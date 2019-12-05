 Супрун: Із сайту МОЗ у відповідь на критику видалили всі згадки про мене і мою команду. ФОТО

Про це Супрун написала на своїй сторінці в Facebook, передає Цензор.НЕТ.
" Щойно дізналися, що з сайту Міністерства охорони здоров'я України зникли всі згадки про нашу команду — мене і моїх заступників — Павла Ковтонюка (Pavlo Kovtonyuk), Олександра Лінчевського, Ольги Стефанишиної та Романа Ілика. Політичне керівництво МОЗ наказало видалити всі відповідні матеріали", - написала вона.
На думку Супрун, сайт "почистили" після того, як вона написала пост із критикою дій і бездіяльності команди Міністерства охорони здоров'я.
"Це дійсно дуже зріла реакція дорослих людей, які взяли на себе зобов'язання розвивати і змінювати країну. Схоже, політичне керівництво намагається не лише зупинити трансформацію системи охорони здоров’я, а й стерти згадки про роботу сотень людей, які три роки працювали над створенням нової системи з прозорими правилами та пацієнтом в центрі уваги", - підкреслила вона.
мелкие мстительные неудачники
то что информацию резко восстановили не отменяет факта того что министерка охраны здоровья тупая зеленая пэтэушница
Она хоть в суд иск резко подать не успела?
Ульяна Юркив родилась в Детройте (США) в семье украинского происхождения. Посещала украинскую грекокатолическую церковь, состояла в украинской скаутской организации «Пласт». Первый раз побывала на Украине с родителями, когда ей было 11 лет[2].
Получила медицинское образование в Университете штата Мичиган[3].
С 1981 по 1985 год обучалась в Университете Уэйна, где получила степень бакалавра естественных наук в области биологии[3]. В 1985-1989 годах обучалась в Колледже медицины человека при Университете штата Мичиган, получила степень доктора медицины (MD, врач)[3]. В 1989-1990 годах прошла промежуточную годовую программу резидентуры в больнице «Бомонт» (Beaumont) (Дирборн, штат Мичиган), входящей в систему здравоохранения «Оаквуд (англ.)русск.» (Oakwood)[3].
Подподстилочный, чтоб иметь конкретное суждение, необходимо образование по предмету. Которого ты не имеешь, потому что не специалист в медицине. Дилетант в вопросе.
С 1990 по 1994 год работала врачом-резидентом по радиологической диагностике в больнице «Синай» в Детройте[3].
Ульяна Супрун - младший клинический профессор[3]. С 1995-го по 1999 год работала в диагностической радиологии женского здоровья в Нью-Йорке, впоследствии стала исполняющей обязанности директора в области диагностической радиологии молочных желез в больнице Генри Форда в Детройте.[источник не указан 238 дней] С 2000 года Супрун работала заместителем главного врача-радиолога в Диагностической радиологии женского здоровья (Медикал Имеджинг оф Манхэттен), позже стала заместителем медицинского директора и партнёром этого медицинского центра, где работала до 2009 года
Достаточно компетентному пересмотреть супрунихин Curriculum Vitae, чтоб понять, что у неё и близко нет медицинского образования.
«Ассоциированный профессор»/«доцент» (англ. associate professor) - должность, которая даётся после примерно 5-6 лет успешной работы младшим профессором. Должность «ассоциированного профессора»/«доцента» обычно даётся с пожизненным контрактом без права на увольнение (англ. tenure). ...
«Полный профессор» (англ. full professor или просто англ. professor) - следующий, третий шаг. Эта должность также даётся после 5-6 лет успешной работы на предыдущей должности.
Отсутствие следующих должностей, как бы намекает, что Супрун как врач не удалась.
речь не о должностях а об образовании. будь внимательнее а то мимо горшка серешь петя
Но отсутствие у Супрун следующих должностей, говорит о том, что врач из неё не получился.
https://gordonua.com/news/politics/deputat-evroparlamenta-starye-elity-pytayutsya-opyat-vernutsya-v-ministerstvo-zdravoohraneniya-1367239.html
У нас же навпаки..... З кожним президентом, з кожною Радою все гірше і гірше.... Рівень політиків страшно деградує..... Подивіться на цього ЮЗІКА, Яремечнко, Ківі?.... Це ******* сором...
Вот і думаєш, може москалі справді праві, коли того Путіна по 30 років тримають при владі....
Дуринда італійська.
Де ти, а де ВОНА... Мовчи вже.
По сайтам днями не шляюсь и баклуши не бью!
Мовчать не збираюсь.
і мала статок до посади в уряді.
так що отползай.
Да и что такое *миллионер* в современном мире? В Европе некоторые успешно практикующие врачи имеют и 350-380 000 €/год дохода/ lordo. И я их знаю, как сама себя.
Поздоровляю усіх діабетиків зелебоб. Мій батько-діабетик ходив у поліклініку за інсуліном до свого ендокрінолога. З нового року більше не буде безкоштовної видачі інсуліну, амарилу та ручок-шприців. Лікар сказала "програму закривають й фінансування припиняють". Хавай те.
Им пох провал бюджета с августа, им пох провал по таможенным сборам, сдача интересов страны.
Вентилятор главное!
не нав'язуйся.
А то таке враження, що переживає, як би там чого не нарили...