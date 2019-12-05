 Нацгвардія готова до виконання завдань за будь-яких сценаріїв на шляху до миру в Україні, - Аваков. ФОТО

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій МВС, про це заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, під час розширеного засідання Військової ради НГУ.
Аваков зазначив, що одним із основних завдань гвардійців у цей період буде патрулювання, охорона стратегічних обєктів, гарантування впевненості та стабільності для мирного населення.
"Національна гвардія, як військове формування з правоохоронними функціями, постійно несе спільну службу та ефективно взаємодіє з Національною поліцією України. Зокрема і в зоні проведення Операції об`єднаних сил на Донбасі. НГУ готова і буде там це робити і надалі за будь-яких сценаріїв розвитку ситуації", - йдеться в повідомленні.
Також за сумлінне ставлення до виконання службового обв’язку, особисту мужність, самовідданість і відвагу в складних умовах загрози життю та здоров’ю, виявлені в захисті державного суверенітету та територіальної цілісності У країни Арсен Аваков відзначив гвардійців відомчими нагородами МВС "Вогнепальна зброя", нагрудними знаками "За безпеку народу", "За відвагу в службі", "За відзнаку в службі".
Типу 30.11.2013 студенти зпровокували органи правопорядку.
беркутнянацгвардия, будет разгонять ветеранов и патритов, которые против капитяции от нелоха, ну ну...
Они ведь бизнес-партнёры по наркотраффику.
К счастью, порохоботы могут перевернуть только галушки в тарелке с дешевой сметаной.
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СПАМ!
Дядя Анкл
@Vjt3M71hyLgqUCg
·6 ч
Знаете как говорят Луганске про мост в Станице Луганской ? Спасибо Леонид Ивановичу Пасечнику , за мост . Скажите что мол мост делали украинские рабочие за Украинские деньги , это верно , но делали то они это потому что Украина осознала вину перед ЛНР и теперь возмещает ущерб