 Нацгвардія готова до виконання завдань за будь-яких сценаріїв на шляху до миру в Україні, - Аваков. ФОТО

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій МВС, про це заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, під час розширеного засідання Військової ради НГУ.

Аваков зазначив, що одним із основних завдань гвардійців у цей період буде патрулювання, охорона стратегічних обєктів, гарантування впевненості та стабільності для мирного населення.

"Національна гвардія, як військове формування з правоохоронними функціями, постійно несе спільну службу та ефективно взаємодіє з Національною поліцією України. Зокрема і в зоні проведення Операції об`єднаних сил на Донбасі. НГУ готова і буде там це робити і надалі за будь-яких сценаріїв розвитку ситуації", - йдеться в повідомленні.

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Також за сумлінне ставлення до виконання службового обв’язку, особисту мужність, самовідданість і відвагу в складних умовах загрози життю та здоров’ю, виявлені в захисті державного суверенітету та територіальної цілісності У країни Арсен Аваков відзначив гвардійців відомчими нагородами МВС "Вогнепальна зброя", нагрудними знаками "За безпеку народу", "За відвагу в службі", "За відзнаку в службі".



