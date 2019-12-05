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 Події, Фоторепортаж
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 Чернівецька митниця виявила 200 тис. пачок сигарет на 5,5 млн грн у рулонах паперу, які везли з РФ у Румунію. ФОТОрепортаж

Майже 200 000 пачок сигарет виявили співробітники Чернівецької митниці під час огляду транспортного засобу в пункті пропуску "Порубне-Сірет" митного поста "Вадул-Сірет".

Про це повідомляє пресслужба Нової митниці України, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що тютюнові вироби були приховані в рулонах з паперу, які переміщувалися з Росії в Румунію.

До митного контролю було подано документи, відповідно до яких у транспортному засобі переміщується товар "Папір для гофрування немелований у рулонах". За результатами ідентифікаційного огляду вантажу було прийнято рішення проведення спільного поглибленого огляду, у ході якого встановлено факт приховування підакцизного товару.

Загалом виявлено підакцизного товару марок "NZ" та "ROTHMANS" у кількості 197 620 пачок загальною вартістю майже 5,5 млн грн.

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Чернівецька митниця виявила 200 тис. пачок сигарет на 5,5 млн грн у рулонах паперу, які везли з РФ у Румунію 01
Чернівецька митниця виявила 200 тис. пачок сигарет на 5,5 млн грн у рулонах паперу, які везли з РФ у Румунію 02
Чернівецька митниця виявила 200 тис. пачок сигарет на 5,5 млн грн у рулонах паперу, які везли з РФ у Румунію 03
Чернівецька митниця виявила 200 тис. пачок сигарет на 5,5 млн грн у рулонах паперу, які везли з РФ у Румунію 04
Чернівецька митниця виявила 200 тис. пачок сигарет на 5,5 млн грн у рулонах паперу, які везли з РФ у Румунію 05

За цим фактом у відношенні водія, представника фірми-перевізника митники запровадили справу про порушення митних правил згідно з частиною першою статті 483 Митного кодексу України.

Чернівецька митниця виявила 200 тис. пачок сигарет на 5,5 млн грн у рулонах паперу, які везли з РФ у Румунію 06

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3163616
 
   
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Блин. Да сделайте вы уже цену на сигареты в Украине на 5% дороже чем в ЕС и закройте этот вопрос.
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Это из Раши везли в Румынию. Зеля и без этого табачную промышленность уничтожает. Скоро из ЕС завозить будем. На радость Бене, который мечтает о дефолте в Украине.
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Не надо на 5% дороже, можно на 10% дешевле чем в Польше - и уже не будет смысла таскать сигареты.
Внутри ЕС тоже цена на сиги разная, в Польше пачка 16 злотых (4 евро), а во Франции под восемь евро.
Разница почти 100%.
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даже по фото видно с далека что намотаны рулоны коряво .....слои разные)))) кацапы нифига не умеют ахахах )))
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Т.е получается, что как-то это все свободно заехало в Украину на другой таможне.
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Сигареты надо запихивать в задницу слону - никто не унюхает.
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У нас арабы пытаются табак-сырец провозить.Возле грузовика с контрабасом всегда такая вонища-и до вскрытия всё ясно.
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Надо просто перестать делать и продавать сигареты в Украине. Кому надо, пусть в Боливию едут.
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