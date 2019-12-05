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 Події, Фоторепортаж
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Все про:Одеса (2214) пожежа (1887) ДСНС (2159)

 Рятувальники розбирають конструкції і шукають людей у будівлі згорілого коледжу в Одесі, - ДСНС. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Станом на 16 годину 5 грудня тривають заходи з ліквідації надзвичайної ситуації, пов'язаної з пожежею в будівлі Одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.

Основні зусилля підрозділів спрямовано на пошук людей і розбирання конструкцій. Силами ДСНС здійснюється гасіння окремих осередків тління, які виявляються в завалах під час розбирання зруйнованих елементів будівельних конструкцій.

Рятувальники розбирають конструкції і шукають людей у будівлі згорілого коледжу в Одесі, - ДСНС 01
Рятувальники розбирають конструкції і шукають людей у будівлі згорілого коледжу в Одесі, - ДСНС 02

"Рятувальники Мобільного рятувального центру швидкого реагування ДСНС із застосуванням інженерної техніки, засобів малої механізації та спеціального обладнання проводять роботу зі зрізання звисаючих елементів конструкцій із метою усунення небезпеки для роботи особового складу, а також розпочато розбирання завалу через віконні прорізи на рівні першого і другого поверхів" , - йдеться в повідомленні.

Рятувальники розбирають конструкції і шукають людей у будівлі згорілого коледжу в Одесі, - ДСНС 03
Рятувальники розбирають конструкції і шукають людей у будівлі згорілого коледжу в Одесі, - ДСНС 04
Рятувальники розбирають конструкції і шукають людей у будівлі згорілого коледжу в Одесі, - ДСНС 05
Рятувальники розбирають конструкції і шукають людей у будівлі згорілого коледжу в Одесі, - ДСНС 06

Всього від початку розбирання завалу вивезено 10 м. куб. будівельних конструкцій. Крім того, здійснюється відкачка води з підвальних приміщень будівлі коледжу. Всього відкачано 80 м. куб. води.

Рятувальники розбирають конструкції і шукають людей у будівлі згорілого коледжу в Одесі, - ДСНС 07
Рятувальники розбирають конструкції і шукають людей у будівлі згорілого коледжу в Одесі, - ДСНС 08
Рятувальники розбирають конструкції і шукають людей у будівлі згорілого коледжу в Одесі, - ДСНС 09
Рятувальники розбирають конструкції і шукають людей у будівлі згорілого коледжу в Одесі, - ДСНС 10
Рятувальники розбирають конструкції і шукають людей у будівлі згорілого коледжу в Одесі, - ДСНС 11

Рятувальники розбирають конструкції і шукають людей у будівлі згорілого коледжу в Одесі, - ДСНС 12

Всього до робіт залучено 37 од. техніки та 170 осіб. Аварійно-рятувальні та інші невідкладні роботи тривають.

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3163721
 
 
 Топ коментарі
 
Найти то найдут...а вот спасти к сожалению уже нет..
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Тише! Не мешай Фантомасу расписживать Одессу. Корзины ему подавай... Привет, Президенту Украины!
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Не похоже. Ночью бы спалили. Шум никому не нужен.
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Це вже яка за рахунком пожежа на Одещині ?
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Найти то найдут...а вот спасти к сожалению уже нет..
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какой там спасти.. перекрытия выгорели рухнули с пятого - до первого этажа (три нижние фото).. Вероятность найти останки - низкая, не то что живых((
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Я хренею..... А что, нельзя было разве такую же корзину подогнать в разгар событий, когда в окнах висели дети и молили о помощи??? "Спасатели", млять! Кого вы сейчас "спасаете"? Трупы?
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Тише! Не мешай Фантомасу расписживать Одессу. Корзины ему подавай... Привет, Президенту Украины!
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Какому Президенту? Скинутому за шкирки народом с трона? Тому, кто составлял фантомасу протекции и поддерживал его на выборах? Так ему не "приветы", а передачи передавать впору! Рятувальники розбирають конструкції і шукають людей у будівлі згорілого коледжу в Одесі, - ДСНС - Цензор.НЕТ 3012
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Привет нынешнему, который терпит трухано-кернесовских бандитов. А пртшлый будет сидеть.
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Ну пока не так уж долго "тертит". Месяца 3, не больше.

Да, тот будет. Надеюсь, вместе с этими бандитами.
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А кого-то уже арестовали? Или опять нет виновных?
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За пожары в первую очередь должен ответить П.Порошенко который уничтожил украинскую противопожарную систему которая была одна из лучших в Европе. Он в несколько раз сократил её финансирование. Вторым виновником являются директора учебных заведений. Социологи подсчитали, что в школах, в которых учится 400 учеников родители сдают в фонд школы не менее 1 млн. гривен. Куда девются деньги не знает даже родительский комитет. Эти денег хватило бы чтобы заменить электропроводку. Воровство, безответственность причины гибели детей и педагогов. В стране нет хозяина.
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Президент Украины финансирует её противопожарную систему?
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..труханова і ківалова робота...трц мабудь буде там...
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Не похоже. Ночью бы спалили. Шум никому не нужен.
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