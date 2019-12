 Президент України на обкладинці журналу Time. ФОТО ДНЯ

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Статтю The Man in the Middle (дослівно - Людина посередині) опубліковано в номері журналу, який вийде 16 грудня.

"Український президент Володимир Зеленський про те, як опинився між Путіним і Трампом", - сказано в анонсі матеріалу Саймона Шустера.

Читайте також: "Кількість сценаріїв на столі у Путіна в рази перевищує наші очікування", - Зеркаль про майбутню нормандську зустріч