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 Суспільство
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Все про:Аваков (1310) Національна гвардія (637)

 Нацгвардія готова до виконання завдань за будь-яких сценаріїв на шляху до миру в Україні, - Аваков. ФОТО

Пріоритети розвитку Нацгвардії України на 2020 рік - мотивовані і підготовлені солдати і офіцери, вдосконалення бойових можливостей підрозділів, а також постійне поліпшення їхнього матеріально-технічного оснащення

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій МВС, про це заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, під час розширеного засідання Військової ради НГУ.

Аваков зазначив, що одним із основних завдань гвардійців у цей період буде патрулювання, охорона стратегічних обєктів, гарантування впевненості та стабільності для мирного населення.

"Національна гвардія, як військове формування з правоохоронними функціями, постійно несе спільну службу та ефективно взаємодіє з Національною поліцією України. Зокрема і в зоні проведення Операції об`єднаних сил на Донбасі. НГУ готова і буде там це робити і надалі за будь-яких сценаріїв розвитку ситуації", - йдеться в повідомленні.

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Також за сумлінне ставлення до виконання службового обв’язку, особисту мужність, самовідданість і відвагу в складних умовах загрози життю та здоров’ю, виявлені в захисті державного суверенітету та територіальної цілісності У країни Арсен Аваков відзначив гвардійців відомчими нагородами МВС "Вогнепальна зброя", нагрудними знаками "За безпеку народу", "За відвагу в службі", "За відзнаку в службі".

Нацгвардія готова до виконання завдань за будь-яких сценаріїв на шляху до миру в Україні, - Аваков 01
Нацгвардія готова до виконання завдань за будь-яких сценаріїв на шляху до миру в Україні, - Аваков 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3163730
 
 
 Топ коментарі
 
Что беркутня нацгвардия, будет разгонять ветеранов и патритов, которые против капитяции от нелоха, ну ну...
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Якщо російська армія полізе в Україну, то де буде той Аваков відомо тільки йому😏
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Та й намєкалі ж «Марш протів провокаторов»...
Типу 30.11.2013 студенти зпровокували органи правопорядку.
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Как клован сольет Украину, то аваков с сотрудниками грозит об недовольных натереть с помощью ********** палочек кучю возобновляемой энергии💥
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Что беркутня нацгвардия, будет разгонять ветеранов и патритов, которые против капитяции от нелоха, ну ну...
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Якщо російська армія полізе в Україну, то де буде той Аваков відомо тільки йому😏
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Встретит цветами.
Они ведь бизнес-партнёры по наркотраффику.
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Так она еще в 2014 полезла, протри зенки.
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І бубочка там багатокімнатну "сараюшку" з басейном має. Мабуть сусіди
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да что там говорить, сразу же дриснет с Украины.
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А капитуляция и признание лугандонии это ведь тоже путь к миру? И если украинцы встанут на этом пути тогда как?
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пироги за утюгами, утюги за пирогами, рюкзаки за сапогами
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Понятно-понятно. Полицаи не допустят военного переворота, который мог бы помешать "мирному плану" по сливу Украины.
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Вот как раз военный переворот слил бы еще 4-5 областей кацапам.
К счастью, порохоботы могут перевернуть только галушки в тарелке с дешевой сметаной.
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Лахтіскіє, число 2 ето то шо ваше мишлєніє двумєрноє.
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Как это "переворот слил бы" ? Будь у них силы занять пять областей сейчас - они бы давно это сделали.
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Так сольем всю Украину как батька Лукашенка.
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О. А потім екзиля в Італії, а ми тут будемо вигрібати ....
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Авакян уже имеет частную армию-с вертолетами, танками, самолетами...Сейчас еще и катера у жабоедов закупил-в комплекте с вертолетами...
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голубани колорадські ганчірки вже причепили?
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Що це значить? Поясняю: патріоти, не вздумайте рипатись.
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зе-миротворці хренови, а з ****** хто буде боротись, Порошенко?
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Потом вони будуть вищати у катівнях МГБ і ФСБ: «Я нє бєндєровєц ! Ето Порошенко во всьом віноват !»
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так шо там хєз рюкзаками, що авакян говоре?? чи то трубадур!!??
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серьезная заява от серьезного министра
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Кацапчику, ти не соромся, пеши німецькою. Нема куди роги сховати? то вже твої проблеми.
СПАМ!
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Не надо искать никаких подводных камней в этой новости. Пресс-служба Нацгвардии обязана добиваться чтобы такой формат новостей "достиженческий" периодически выходил в СМИ, вот они и работают. Аваков сейчас нужен Слугам Скота как воздух, он керует Азовом и и Билецким, и его люди лезут во все щели чтобы возглавить народный протест, обидно но пока у них это получается.
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так ...головне КАЗЛОВ у "стойлі" втримати коли з під них ЗЕМЛЮ продавати почнуть ...
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Дядя Анкл

@Vjt3M71hyLgqUCg

·6 ч

Знаете как говорят Луганске про мост в Станице Луганской ? Спасибо Леонид Ивановичу Пасечнику , за мост . Скажите что мол мост делали украинские рабочие за Украинские деньги , это верно , но делали то они это потому что Украина осознала вину перед ЛНР и теперь возмещает ущерб
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Вот и отличненько! Мир это сейчас главное для Украины.
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А якщо не впорається, то російську Нацгвардію покличе, так, Рюкзакян?
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готові виходити на патрулі разом з кацапами і сєпарами ?
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