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Все про:Зеленський (3790) Путін (12062) журнал (8) Трамп (2303)

 Президент України на обкладинці журналу Time. ФОТО ДНЯ

Авторитетний американський журнал Time присвятив президенту України Володимиру Зеленському головну статтю номера і виніс на обкладинку його фото.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Статтю The Man in the Middle (дослівно - Людина посередині) опубліковано в номері журналу, який вийде 16 грудня.

"Український президент Володимир Зеленський про те, як опинився між Путіним і Трампом", - сказано в анонсі матеріалу Саймона Шустера.

Президент України на обкладинці журналу Time 01

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Источник: https://censor.net.ua/ua/p3163689
 
   
 Топ коментарі
 
Пусть гонит всю свою команду туда, откуда повылазили!!) Всех, до единого...
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Україна підтримує президента Володимира Зеленського !
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Чувак по середине.
Между двух половинок?
Могли бы просто написать в "жопе"
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В стране глупцов людей смешит достоинство и разум,
В стране рабов вредны права, свобода ни к чему...
Пришел ФИГЛЯР - он разрешит им все проблемы разом!
Виват, ФИГЛЯР! Твои слова доступны их уму!
Но сам ФИГЛЯР отнюдь не глуп - учтите это, люди!
Он иронично хмурит бровь - готовьтесь к платежу!
Пред ним, как лошадиный труп, страна лежит на блюде,
И луч заката, словно кровь, струится по ножу.
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Нова українська влада намагається обнулити Революцію Гідності, - Gazeta Wyborcza

Під владою президента Володимира Зеленського Україна опинилася в глибокій політичній кризі, робить висновок польська Gazeta Wyborcza.

Одним із свідчень кризи видання називає записи з кабінету директора Держбюро розслідувань Романа Труби, на яких зафіксовано, що розслідування ДБР щодо діяльності ексглави держави Петра Порошенка особисто контролюються керівником Офісу президента Андрієм Богданом. ДБР також отримує вказівки від генерального прокурора Руслана Рябошапки - того, кого у телефонній розмові з президентом США Дональдом Трампом Зеленський назвав «стовідсотковою своєю людиною».

«Ситуація виглядає уже небезпечною. Будь-яка спроба залякати лідерів опозиції викличе занепокоєння Європи», - зазначив колишній президент Європейської Ради Дональд Туск.

Видання вважає, що становище ускладнюється тим, що ДБР насправді керує колишній заступник голови Адміністрації президента-втікача Віктора Януковичам Андрій Портнов, який втік до Росії у 2014 році та повернувся після перемоги Зеленського. «Портнов заявляє публічно, що хоче помститися особисто Порошенку. Таким чином він відпрацьовує «гостинність», яку надавав йому Кремль протягом п'яти років. Він знає, що Путін не перестав бачити Порошенка головним ворогом в Україні і, якщо офіційно експрезидента хоче посадити «за корупцію», то по факту - за захист України від російської агресії», - йдеться у матеріалі.

Під владою президента Володимира Зеленського Україна опинилася в глибокій політичній кризі, робить висновок польська Gazeta Wyborcza

Автори матеріалу про Україну стверджують, що Портнов та команда Зеленського, яка його підтримує, перенесли гібридну війну з Росією до структур української держави. «Вони використовують гасло «боротьба з корупцією». Однак вони діють за сценарієм, написаним у Москві. Суть цього сценарію - Порошенко та його «партія війни», які прийшли до влади в результаті «збройного перевороту» під час революції на Майдані, відповідальні за спалах війни у 2014 році», - стверджує видання.

Gazeta Wyborcza пише, що первинна мета Зеленського та його команди полягає в тому, щоб повернути владу до «моделі Януковича»: «На хвилі величезної громадської підтримки нова українська влада намагається здійснити (дослівно) «революцію назад». Насправді йдеться про нехтування змінами, які відбулися в Україні після Майдану».

Видання констатує, що репресії торкнулися начальника управління матеріального забезпечення Міністерства оборони генерал Сергія Марченка, якого ДБР звинуватило в купівлі неякісних бронежилетів. «Влада хоче показати громадськості, що за часів Порошенка «розкрадали армію», генерали - корумповані злочинці, а колишній президент займався «зароблянням грошей на війні», - пише польська провідна газера. Вона наголошує: нова влада хоче, аби у головах мільйонів українців виникло питання «Якщо це справді так, то навіщо стріляти?».

Тезу про те, що Порошенко збагатів на війні, яку роками повторює російська пропаганда, і яка стала лейтмотивом програм телеканалу «1+1» олігарха Ігоря Коломойського (бізнес-партнера Зеленського), правоохоронці довести не змогли. Видання зазначає, що з цієї причини Генпрокуратура хоче притягнути Порошенка за «зловживання владою», однак поки - безуспішно. Тим часом експрезиденту вже засвідчили свою підтримку і сам Туск, і канцлер Німеччини Ангела Меркель, і віце-прем'єр-міністр Канади Крістіна Фріланд.

«В недавньому інтерв'ю The New York Times олігарх (мова про Коломойського) заявив про необхідність повернення України до Росії. Мовляв, Захід «нічого не дав Україні», тоді як Україну «підштовхували США» до війни з Росією», - нагадує видання і додає, що олігарх навіть назвав ціну за це повернення - $100 млрд.

Кінцева мета Коломойського - повернути Приват,анк, в якому 70% українців мають свої рахунки. Тим часом для Заходу, особливо МВФ, справа Приватбанку є червоною лінією - будь-яка поступка Коломойському порушить співпрацю, і означатиме величезні проблеми для української економіки. «Олігарх пішов ва-банк. Люди, яких він наймав на кілька днів, пікетували центральний банк і навіть проривалися всередину. У цій ситуації керівництво НБУ заявило, що метою Коломойського є зрив співпраці з МВФ, від якої Нацбанк не має наміру відмовлятися», - пише видання.

«Сьогодні Зеленський стоїть перед фундаментальним вибором, який визначить його майбутнє та майбутнє України. Росіяни, їхні українські агенти та Коломойський кинули всі сили, щоб посадити Порошенка до в'язниці, припинити співпрацю з МВФ та запровадити авторитаризм. А це означає здачу Росії та розрив із Заходом», - резюмує Gazeta Wyborcza.
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Так. Зрозуміло. "Прямий канал" у цього міжнародного оглядача з Газети виборчей вмонтовано прямо у голову. Ой лишенько яке...
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бубочка попало в просак))
Во лять достижение, радуйтесь зелебобики.
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Зебилье не в курсе, что такое "просак".
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Петя довел страну до самого нищего и коррумпированного состояния среди стран Европы. ?3% умных людей трахнули его на выборах. 8% идиотов это не так много. На них можно не обращать внимания. В том числе и здесь на цензоре. Погоды не делают. Сидят себе бесполезные в раде, штаны и трусы протирают по 8 часов. Только чтобы зарплату не потерять. Никакой пользы, одни расходы на них у государства.
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Як там цього року ягель в тундрі зародив, не голодаєш ? 😃
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Любопытный какой. Поедь сам посмотри. Чего у меня спрашиваешь.

А как там в Раю? Ты когда туда попадешь, тебе сколько лет будет. Наверное 18. А зачем тебе там нужны будут половые органы, ну те, что между ногами?
А то встречал я любопытных верующих. Одна бабка мне про Рай все пела. Я ее спрашиваю, ты когда там будешь, то будешь выглядеть такой же старой? Нет говорит, мне будет столько, сколько захочу, 18. А я спрашиваю, а чего не 4-ре года? Она точно как ты, сменила быстро тему и только и смогла ответить, - тю дурак. И тут же испарилась.
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Ты как всегда: сам с собой поговорил, сам себя удовлетворил.
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Тогда не вмешивайся в мой разговор. Я твоему дружку про петю и его дела, а он мне про ягель. Ну я ему про Рай, тогда. Что тебе не так, а?
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Чукча, ти часом не заблукав в своїх галюцінаціях? 😕
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Почитай выше, мелкота. Я тут на цензоре чукча уже более 10 лет. And i am a citizen of Ukraine. Тут родился, работаю, имею паспорт, никуда не выезжал. Живу в стране, где по Конституции граждане всех национальностей имеют равные права, в том числе и чукчи. Так что типовой нацик, не лезь ко мне со своей дуростью. Бог есть у всех, а не только у тебя.
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Оно ватное по самые гланды, ждет прихода собратьев из мокшандии.
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Если бы сейчас президентом был Порошенко, он делал бы то же самое, что и Зеленский: продавливал бы капитуляцию, и формулу Порошенко-Путлера, Уже бы продлили Особый статус ОРДЛО, некоторые тайные агенты, такие как пушилин уже сидели бы в ВР, продавал бы землю своим корешам-олигархам по 210 000 га, везде бы были его люди, процветал бы бизнес в Крыму и в России. Но в нынешнем положении ( т.е. в оппозиции)он поёт другие песни.
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Напомнить, сколько "умных" людей привели к власти гитлера и сколько "умных" проголосовали на последних выборах за путлера ? Если ты любитель отождествлять количество голосов с уровнем интеллекта голосующих (хотя по мне это полный зебелизм), то вспомни, что в первом туре в 2014-м при разваленной экономике и горячей фазе войны Порох набрал более 50% в первом же туре, тогда как уже после восстановления и начала роста экономики и относительной заморозки орков на Донбассе, Зеленский смог набрать лишь 30%. Я уже не говорю о том, что и в абсолютных величинах Порошенко в 2014 набрал больше, чем Зеленский в 2019-м. А сравнивать второй тур Порошенко нужно со вторым туром Зеленского когда он закончит свою первую каденцию. Уверен, что рейтинг Зеленского на тот момент не наберет и 15%.
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Зеленский не закончит свою каденцию, у него всё отвалится раньше.
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Andy/ Ты же как завзятый порохобот, но несколько туповатый, как и все твои собратья, утверждал, что согласно научныхм исследованиям большинство в обществе это дебилы. А умников намного меньше. Ваше кодло выкладывало такие утверждения, чтобы обосновать, что зебилы это дебилы, а вы умники.
Ну так давай применим вот эту тупорылую логику к выборам пети в 2014, используя твою информацию. Как ты тут пишешь. "Я уже не говорю о том, что и в абсолютных величинах Порошенко в 2014 набрал больше, чем Зеленский в 2019-м."
И как мы с тобой в этом случае будем характеризовать большинство, выбравшее тогда петю? Наверное дебилами, которые выбрали не просто дебила, а какую-то, как выяснилось позже, гниду.
А свои цифры 30% и т.д. можешь повесить на потолок, чтобы забыть. Оно и видно по работе рады малочисленность и никчемность петиного пса. Вот это факты, а твои 30% это только желаемое за действительное, не имеющее отражения в жизни.
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Чукча, про тебя анекдотов мало напридумывали русские шовинисты ? Еще хочешь ?
Твои слова: " ?3% умных людей трахнули его на выборах. 8% идиотов это не так много", на что я тебе популярно пояснил, что уровень интеллекта электората ни разу не коррелирует с процентами на выборах, отданными за тех, про кого вообще ничего не известно, и за Порошенко в первом туре тоже проголосовали именно те, кто надеялся "остановить войну" за 2 недели. А вот выбирать между клоуном, про которого нихрена неизвестно и тем, у кого есть реальные достижения - это всегда более разумный подход. Что до 30% - это реальный рейтинг клоуна, который он имел в первом туре, и который он уже точно не будет иметь не то что через 5 лет, но даже через год-два. И если ты настолько туп, что не помнишь о том, что первым цифрами здесь начал кидаться ты сам, то может тебе лучше пойти в чум и ждать рассвета ?
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Хрінові видно справи у Вофкі Сцикуна раз вже всю лахтинську ботоферму підняли з болота 🐸🐸🐸🐸🐸 😁
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Соєвих порвало Між двох вогнів: Зеленський потрапив на обкладинку Time - Цензор.НЕТ 5571
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После выступления Порошенко в конгрессе США, конгрессмены аплодировали ему стоя. В это время Украину рвали на куски и Порох поехал в США за помощью. И в это же время зелебобики ухахатывались от шоу "рассмеши комика" и дебильных шуток 95 квартала.
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И скулили, что им запретили одноглазников и вконтактики.
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Конгресмени тоді ще не знали, який Пєця - сукин син. А вже в Мюнхені в 2018му Пєця робив свою доповідь порожньому залу.
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Medice, cura te ipsum ( Лікарю, зціли самого себе - лат.) 😃
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Слушай, а ты случайно не сын Анатолия Засухи, который был губернатором киевской области до Помаранчевой Революции ?
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У перший же візит до Америки президент України Зеленський зустрівся з мафіозі
Президент України Володимир Зеленський під час свого візиту в США зустрічався з Семом Кисліним, якого ЗМІ пов'язують з українською та російською організованою злочинністю
Зустріч відбулася в ресторані "Російська чайна". Зеленського на ній представляв глава Офісу президента Андрій Богдан.
В інтерв'ю НТВ 1 вересня Кислін повідомив, що це він переконав адвоката президента США Руді Джуліані порадити Дональду Трампу розкрутити історію про корупцію в Україні.
Бізнесмен був зацікавлений у скандалі, щоб повернути заморожені в Україні активи офшорної компанії.

У 2014 році Кислін купив кіпрську Opalcore Ltd, яка розміщувала свої бонди-облігації в українських банках.

Унаслідок розшуку грошей Януковича 23 млн доларів компанії Кисліна опинилися під арештом і були конфісковані за вироком Краматорського суду.

Кислін не міг повернути гроші, доки Петро Порошенко був президентом.
Проте активізувався за президента Зеленського, налагодивши з ним зв'язки через діаспору.

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Сем Кіслін в США відомий як касир російської мафії.
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Зюзя на растяжке промежду Путиным и Трампом, как бы его не порвало
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На поперечном шпагате точно порвётся.
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Ну как же вы можете так? Аккуратнее нужно быть в высказываниях, а то Альфа с обыском прийдет. Да и свободы прессы, по словам одной очень мудрой депутутки о том, что у нас свободы прессы «многовато», да и уважения к президенту надо побольше..... Правда не объясняет, как это уважение заслужить......А-а-а, я точно знаю - надо еще разок боевому комбату заявить, «Я тоже военный, у нас в институте военная кафедра была», после этого еще разок уволить В НИКУДА заслуженного офицера, Зам. РНБО С. Кривоноса, отстоявшего для Украинского народа Краматорск, а на его место назначить конченого идиота Сивоху, потом окончательно запретить ФОПы ( с укрупнённых компаний гораздо проще сдирать деньги), полностью уничтожить средний бизнес и продать Землю Ненькi Украини здоровенным агрохолдингам . И начнется у нас в Украине райская жизнь.....Вот почему-то у меня странное предчувствие, что движемся мы именно в эту сторону...
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недавно в посольстве Эмиратов его фотку выставили в черной рамке.
Все решили, что он умер. Оказалось, у арабов тонкий черный юмор Між двох вогнів: Зеленський потрапив на обкладинку Time - Цензор.НЕТ 2908

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2609870539050556&id=100000829056947&__tn__=-R
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Обложку одного из выпусков известного американского журнала Time украсило фото президента Украины Владимира Зеленского.
В статье говорится о том, что украинский лидер оказался в ловушке между Трампом и Путиным.

Выпуск вышел под символическим заголовком "The Man in the Middle" или же "Человек посередине". Такой метафорой украинского лидера описывают как заложника обстоятельств, который пойман в, своего рода, ловушку между гораздо более значимыми политическими игроками- Трампом и Путиным.


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Но это же круто!!! Про нашего дурачка в самой Америке написали. Что написали не важно.
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Тот, кто решится по кускам
Страну свою раздать,
Пусть приобщится к дуракам -
Он будет им под стать,
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Клоуна в США знают только по скандалу связанному с импичментом Трампу. Такая "слава" даром не нужна - это дурная слава. Клоун опозорил Украину как нитко раньше. Самый позорный президент за всю историю. В США над ним все ржут, а месные комики с него потешаюца как могут..
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давно з великого ябка? ВСети знаєш про тамтешніх коміків? МОже ти клован?
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Как специалист по информационной безопасности, хочу сообщить тем, кто не сильно в теме: термином "The man in the middle" в криптоаналитике именуется некий субьект, который способен перехватывать и/или менять сообщения между отправителем и получателем, то есть термин несет четко выраженную негативную коннотацию.
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он и так несет четко выраженную негативную коннотацию
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Как хорошо,что моника сделал эпиляцию. Вся свора зебилов облизала со всех сторон его компактное тельце так,что не побрейся он ,весь форум бы был заглушен отхаркиванием и рвотными позывами нализавшихся шерсти шефа зебуинов.
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Зеля топи обоих,получишь премию Мира Між двох вогнів: Зеленський потрапив на обкладинку Time - Цензор.НЕТ 2534
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Короче когда ты посредине чуваков со стволами,яки в тебя целятся...Главное в момент выстрела упасть на землю.И стрелявшие,целясь в тебя убьют друг друга Між двох вогнів: Зеленський потрапив на обкладинку Time - Цензор.НЕТ 2333
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Вофка хоч і сцикун, але навряд чи в нього така реакція щоб зреагувати на постріли в притул. Так що таки доведеться саме йому приймати з усіх сторін і у всі дирки 😕
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Не факт.На чаше весов грехов,Зелин грех и рядом не лежит с грехами таких мастадонтов як Пуйло та Трамп.Тому всегда есть место,для Божественного юмора Між двох вогнів: Зеленський потрапив на обкладинку Time - Цензор.НЕТ 2407
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Такое себе «между здесь» получилось.
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Не думал, что такое серьёзное издание как TIME будет пользоваться фотошопом. Рояль заретушировали?!
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Скорее, это зашквар. Само фото напоминает траурное, только рамка розовая, а не черная Президент України на обкладинці журналу Time - Цензор.НЕТ 9301
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Интересно, во сколько ЭТО обошлось Зелиным лоббистам?
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Это да, участь Зеленскому досталась тяжелая, ничего не скажешь и не позавидуешь.
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Сам полез, думал, что как у Голобородько пойдет Президент України на обкладинці журналу Time - Цензор.НЕТ 1449 Только Коломойша херовый сценарист оказался. Не досидит кокаинист, раздавят между жерновами... Президент України на обкладинці журналу Time - Цензор.НЕТ 7428
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Мало половин
Мало, мало половин
Мало половин
Мало, мало половин
Мало половин
Мало, мало половин...
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