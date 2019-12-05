 Провалена відставка Яременка і бійка між депутатами СН, - день роботи ВР 5 грудня. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.

Початок роботи пленарного засідання ВР 5 грудня





Нарада фракції СН

У президії ВР - спікер Разумков консультується з колегами

Депутатське вітання

Вид на депутатів зверху









У формі - нардеп від СН Микола Галушко







Депутатське спілкування

Богдан Яременко залишився на посту глави комітету у закордонних справах - за його відставку проголосувало 186 нардепів





Єлизавета Ясько, яка не стала главою комітету у закордонних справах

Керівництво фракції СН - Арахамія і Корнієнко

Бійка між членами СН Бужанським і Леросом





Фракція "Євросолідарності" вказує СН, що б'ються депутати їхньої фракції





Депутати СН обступили учасника бійки Бужанського

Фракція СН

Ірина Венедиктова і Сергій Бабак







До керівництва СН прийшла Інна Совсун з "Голосу"





Юрій Корявченков у ложі Кабміну

Депутатські секрети

Жестикуляція нардепів







Сектор "Євросолідарності"