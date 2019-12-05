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Все про:Зеленський (3773) Путін (12057) журнал (7) Трамп (2303)

 Між двох вогнів: Зеленський потрапив на обкладинку Time. ФОТО ДНЯ

Авторитетний американський журнал Time присвятив президенту України Володимиру Зеленському головну статтю номера і виніс на обкладинку його фото.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Статтю The Man in the Middle (дослівно - Людина посередині) опубліковано в номері журналу, який вийде 16 грудня.

"Український президент Володимир Зеленський про те, як опинився між Путіним і Трампом", - сказано в анонсі матеріалу Саймона Шустера.

Між двох вогнів: Зеленський потрапив на обкладинку Time 01

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Источник: https://censor.net.ua/ua/p3163689
 
   
 Топ коментарі
 
Пусть гонит всю свою команду туда, откуда повылазили!!) Всех, до единого...
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Україна підтримує президента Володимира Зеленського !
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Чувак по середине.
Между двух половинок?
Могли бы просто написать в "жопе"
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https://www.facebook.com/eugene.sereda/posts/2536372023085169

"Что мы видим?

Видим то, что Зеленский вскрыл всю гниль сидящую во власти более четверти века. Видим что порошенко, тимошенко, медведчук, бойко, рабинович, и др, это одна банда разыгрывающая десятилетиями театр нелюбви друг ко другу, к путину, россии.. Но делающие бизнес именно с РФ, потому что в Европе они уголовники. Сегодня уже никто ничего не скрывает, тимошенко защищающая монополию ахметова и выступающая против владельцев земли, вчера некоторые ещё верили что эта женщина за народ..
Их воровской мир, любящий безнаказанно жрать в три горла, рушится с каждым днем все больше и больше.. Они вливают миллиарды на обрушение рейтинга Зеленского, на фейки и грязь, на акции протеста.. Они делают всё чтобы запустить гражданскую войну и уйти от ответственности. Но они обречены."

Ботики, там и про вас есть. И про рояль. Між двох вогнів: Зеленський потрапив на обкладинку Time - Цензор.НЕТ 6449
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А я не знав що Зе з командою це Месія Між двох вогнів: Зеленський потрапив на обкладинку Time - Цензор.НЕТ 1994

Чи в Україні буде райське життя при Зе ..
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где ты видел "русский мир" без казнокрадов?
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Жека, теперь в три горла будут жрать Коломойский,Зеленский и его друзья-приятели.
Do not be so excited Між двох вогнів: Зеленський потрапив на обкладинку Time - Цензор.НЕТ 7813
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И, что, кому-то его жалко? Вот спрашивается, чего ему, 42-х летнему полудурку не хватало в жизни? Папанька пристроил недоумка на заочку, и сдавал за него сессии, не учился, а занимался в самодеятельности и зарабатывал бабло на КВН-х маслюкова. затем нашёл свою нищу на подмостках в виде люмпена и откровенно убогих на разум людях и косил на них бабло выводя его в офшор и не платя налоги в Украине, ну и помогал одному бородатому поцу по которому скучают и ФБР и суд штата Делавер США, тырить денежку вкладчиков ПриватБанка, поедал любимую шаурму и отдыхал на своей вилле в Италии. Нееет, ему показалось, что он схватил Бога за бороду и по своей врождённой тупости поддался на лесть бородатого поца и решил, что уж он то точно богоизбранный и сможет руководить страной да ещё в состоянии войны и полез в президенты. На срок по ст 111 ККУ он уже себе наработал за 6 месяцев, может наработать и на ЙОЛКУ. И тогда, то, что он между Трампом и Х..лом, ему покажется детским садом.
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Та Ви що, а до цього там Порошенко був (посада мається на увазі), але якось не так трагічно, як Зеленський виглядав
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Тем не менее, Порошенко никогда не был на обложке Time.
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Замовили статтю, купили титулку - Зеленський ніколи не проти був покрасуватись на обкладинках, а тайм ніколи не була проти продати дорого титулку. А в сенсі між Путіним і Трампом? Ну десь там - там іще сотня африканських президентів проживають.
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Дуже цікаво яку ціну заплатив Зебенський за появу на обкладинці "Time" - просто так там люди не з являються Між двох вогнів: Зеленський потрапив на обкладинку Time - Цензор.НЕТ 8726
Не масонське ж братство замовило слівце за колєгу ))
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А шо ви накинулися на Зе? Шо не так? Дійсно, він між Путіним і Трампом. Дійсно, складно. Але в статті - я її, до речі, прочитала, більше розумінння щодо цієї ситуації в наший - НАШИЙ - країні, ніж у деяких йолопів на цьму сайті, що мають одну поносну фунцію. І фотка хороша. Я думаю, симпатиків у Зе в Америці додалося - це точно.
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Та то боты петины, работа у них такая, на Зелю и на Украину гразь лить. Не обращайте внимания, просто в спам отправляйте , они на зарплате, что им скажут то они и напишут
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Господи...

Всю бенину ботоферму, которая неделю пряталась от зашкваров зелюпы и его земанды, подняли по тревоге. Між двох вогнів: Зеленський потрапив на обкладинку Time - Цензор.НЕТ 664
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Так хоч щось приємне у житті в людей з'явилося. А то самі зашквари.
А Моніка Лєвінскі теж була на обкладинці ТІМЕ.
Ну, ота що Клінтону...
Між двох вогнів: Зеленський потрапив на обкладинку Time - Цензор.НЕТ 1672
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Да. Тут всегда на цензоре всякая порохосранская герхадня и зольдатня крутится с утра до вечера. Пеця хорошо наворовался. У него хватает бабла не только на себя но и чуть-чуть подкармливать всякую бото-шваль.
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Путин заявил, что предложения Украины по газу его не устраивают.

Украина предлагала отказаться (!) от выигранных $3 млрд и исков еще на 12 млрд, просила транзит на три года в объеме 30 млрд кубов (это нулевая рентабельность нашей ГТС) и соглашалась на прямые поставки газа из РФ, что приведет к снятию санкций с России.
https://www.dsnews.ua/politics/denisenko-05122019130000
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да забей на этот скулеж, иди автомат чсти, палезней будет.
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Не кажи що мені робити і я не скажу куди тобі йти!
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Таймс явно льстит своему Президенту. Ибо Трамп и хутин на одной стороне. Між двох вогнів: Зеленський потрапив на обкладинку Time - Цензор.НЕТ 4918 А вот демократы и республиканцы его рвут на две части. Это да.
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У зебилов вселенский праздник.

Наконец-то в западной прессе не отхренососили ЗЕ до дыр, сопровождая карикатурами и издевательскими прозвищами, а написали, что "он посередине" между маразматиком и маньяком.
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Рязанскому Метро, требуются: кассиры, кассы, вагоны, рельсы и тоннели.
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ЗЕфото: і нафіга я попхався в президенти?
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Щось у Зеленського на фото така морда, наче його не пустили в сінагогу.
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Великому кормчему порохоботовской ботофермы такое и не снилось. Попасть на обложку TIME, да еще и в положительном ключе. Граждане США теперь четко будут связывать порошенко с коррупцией, о чем постоянно твердил Трамп, и Зеленского с миром, с сшиванием частей Украины и с бесконечными усилиями направить ее на путь экономического развития. Без всякой пециной коррупции.
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Монiка неЛох, 42 роки, на обкладинцi виглядає дещо обiсраною...)
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никакога ограничения жавелинофф в применении нет.
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Я думаю, что он не между двух огней, а пригрелся между двумя "булками". Кстати, именно туда он пытается и Страну затянуть.
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Когда еще президент Украины появится на обложке журнала Тайм?
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Червяк обеим в жо.В смысле тот,которым по роялю?
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Восхищён нашим Президентом! Не напрягаясь рвёт пердаки ШАКАЛАдной шобле!!!
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самое время Будапешт поднять, причем в легкую.
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