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 Події, Фоторепортаж
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 Цього року СБУ викрила на корупції 112 поліцейських, серед них 18 керівників. Максимальна сума хабаря - $ 50 тисяч. ФОТОрепортаж

Служба безпеки України продовжує системно протидіяти корупції в органах правопорядку.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба СБУ.

Згідно з матеріалами Головного управління та регіональних підрозділів з боротьби з корупцією та організованою злочинністю протягом 2019 було:

  • розпочато 95 кримінальних проваджень щодо співробітників Нацполіції за вчинення злочинів корупційного характеру;
  • повідомлено про підозру у корупційних правопорушеннях 112 поліцейським;
  • звільнено із займаних посад 48 співробітників поліції;
  • засуджено до різних видів та строків покарань 41 поліцейського.

Зазначається, що серед викритих на зловживаннях працівників поліції – 18 керівників різних рівнів: починаючи від заступника начальника відділу.

Цього року СБУ викрила на корупції 112 поліцейських, серед них 18 керівників. Максимальна сума хабаря - $ 50 тисяч 01

Так начальник одного із територіальних відділів Головного управління Нацполіції столиці за реєстрацію заяви про злочин отримав від потерпілого $15 тисяч.

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Хабар у $30 тисяч вимагав радник на громадських засадах Міністра внутрішніх справ за припинення досудового розслідування щодо власника мережі столичних ломбардів.

Цього року СБУ викрила на корупції 112 поліцейських, серед них 18 керівників. Максимальна сума хабаря - $ 50 тисяч 02

Начальник одного з міжрайонних відділів управління протидії наркозлочинності Головного управління Нацполіції в Дніпропетровській області хотів отримати від мешканця обласного центру $20 тисяч за не притягнення його до кримінальної відповідальності за збут наркотичних засобів.

Нещодавно, керівник одного з підрозділів карного розшуку Одеси разом із двома підлеглими вимагали у фігурантів проваджень різні суми неправомірної вигоди за уникнення відповідальності перед законом. Розцінки залежали від кваліфікації злочинів і стартували від $1 до 10 тисяч.

Цього року СБУ викрила на корупції 112 поліцейських, серед них 18 керівників. Максимальна сума хабаря - $ 50 тисяч 03

Серед викритих на зловживаннях слідчих найбільші хабарі хотіли старший лейтенант відділення Головного управління Нацполіції Львівщини та слідчий Подільського управління Нацполіції столиці, які за "дахування" наркоторгівлі вимагали по $12 та $50 тисяч відповідно.

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За останні тижні СБУ викрила на одержанні неправомірної вигоди також кількох слідчих у Києві та на Харківщині.

Цього року СБУ викрила на корупції 112 поліцейських, серед них 18 керівників. Максимальна сума хабаря - $ 50 тисяч 04

У столиці Служба затримала старшого слідчого Оболонського управління поліції. Зловмисник вимагав гроші за повернення громадянам автомобілів, вилучених у межах кримінальних проваджень.

На корупції "погорів" і слідчий одного з райвідділів Нацполіції Харківщини. За винагороду він обіцяв закрити провадження та не притягувати підозрюваного до кримінальної відповідальності за шахрайство.

Цього року СБУ викрила на корупції 112 поліцейських, серед них 18 керівників. Максимальна сума хабаря - $ 50 тисяч 05

Дії слідчих кваліфіковано за ч. 3 ст. 368 КК. Зловмисникам здійснено повідомлення про підозри.

Цього року СБУ викрила на корупції 112 поліцейських, серед них 18 керівників. Максимальна сума хабаря - $ 50 тисяч 06
Цього року СБУ викрила на корупції 112 поліцейських, серед них 18 керівників. Максимальна сума хабаря - $ 50 тисяч 07
Фото: сайт СБУ

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3163657
 
 
 Топ коментарі
 
не слышал шобы кого то уволили из 18 руководителей полиции
кто то слышал? один ушел по собственному желанию, который конверты крышевал
и то недалеко ушол, советником министра мвд, по мутным вопросам)
походу благое дело делал))
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так Моника ж вроде уже давно победила коррупцию и олигархов. не?
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Ні, ще чоловік 500 вони обібрали на місці під нуль. Особисто знаю справу, де під час обшуку вдома у мусора, що зливав інформацію наркомафії про обшука, забрали налом 100 к зелені, і оформили пустий протокол, а через тиждень, керівництво цього мусора дало йому наградний пістолет, за те що промовчав, під час експропріації....
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не слышал шобы кого то уволили из 18 руководителей полиции
кто то слышал? один ушел по собственному желанию, который конверты крышевал
и то недалеко ушол, советником министра мвд, по мутным вопросам)
походу благое дело делал))
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всех отпустили на следующий день )))))
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так Моника ж вроде уже давно победила коррупцию и олигархов. не?
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суды уже были? срок хоть кто-то получил?
(или "спортивная рыбалка")
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Кто-то получил, бо в статье написано "- приговорены к различным видам и срокам наказания 41 полицейский".
Значит как минимум один из них получил срок, и как максимум 40 - получили строгий выговор с занесением в трудовую книжку.
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Ні, ще чоловік 500 вони обібрали на місці під нуль. Особисто знаю справу, де під час обшуку вдома у мусора, що зливав інформацію наркомафії про обшука, забрали налом 100 к зелені, і оформили пустий протокол, а через тиждень, керівництво цього мусора дало йому наградний пістолет, за те що промовчав, під час експропріації....
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приговорены к различным видам и срокам наказания 41 полицейский. Хотелось бы точности. Сколько человек получили общественное порицание, сколько выговор и сколько рядовых и капралов полиции и на какие сроки посадили? Я думаю, на этом список 41 исчерпается.
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думаю 99% там общественное порицание и поставить на вид)
сатрапы(с) Цього року СБУ викрила на корупції 112 поліцейських, серед них 18 керівників. Максимальна сума хабаря - $ 50 тисяч - Цензор.НЕТ 5880
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Туфта!Сколько из них ушло на повышение? Цього року СБУ викрила на корупції 112 поліцейських, серед них 18 керівників. Максимальна сума хабаря - $ 50 тисяч - Цензор.НЕТ 2391
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Цього року СБУ викрила на корупції 112 поліцейських, серед них 18 керівників. Максимальна сума хабаря - $ 50 тисяч - Цензор.НЕТ 1372
цепура поверх свитерка
возможно пацан из обнона под прикрытием работал)
бл и где они такого лОха нашли?))
кстати от сбушника хер отличишь)
один дружинник красава) с повязкой мля))
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Лапша для тупых Зэдебилов! Воруют миллиарды гривен, и никто за это не отвечает!!! А ловят полицейских, которых начальство заставляет драть деньги с людей за пополнение наверху ментовского общака!!?? Кто возразит?? Что это не делается???
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Лапша для тупых Зэдебилов! Воруют миллиарды гривен, и никто за это не отвечает!!! А ловят полицейских, которых начальство заставляет драть деньги с людей за пополнение наверху ментовского общака!!?? Кто возразит?? Что это не делается???
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где-то тихо ржут 29 тысяч непойманных полицеских и все их руководители
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Ай молодцытак прогнозировано

Поспілкувалися й відпустили: СБУ вирішила не затримувати севастопольського єдинороса
05.12.2019, 16:26 • 13 • 0

Цього року СБУ викрила на корупції 112 поліцейських, серед них 18 керівників. Максимальна сума хабаря - $ 50 тисяч - Цензор.НЕТ 5529
Колаборант Кучерявий
У Службі безпеки України повідомили, що процесуального затримання члена партії "Единая Россия" з окупованого Севастополя Ігоря Кучерявого на адмінкордоні Криму з Херсонщиною не було. Тому після бесіди його відпустили. Про це повідомляє "Крим.Реалії" іх посиланням на речницю СБУ Олену Гітлянську.
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"Ми його затримали, привезли на співбесіду, поспілкувалися й відпустили. Процесуально ми його не затримували. Після того як слідчий ухвалить рішення, висувати людині підозру чи не висувати, будуть направлені матеріали в суд, і вже суд ухвалить рішення", - пояснила Гітлянська.
За її словами, Кучерявий може пересуватися територією України, але "він співпрацює і нікуди не біжить".
Днями співробтіники СБУ на пункті пропуску "Каланчак", що на адміністративному кордоні між Кримом і Херсонщиною, затримали члена партії "Единая Россия" Ігоря Кучерявого. У спецслужбі повідомили, що чоловік прямував на материкову Україну за українським паспортом.
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За даними СБУ, в рамках кримінального провадження, відкритого за ч. 1 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) Кримінального кодексу України, вирішується питання про повідомлення Кучерявому про підозру. Тривають слідчі дії.
Кучерявий є секретарем відділення партії "Единая Россия", входить до складу політради її регіонального відділення в окупованому Севастополі. Повіломляли, що колаборант сприяв російській анексії українського півострова й має медаль Міноборони РФ "За повернення Криму", адміністративний кордон перетнув, аби одержати закордонний паспорт.
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шось в макошинской коллонии заключенных не прибаливалось
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а если бы не гнушались раскрытием с суммой 200 - 400 долларов то количество случаев взяточничества перевалило бы за миллион...
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А что толку-то от этого, ведь всё равно ни кого не посадят, так-что всё бесполезно, одна болтовня.
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