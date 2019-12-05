 Супрун: Із сайту МОЗ у відповідь на критику видалили всі згадки про мене і мою команду. ФОТО

Про це Супрун написала на своїй сторінці в Facebook, передає Цензор.НЕТ.

" Щойно дізналися, що з сайту Міністерства охорони здоров'я України зникли всі згадки про нашу команду — мене і моїх заступників — Павла Ковтонюка (Pavlo Kovtonyuk), Олександра Лінчевського, Ольги Стефанишиної та Романа Ілика. Політичне керівництво МОЗ наказало видалити всі відповідні матеріали", - написала вона.

На думку Супрун, сайт "почистили" після того, як вона написала пост із критикою дій і бездіяльності команди Міністерства охорони здоров'я.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Уряд Гончарука згортає трансформацію системи охорони здоров'я, - Супрун про ситуацію в Міністерстві охорони здоров'я

"Це дійсно дуже зріла реакція дорослих людей, які взяли на себе зобов'язання розвивати і змінювати країну. Схоже, політичне керівництво намагається не лише зупинити трансформацію системи охорони здоров’я, а й стерти згадки про роботу сотень людей, які три роки працювали над створенням нової системи з прозорими правилами та пацієнтом в центрі уваги", - підкреслила вона.