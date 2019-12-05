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Все про:ВР (6292) депутат (1029) Яременко Богдан (85) Єлизавета Ясько (10)

 Провалена відставка Яременка і бійка між депутатами СН, - день роботи ВР 5 грудня. ФОТОрепортаж

5 грудня на пленарному засіданні ВР нардепи з'ясовували між собою стосунки, провалили відставку глави міжнародного комітету Яременка та ухвалили низку законів.

Про це повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.

Провалена відставка Яременка і бійка між депутатами СН, - день роботи ВР 5 грудня 01

Початок роботи пленарного засідання ВР 5 грудня


Провалена відставка Яременка і бійка між депутатами СН, - день роботи ВР 5 грудня 02

Нарада фракції СН

Провалена відставка Яременка і бійка між депутатами СН, - день роботи ВР 5 грудня 03

Провалена відставка Яременка і бійка між депутатами СН, - день роботи ВР 5 грудня 04

У президії ВР - спікер Разумков консультується з колегами

Провалена відставка Яременка і бійка між депутатами СН, - день роботи ВР 5 грудня 05

Депутатське вітання

Провалена відставка Яременка і бійка між депутатами СН, - день роботи ВР 5 грудня 06

Вид на депутатів зверху

Провалена відставка Яременка і бійка між депутатами СН, - день роботи ВР 5 грудня 07

Провалена відставка Яременка і бійка між депутатами СН, - день роботи ВР 5 грудня 08
Провалена відставка Яременка і бійка між депутатами СН, - день роботи ВР 5 грудня 09

У формі - нардеп від СН Микола Галушко

Провалена відставка Яременка і бійка між депутатами СН, - день роботи ВР 5 грудня 10
Провалена відставка Яременка і бійка між депутатами СН, - день роботи ВР 5 грудня 11
Провалена відставка Яременка і бійка між депутатами СН, - день роботи ВР 5 грудня 12

Депутатське спілкування

Провалена відставка Яременка і бійка між депутатами СН, - день роботи ВР 5 грудня 13

Провалена відставка Яременка і бійка між депутатами СН, - день роботи ВР 5 грудня 14

Богдан Яременко залишився на посту глави комітету у закордонних справах - за його відставку проголосувало 186 нардепів

Провалена відставка Яременка і бійка між депутатами СН, - день роботи ВР 5 грудня 15
Провалена відставка Яременка і бійка між депутатами СН, - день роботи ВР 5 грудня 16

Єлизавета Ясько, яка не стала главою комітету у закордонних справах

Провалена відставка Яременка і бійка між депутатами СН, - день роботи ВР 5 грудня 17

Керівництво фракції СН - Арахамія і Корнієнко

Провалена відставка Яременка і бійка між депутатами СН, - день роботи ВР 5 грудня 18

Бійка між членами СН Бужанським і Леросом

Провалена відставка Яременка і бійка між депутатами СН, - день роботи ВР 5 грудня 19
Провалена відставка Яременка і бійка між депутатами СН, - день роботи ВР 5 грудня 20

Фракція "Євросолідарності" вказує СН, що б'ються депутати їхньої фракції

Провалена відставка Яременка і бійка між депутатами СН, - день роботи ВР 5 грудня 21
Провалена відставка Яременка і бійка між депутатами СН, - день роботи ВР 5 грудня 22

Депутати СН обступили учасника бійки Бужанського

Провалена відставка Яременка і бійка між депутатами СН, - день роботи ВР 5 грудня 23

Фракція СН

Провалена відставка Яременка і бійка між депутатами СН, - день роботи ВР 5 грудня 24

Ірина Венедиктова і Сергій Бабак 

Провалена відставка Яременка і бійка між депутатами СН, - день роботи ВР 5 грудня 25
Провалена відставка Яременка і бійка між депутатами СН, - день роботи ВР 5 грудня 26
Провалена відставка Яременка і бійка між депутатами СН, - день роботи ВР 5 грудня 27

До керівництва СН прийшла Інна Совсун з "Голосу"


Провалена відставка Яременка і бійка між депутатами СН, - день роботи ВР 5 грудня 28

Юрій Корявченков у ложі Кабміну

Провалена відставка Яременка і бійка між депутатами СН, - день роботи ВР 5 грудня 29

Провалена відставка Яременка і бійка між депутатами СН, - день роботи ВР 5 грудня 30

Провалена відставка Яременка і бійка між депутатами СН, - день роботи ВР 5 грудня 31

Депутатські секрети

Провалена відставка Яременка і бійка між депутатами СН, - день роботи ВР 5 грудня 32

Жестикуляція нардепів

Провалена відставка Яременка і бійка між депутатами СН, - день роботи ВР 5 грудня 33

Сектор "Євросолідарності"

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3163698
 
 
 Топ коментарі
 
Перефразовуючи актуальну останнім часом "Автобіографію" Аркадія Аверченка: "Все это были люди, по большей части отвергнутые всем остальным светом за бездарность и неспособность к жизни, и, таким образом, в "Слугах Народа" и "Оппоблоке" собралась самая чудовищная компания глупых, грязных и бездарных алкоголиков, наркоманов, бандитов, сексуальных извращенцев и маньяков всех сортов, отбросов и обгрызков брезгливого белого света".
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Ну і чим ця ВР краща за попередню ?
Менш патріотична ?
Більш простакувата ?
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Тепер вони не хочуть цього визнавати.
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Многие Слуги достойны расстрела. Надеюсь это не за горами.
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Зебилы, сумели насрать, сумейте прибрать за собой.
Только не надо тут про петю, прокатили и слава богу.
Теперь новый тренд - убрать дерьмо за зебилятами.
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Перефразовуючи актуальну останнім часом "Автобіографію" Аркадія Аверченка: "Все это были люди, по большей части отвергнутые всем остальным светом за бездарность и неспособность к жизни, и, таким образом, в "Слугах Народа" и "Оппоблоке" собралась самая чудовищная компания глупых, грязных и бездарных алкоголиков, наркоманов, бандитов, сексуальных извращенцев и маньяков всех сортов, отбросов и обгрызков брезгливого белого света".
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Тяперича Лысая гора переименована в Горбато-зельоную!
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Маньке ц..очку порвали,
Ваньку в опу о....бли!
Опосля в рояль насрали,
Время классно провели!
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офф топ

Российская разведка, по данным западных спецслужб, в течение 4-ех лет использовала французские Альпы как опорную базу
Речь идет о как минимум 15 офицерах ГРУ, - пишет газета Mond со ссылкой на источники. Десять из них связывают с отравлением Сергея Скрипаля, попыткой переворота в Черногории и покушением на бизнесмена Емельяна Гебрева в Болгарии. Имена остальных в прессе публикуются впервые. По данным французской контрразведки, офицеры использовали предполагаемую базу с 2014 по 2018 год и добирались туда на арендованных автомобилях. Выбор места, возможно, был связан с желанием не привлекать внимание местных властей.
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Проскочила ИНФА ..
сейчас в Киеве присутствуют люди ***** и ведут переговоры с вовой.
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Ця ВР має монобільшість, яка контролюється бєнєю. Нагадую зебілам їхні обіцянки, що у разі поганої роботи СН ви їх будете переобирати.
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а где рабочая атмосфера? выступление с трибуны, внимательно-вдумчивое изучение документов-законов? почему во время сессии занимаются чем угодно ))))), но только не работают, сидя на своих местах, у своих "тревожных" кнопок ? за что они получают зарплату?
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За часів ВК, пам'ятаю, багато лулзів надавав додаток "генератор постов" (що ліпив рандом зі сторінки юзера) - а особливо паблік, де викладалися найшедевральніші рандоми. Деякі з них зберіг собі.

Сьогодні вже дещо згадував... а ось зараз в папці знайшов ще ось таке... здавалося, до чого б тут Верховна Рада?
Провалена відставка Яременка і бійка між депутатами СН, - день роботи ВР 5 грудня - Цензор.НЕТ 8502
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P.S.: а згадував сьогодні оце - здавалося б, до чого тут Яременко?

(який потужний давньоримсько-єврейський порно-епос... Калігула відпочиває...)
Провалена відставка Яременка і бійка між депутатами СН, - день роботи ВР 5 грудня - Цензор.НЕТ 990
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Йому з цього опису підходить (умовно) лише "Исаакович"
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Драки и не видно - стояли себе в углу.
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Провалена відставка Яременка і бійка між депутатами СН, - день роботи ВР 5 грудня - Цензор.НЕТ 813

Леночка, милая, какое изумительное разочарование слышится в Вашем комментарии! Аж мне Вас в кои то времена стало искренне жаль.
Примите мои соболезнования. Такой облом!!!
Вам же в заголовке драку обещали. Вы же уже успели возбудиться, как муха, учуявшая цель, столько картинок пролистали, а тут ни тебе драки, ни тебе грязи, ни тебе даже плевка в рожу.
Лена, Вы прекрасны в своей безыскусной печали. Провалена відставка Яременка і бійка між депутатами СН, - день роботи ВР 5 грудня - Цензор.НЕТ 813 Провалена відставка Яременка і бійка між депутатами СН, - день роботи ВР 5 грудня - Цензор.НЕТ 813 Провалена відставка Яременка і бійка між депутатами СН, - день роботи ВР 5 грудня - Цензор.НЕТ 813
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Напевно в Раді багато клієнтів Яременка. От і не проголосували за його відставку Проваленная отставка Яременко и драка между депутатами СН, - день работы ВР 5 декабря - Цензор.НЕТ 7043
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Ой, а что там за негроид сидит, я чего-то пропустил.
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"Вид на депутатов сверху"
и если на них взлянуть с высоты Лаврской Колокольни?
то ето же очень и очень...
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Так, Яременко - актиний. Мабуть серед є також пасивні🐸
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активные, пассивные, гомофилы ,гомофобы, а нет батенька, всеравно народ их называет пи тарасы! это единственно правильное определение характеризующее эту шоблу!
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офф топ

США ввели санкции против хакеров из россии
Минфин считает, что группировка Evil Corp причастна к хищению более 100 миллионов долларов в различных странах. Глава ведомства Стивен Мнучин назвал ее одной из самых могущественных организаций в сфере киберпреступности.
Среди 17 человек, попавших в санкционный список, фигурирует Максим Якубец, которого называют руководителем группировки. За информацию, которая поможет задержать лидера Evil Corp, Госдеп объявил награду в 5 миллионов долларов. Отмечается, что это крупнейшее в истории вознаграждение за сведения о киберпреступнике.
Под санкции также попали семь компаний, зарегистрированных в россии.
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а почему им ножи не выдают ??? пусть чуваки там дерутся по взрослому ... украинскому народу от этого только легче будит .
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Партия политических проституток оставила главой комитета по иностранным делам любителя обычных проституток.Провалена відставка Яременка і бійка між депутатами СН, - день роботи ВР 5 грудня - Цензор.НЕТ 275
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