплаченных.
 показати весь коментар
 
 
Вони вчора хотіли ядерну бомбу кинути на Україну в коментах
 показати весь коментар
 
Ему ни кто из тех студентов про свитера и эбонитовые палочки не спросил? А зря. Интересно было бы на реакцию этого обсоса посмотреть.
 показати весь коментар
 
 
Как и следовало ожидать, среди десятка бывших студентов 4 около 40 лет, они учились не спеша в раздумьях о судьбе страны и работают так же.
 показати весь коментар
 
8%-я кучка, хочет, чтобы ее на цензоре было больше, чем тех, кто пецю сделал каблуком в зад. Порохосрани и так переизбыток, а все плачется, что ее тут мало.
 показати весь коментар
 
- Ребята , об одном вас очень прошу , умоляю просто ,, больше так не делайте . Не ходите на Майдан . Ибо , ростовский климат мне не очень подходит ,, подчеркнул глава державы . .
Зеленський зустрівся зі студентами, з яких у 2013 році почався Євромайдан - Цензор.НЕТ 54 .
 показати весь коментар
 
"Мне всегда было интересно, чем сейчас занимаются люди, с которых это все началось. С которых началась революция," - Зеленський звернувся до студентів.
- І нам теж завжди було цікаво, чим Ви займаєтесь. Завжди слідкували за Вашою творчістю. Нам особливо сподобалось про ********* палички, - відповіли студенти.
 показати весь коментар
Сторінка 3 з 3
<<<1 2 3
Цензор.НЕТФотоПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору