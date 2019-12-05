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 Події, Суспільство
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Все про:Нацполіція (8604) розшук (315) Іловайськ (190) Колесник (8)

 Поліція оголосила в розшук за вбивство бійця Руслана Сугака, який вважається полоненим без встановленого місця перебування. ФОТО

Військовослужбовець Руслан Сугак, який ймовірно потрапив у полон під час боїв за Іловайськ влітку 2014 року, включений поліцією до списку розшукуваних осіб.

Про це повідомив депутат Криворізької міської ради Микола Колесник, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, інформацію про те, що Руслан Сугак у розшуку за вбивство, скинув муніципальному ТБ-каналу місцевий поліцейський.

"Це вже якийсь цинізм, вороги так не вбивають. Руслан Сугак вважається полоненим без встановленого місця перебування, останній раз виходив на зв'язок під час Іловайських подій п'ять років тому. Його мама, Олена Сугак, входить до складу робочої групи при ОП з питань полонених, заручників, безвісти зниклих та політв'язнів, і як їй бачити це?" - пише Колесник.

"Такому ставленню поліції для розшуку безвісти зниклих і полонених треба вже приділяти увагу вищого керівництва держави, вищому керівництву поліції, за це треба нещадно карати, так не можна ... Наступного четверга обов'язково порушимо це питання на засіданні робочої групи, адже це на рівні знущань вже", - додав він.

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Зазначимо, що згідно з опублікованими даними, Сугак розшукується за звинуваченням в умисному вбивстві (частина 1 статті 115 ККУ).

Поліція оголосила в розшук за вбивство бійця Руслана Сугака, який вважається полоненим без встановленого місця перебування 01
Поліція оголосила в розшук за вбивство бійця Руслана Сугака, який вважається полоненим без встановленого місця перебування 02

Поліція оголосила в розшук за вбивство бійця Руслана Сугака, який вважається полоненим без встановленого місця перебування 03

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3163649
 
 
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..креативненько менты, нет, мусора тамошние работают...за такое нужно к позорному столбу привязывать и пороть Полиция объявила в розыск за убийство бойца Руслана Сугака, который считается пленным без установленного места нахождения - Цензор.НЕТ 8977 трижды на день....
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За яке вбивство розшукують Сугака поліція не повідомила.
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ось бубочка ще до путі поїде, і почнуться розшуки і живих і полеглих... суки!
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