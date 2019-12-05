 Цього року СБУ викрила на корупції 112 поліцейських, серед них 18 керівників. Максимальна сума хабаря - $ 50 тисяч. ФОТОрепортаж

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба СБУ.
Згідно з матеріалами Головного управління та регіональних підрозділів з боротьби з корупцією та організованою злочинністю протягом 2019 було:
- розпочато 95 кримінальних проваджень щодо співробітників Нацполіції за вчинення злочинів корупційного характеру;
- повідомлено про підозру у корупційних правопорушеннях 112 поліцейським;
- звільнено із займаних посад 48 співробітників поліції;
- засуджено до різних видів та строків покарань 41 поліцейського.
Зазначається, що серед викритих на зловживаннях працівників поліції – 18 керівників різних рівнів: починаючи від заступника начальника відділу.
Так начальник одного із територіальних відділів Головного управління Нацполіції столиці за реєстрацію заяви про злочин отримав від потерпілого $15 тисяч.
Хабар у $30 тисяч вимагав радник на громадських засадах Міністра внутрішніх справ за припинення досудового розслідування щодо власника мережі столичних ломбардів.
Начальник одного з міжрайонних відділів управління протидії наркозлочинності Головного управління Нацполіції в Дніпропетровській області хотів отримати від мешканця обласного центру $20 тисяч за не притягнення його до кримінальної відповідальності за збут наркотичних засобів.
Нещодавно, керівник одного з підрозділів карного розшуку Одеси разом із двома підлеглими вимагали у фігурантів проваджень різні суми неправомірної вигоди за уникнення відповідальності перед законом. Розцінки залежали від кваліфікації злочинів і стартували від $1 до 10 тисяч.
Серед викритих на зловживаннях слідчих найбільші хабарі хотіли старший лейтенант відділення Головного управління Нацполіції Львівщини та слідчий Подільського управління Нацполіції столиці, які за "дахування" наркоторгівлі вимагали по $12 та $50 тисяч відповідно.
За останні тижні СБУ викрила на одержанні неправомірної вигоди також кількох слідчих у Києві та на Харківщині.
У столиці Служба затримала старшого слідчого Оболонського управління поліції. Зловмисник вимагав гроші за повернення громадянам автомобілів, вилучених у межах кримінальних проваджень.
На корупції "погорів" і слідчий одного з райвідділів Нацполіції Харківщини. За винагороду він обіцяв закрити провадження та не притягувати підозрюваного до кримінальної відповідальності за шахрайство.
Дії слідчих кваліфіковано за ч. 3 ст. 368 КК. Зловмисникам здійснено повідомлення про підозри.
кто то слышал? один ушел по собственному желанию, который конверты крышевал
и то недалеко ушол, советником министра мвд, по мутным вопросам)
походу благое дело делал))
(или "спортивная рыбалка")
Значит как минимум один из них получил срок, и как максимум 40 - получили строгий выговор с занесением в трудовую книжку.
сатрапы(с)
цепура поверх свитерка
возможно пацан из обнона под прикрытием работал)
бл и где они такого лОха нашли?))
кстати от сбушника хер отличишь)
один дружинник красава) с повязкой мля))
Поспілкувалися й відпустили: СБУ вирішила не затримувати севастопольського єдинороса
05.12.2019, 16:26 • 13 • 0
Колаборант Кучерявий
У Службі безпеки України повідомили, що процесуального затримання члена партії "Единая Россия" з окупованого Севастополя Ігоря Кучерявого на адмінкордоні Криму з Херсонщиною не було. Тому після бесіди його відпустили. Про це повідомляє "Крим.Реалії" іх посиланням на речницю СБУ Олену Гітлянську.
Читайте також: На КПВВ "Каланчак" СБУ затримала члена "Єдиної Росії" - він приїхав за українським закордонним паспортом. ВІДЕО
"Ми його затримали, привезли на співбесіду, поспілкувалися й відпустили. Процесуально ми його не затримували. Після того як слідчий ухвалить рішення, висувати людині підозру чи не висувати, будуть направлені матеріали в суд, і вже суд ухвалить рішення", - пояснила Гітлянська.
За її словами, Кучерявий може пересуватися територією України, але "він співпрацює і нікуди не біжить".
Днями співробтіники СБУ на пункті пропуску "Каланчак", що на адміністративному кордоні між Кримом і Херсонщиною, затримали члена партії "Единая Россия" Ігоря Кучерявого. У спецслужбі повідомили, що чоловік прямував на материкову Україну за українським паспортом.
Читайте також: "Це вже переходить усяку межу": СБУ нагадали, що вона - Служба безпеки не Зеленського, а України
За даними СБУ, в рамках кримінального провадження, відкритого за ч. 1 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) Кримінального кодексу України, вирішується питання про повідомлення Кучерявому про підозру. Тривають слідчі дії.
Кучерявий є секретарем відділення партії "Единая Россия", входить до складу політради її регіонального відділення в окупованому Севастополі. Повіломляли, що колаборант сприяв російській анексії українського півострова й має медаль Міноборони РФ "За повернення Криму", адміністративний кордон перетнув, аби одержати закордонний паспорт.
Підписуйся на сторінки UAINFO у Facebook, Twitter і YouTube
UAINFO