 Між двох вогнів: Зеленський потрапив на обкладинку Time. ФОТО ДНЯ

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Статтю The Man in the Middle (дослівно - Людина посередині) опубліковано в номері журналу, який вийде 16 грудня.
"Український президент Володимир Зеленський про те, як опинився між Путіним і Трампом", - сказано в анонсі матеріалу Саймона Шустера.
"Что мы видим?
Видим то, что Зеленский вскрыл всю гниль сидящую во власти более четверти века. Видим что порошенко, тимошенко, медведчук, бойко, рабинович, и др, это одна банда разыгрывающая десятилетиями театр нелюбви друг ко другу, к путину, россии.. Но делающие бизнес именно с РФ, потому что в Европе они уголовники. Сегодня уже никто ничего не скрывает, тимошенко защищающая монополию ахметова и выступающая против владельцев земли, вчера некоторые ещё верили что эта женщина за народ..
Их воровской мир, любящий безнаказанно жрать в три горла, рушится с каждым днем все больше и больше.. Они вливают миллиарды на обрушение рейтинга Зеленского, на фейки и грязь, на акции протеста.. Они делают всё чтобы запустить гражданскую войну и уйти от ответственности. Но они обречены."
Ботики, там и про вас есть. И про рояль.
Чи в Україні буде райське життя при Зе ..
Do not be so excited
Не масонське ж братство замовило слівце за колєгу ))
Всю бенину ботоферму, которая неделю пряталась от зашкваров зелюпы и его земанды, подняли по тревоге.
А Моніка Лєвінскі теж була на обкладинці ТІМЕ.
Ну, ота що Клінтону...
Украина предлагала отказаться (!) от выигранных $3 млрд и исков еще на 12 млрд, просила транзит на три года в объеме 30 млрд кубов (это нулевая рентабельность нашей ГТС) и соглашалась на прямые поставки газа из РФ, что приведет к снятию санкций с России.
https://www.dsnews.ua/politics/denisenko-05122019130000
Наконец-то в западной прессе не отхренососили ЗЕ до дыр, сопровождая карикатурами и издевательскими прозвищами, а написали, что "он посередине" между маразматиком и маньяком.