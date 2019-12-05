 Провалена відставка Яременка і бійка між депутатами СН, - день роботи ВР 5 грудня. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.
Початок роботи пленарного засідання ВР 5 грудня
Нарада фракції СН
У президії ВР - спікер Разумков консультується з колегами
Депутатське вітання
Вид на депутатів зверху
У формі - нардеп від СН Микола Галушко
Депутатське спілкування
Богдан Яременко залишився на посту глави комітету у закордонних справах - за його відставку проголосувало 186 нардепів
Єлизавета Ясько, яка не стала главою комітету у закордонних справах
Керівництво фракції СН - Арахамія і Корнієнко
Бійка між членами СН Бужанським і Леросом
Фракція "Євросолідарності" вказує СН, що б'ються депутати їхньої фракції
Депутати СН обступили учасника бійки Бужанського
Фракція СН
Ірина Венедиктова і Сергій Бабак
До керівництва СН прийшла Інна Совсун з "Голосу"
Юрій Корявченков у ложі Кабміну
Депутатські секрети
Жестикуляція нардепів
Сектор "Євросолідарності"
Менш патріотична ?
Більш простакувата ?
Однислугисменилидругих
Только не надо тут про петю, прокатили и слава богу.
Теперь новый тренд - убрать дерьмо за зебилятами.
Ваньку в опу о....бли!
Опосля в рояль насрали,
Время классно провели!
Российская разведка, по данным западных спецслужб, в течение 4-ех лет использовала французские Альпы как опорную базу
Речь идет о как минимум 15 офицерах ГРУ, - пишет газета Mond со ссылкой на источники. Десять из них связывают с отравлением Сергея Скрипаля, попыткой переворота в Черногории и покушением на бизнесмена Емельяна Гебрева в Болгарии. Имена остальных в прессе публикуются впервые. По данным французской контрразведки, офицеры использовали предполагаемую базу с 2014 по 2018 год и добирались туда на арендованных автомобилях. Выбор места, возможно, был связан с желанием не привлекать внимание местных властей.
сейчас в Киеве присутствуют люди ***** и ведут переговоры с вовой.
Сьогодні вже дещо згадував... а ось зараз в папці знайшов ще ось таке... здавалося, до чого б тут Верховна Рада?
(який потужний давньоримсько-єврейський порно-епос... Калігула відпочиває...)
Леночка, милая, какое изумительное разочарование слышится в Вашем комментарии! Аж мне Вас в кои то времена стало искренне жаль.
Примите мои соболезнования. Такой облом!!!
Вам же в заголовке драку обещали. Вы же уже успели возбудиться, как муха, учуявшая цель, столько картинок пролистали, а тут ни тебе драки, ни тебе грязи, ни тебе даже плевка в рожу.
Лена, Вы прекрасны в своей безыскусной печали.
и если на них взлянуть с высоты Лаврской Колокольни?
то ето же очень и очень...
США ввели санкции против хакеров из россии
Минфин считает, что группировка Evil Corp причастна к хищению более 100 миллионов долларов в различных странах. Глава ведомства Стивен Мнучин назвал ее одной из самых могущественных организаций в сфере киберпреступности.
Среди 17 человек, попавших в санкционный список, фигурирует Максим Якубец, которого называют руководителем группировки. За информацию, которая поможет задержать лидера Evil Corp, Госдеп объявил награду в 5 миллионов долларов. Отмечается, что это крупнейшее в истории вознаграждение за сведения о киберпреступнике.
Под санкции также попали семь компаний, зарегистрированных в россии.
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Партия политических проституток оставила главой комитета по иностранным делам любителя обычных проституток.