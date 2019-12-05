 Президент України на обкладинці журналу Time. ФОТО ДНЯ

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Статтю The Man in the Middle (дослівно - Людина посередині) опубліковано в номері журналу, який вийде 16 грудня.
"Український президент Володимир Зеленський про те, як опинився між Путіним і Трампом", - сказано в анонсі матеріалу Саймона Шустера.
В стране рабов вредны права, свобода ни к чему...
Пришел ФИГЛЯР - он разрешит им все проблемы разом!
Виват, ФИГЛЯР! Твои слова доступны их уму!
Но сам ФИГЛЯР отнюдь не глуп - учтите это, люди!
Он иронично хмурит бровь - готовьтесь к платежу!
Пред ним, как лошадиный труп, страна лежит на блюде,
И луч заката, словно кровь, струится по ножу.
Під владою президента Володимира Зеленського Україна опинилася в глибокій політичній кризі, робить висновок польська Gazeta Wyborcza.
Одним із свідчень кризи видання називає записи з кабінету директора Держбюро розслідувань Романа Труби, на яких зафіксовано, що розслідування ДБР щодо діяльності ексглави держави Петра Порошенка особисто контролюються керівником Офісу президента Андрієм Богданом. ДБР також отримує вказівки від генерального прокурора Руслана Рябошапки - того, кого у телефонній розмові з президентом США Дональдом Трампом Зеленський назвав «стовідсотковою своєю людиною».
«Ситуація виглядає уже небезпечною. Будь-яка спроба залякати лідерів опозиції викличе занепокоєння Європи», - зазначив колишній президент Європейської Ради Дональд Туск.
Видання вважає, що становище ускладнюється тим, що ДБР насправді керує колишній заступник голови Адміністрації президента-втікача Віктора Януковичам Андрій Портнов, який втік до Росії у 2014 році та повернувся після перемоги Зеленського. «Портнов заявляє публічно, що хоче помститися особисто Порошенку. Таким чином він відпрацьовує «гостинність», яку надавав йому Кремль протягом п'яти років. Він знає, що Путін не перестав бачити Порошенка головним ворогом в Україні і, якщо офіційно експрезидента хоче посадити «за корупцію», то по факту - за захист України від російської агресії», - йдеться у матеріалі.
Під владою президента Володимира Зеленського Україна опинилася в глибокій політичній кризі, робить висновок польська Gazeta Wyborcza
Автори матеріалу про Україну стверджують, що Портнов та команда Зеленського, яка його підтримує, перенесли гібридну війну з Росією до структур української держави. «Вони використовують гасло «боротьба з корупцією». Однак вони діють за сценарієм, написаним у Москві. Суть цього сценарію - Порошенко та його «партія війни», які прийшли до влади в результаті «збройного перевороту» під час революції на Майдані, відповідальні за спалах війни у 2014 році», - стверджує видання.
Gazeta Wyborcza пише, що первинна мета Зеленського та його команди полягає в тому, щоб повернути владу до «моделі Януковича»: «На хвилі величезної громадської підтримки нова українська влада намагається здійснити (дослівно) «революцію назад». Насправді йдеться про нехтування змінами, які відбулися в Україні після Майдану».
Видання констатує, що репресії торкнулися начальника управління матеріального забезпечення Міністерства оборони генерал Сергія Марченка, якого ДБР звинуватило в купівлі неякісних бронежилетів. «Влада хоче показати громадськості, що за часів Порошенка «розкрадали армію», генерали - корумповані злочинці, а колишній президент займався «зароблянням грошей на війні», - пише польська провідна газера. Вона наголошує: нова влада хоче, аби у головах мільйонів українців виникло питання «Якщо це справді так, то навіщо стріляти?».
Тезу про те, що Порошенко збагатів на війні, яку роками повторює російська пропаганда, і яка стала лейтмотивом програм телеканалу «1+1» олігарха Ігоря Коломойського (бізнес-партнера Зеленського), правоохоронці довести не змогли. Видання зазначає, що з цієї причини Генпрокуратура хоче притягнути Порошенка за «зловживання владою», однак поки - безуспішно. Тим часом експрезиденту вже засвідчили свою підтримку і сам Туск, і канцлер Німеччини Ангела Меркель, і віце-прем'єр-міністр Канади Крістіна Фріланд.
«В недавньому інтерв'ю The New York Times олігарх (мова про Коломойського) заявив про необхідність повернення України до Росії. Мовляв, Захід «нічого не дав Україні», тоді як Україну «підштовхували США» до війни з Росією», - нагадує видання і додає, що олігарх навіть назвав ціну за це повернення - $100 млрд.
Кінцева мета Коломойського - повернути Приват,анк, в якому 70% українців мають свої рахунки. Тим часом для Заходу, особливо МВФ, справа Приватбанку є червоною лінією - будь-яка поступка Коломойському порушить співпрацю, і означатиме величезні проблеми для української економіки. «Олігарх пішов ва-банк. Люди, яких він наймав на кілька днів, пікетували центральний банк і навіть проривалися всередину. У цій ситуації керівництво НБУ заявило, що метою Коломойського є зрив співпраці з МВФ, від якої Нацбанк не має наміру відмовлятися», - пише видання.
«Сьогодні Зеленський стоїть перед фундаментальним вибором, який визначить його майбутнє та майбутнє України. Росіяни, їхні українські агенти та Коломойський кинули всі сили, щоб посадити Порошенка до в'язниці, припинити співпрацю з МВФ та запровадити авторитаризм. А це означає здачу Росії та розрив із Заходом», - резюмує Gazeta Wyborcza.
Во лять достижение, радуйтесь зелебобики.
А как там в Раю? Ты когда туда попадешь, тебе сколько лет будет. Наверное 18. А зачем тебе там нужны будут половые органы, ну те, что между ногами?
А то встречал я любопытных верующих. Одна бабка мне про Рай все пела. Я ее спрашиваю, ты когда там будешь, то будешь выглядеть такой же старой? Нет говорит, мне будет столько, сколько захочу, 18. А я спрашиваю, а чего не 4-ре года? Она точно как ты, сменила быстро тему и только и смогла ответить, - тю дурак. И тут же испарилась.
Ну так давай применим вот эту тупорылую логику к выборам пети в 2014, используя твою информацию. Как ты тут пишешь. "Я уже не говорю о том, что и в абсолютных величинах Порошенко в 2014 набрал больше, чем Зеленский в 2019-м."
И как мы с тобой в этом случае будем характеризовать большинство, выбравшее тогда петю? Наверное дебилами, которые выбрали не просто дебила, а какую-то, как выяснилось позже, гниду.
А свои цифры 30% и т.д. можешь повесить на потолок, чтобы забыть. Оно и видно по работе рады малочисленность и никчемность петиного пса. Вот это факты, а твои 30% это только желаемое за действительное, не имеющее отражения в жизни.
Твои слова: " ?3% умных людей трахнули его на выборах. 8% идиотов это не так много", на что я тебе популярно пояснил, что уровень интеллекта электората ни разу не коррелирует с процентами на выборах, отданными за тех, про кого вообще ничего не известно, и за Порошенко в первом туре тоже проголосовали именно те, кто надеялся "остановить войну" за 2 недели. А вот выбирать между клоуном, про которого нихрена неизвестно и тем, у кого есть реальные достижения - это всегда более разумный подход. Что до 30% - это реальный рейтинг клоуна, который он имел в первом туре, и который он уже точно не будет иметь не то что через 5 лет, но даже через год-два. И если ты настолько туп, что не помнишь о том, что первым цифрами здесь начал кидаться ты сам, то может тебе лучше пойти в чум и ждать рассвета ?
Президент України Володимир Зеленський під час свого візиту в США зустрічався з Семом Кисліним, якого ЗМІ пов'язують з українською та російською організованою злочинністю
Зустріч відбулася в ресторані "Російська чайна". Зеленського на ній представляв глава Офісу президента Андрій Богдан.
В інтерв'ю НТВ 1 вересня Кислін повідомив, що це він переконав адвоката президента США Руді Джуліані порадити Дональду Трампу розкрутити історію про корупцію в Україні.
Бізнесмен був зацікавлений у скандалі, щоб повернути заморожені в Україні активи офшорної компанії.
У 2014 році Кислін купив кіпрську Opalcore Ltd, яка розміщувала свої бонди-облігації в українських банках.
Унаслідок розшуку грошей Януковича 23 млн доларів компанії Кисліна опинилися під арештом і були конфісковані за вироком Краматорського суду.
Кислін не міг повернути гроші, доки Петро Порошенко був президентом.
Проте активізувався за президента Зеленського, налагодивши з ним зв'язки через діаспору.
Все решили, что он умер. Оказалось, у арабов тонкий черный юмор
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2609870539050556&id=100000829056947&__tn__=-R
В статье говорится о том, что украинский лидер оказался в ловушке между Трампом и Путиным.
Выпуск вышел под символическим заголовком "The Man in the Middle" или же "Человек посередине". Такой метафорой украинского лидера описывают как заложника обстоятельств, который пойман в, своего рода, ловушку между гораздо более значимыми политическими игроками- Трампом и Путиным.
Страну свою раздать,
Пусть приобщится к дуракам -
Он будет им под стать,
Мало, мало половин
Мало половин
Мало, мало половин
Мало половин
Мало, мало половин...