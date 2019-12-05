 Cosmopolitan Ukraine звільнив заступницю головного редактора Пліхіну після її насмішок з похорону Героя України Волочаєва. ДОКУМЕНТ

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на офіційний сайт видання.
"Увесь колектив українського видання журналу Cosmopolitan висловлює глибокі співчуття родині та всім близьким трагічно загиблого героя і щиро вибачається за текст, опублікований Євгенією Пліхіною на її особистій сторінці. Цей текст не стосується позиції бренду, ми дуже жалкуємо, що наша колега так вчинила. Ми категорично не поділяємо її думки", - йдеться в повідомленні.
"З огляду на ситуацію, що склалася, з 5 грудня 2019 року наше видання припиняє співпрацю з Євгенією Пліхіною - вона залишає посаду заступника головного редактора журналу Cosmopolitan", - пише видання.
Зазначається, що бренд Cosmopolitan на боці свого народу в боротьбі за збереження незалежності і суверенітету, висловлює підтримку героям, які захищають Україну і поважає світлу пам'ять загиблих, які віддали своє життя за наше мирне майбутнє.
Як повідомлялося, заступниця головного редактора Cosmopolitan Ukraine Пліхіна у своєму пості у фейсбуці висміяла похорон Героя України Волочаєва.
Нагадаємо, 1 грудня диверсійно-розвідувальна група озброєних формувань Російської Федерації здійснила спробу проникнення в тил позицій Об'єднаних сил. Командир підрозділу, що виконує завдання в Донецькій області, застосував черговий резерв, щоб перекрити шляхи висування і можливого відходу ворожих диверсантів.
"Під час виконання цього бойового завдання на невідомих вибухових пристроях підірвалися два українські військовослужбовці. На жаль, в результаті вибухів наші воїни зазнали поранень, несумісних із життям, і померли на місці підриву", - повідомили в пресцентрі ОС.
Пізніше в СБУ повідомили, що під час виконання бойового завдання загинули двоє бійців спецпідрозділу Центру спеціальних операцій СБУ Денис Волочаєв і Дмитро Каплунов.
а слабо написать в ********* шуточку про хор Александрова и солиста Кабзона?!
Зараз такі, як вона, "асобєнна вастрєбаванниє".
Цим і відрізняється робоча система від неробочої - оперативністю виправлення помилок (у даному випадку підбір кадрів).
А очікувачі халяви чекаю 5-років, аби виправити (і то не факт) помилку при рбранні собі керманичів.
22 ч. ·
Всі ці фешен-рєдактори, пєвци в рот і проча, мать їх, багєма.
Вони нікуда не ділися, вони не полетіли на місяць, не укочували в свою Москву.
Вони, як вчора, позавчора і п'ять років тому ходять поруч, продукують свій шлак, нєгодуют, шо стало невдобно добиратися в Крим і шо ето всьо палітіка. У них купа людей поруч, які думають так само: куда поїхать в отпуск, де купить дешевше ковбаси на новий год і кагда там канцерт Івана Дорна, Марув, чи ше там когось.
Це все було є і буде. Бісить мене те, шо ви робите квадратні очі, уже шостий рік поспіль і вопрошаєте "Какєто?!" Та вот так. Молча.
І єслі їх на фронт одвезти, нічо не поміняється. І єслі російські танки завтра будуть в Києві, вони сядуть на чемодани і звалять "куда то гдє будєт благопріятная срєда для лічнаснава роста".
І зміниться одне велике ніхєра. Бо це люди. А люди такі.
НО это вовсе не означает, что Космо и дальше будет преспокойно клепать "гламурные" статейки, как будто в стране нет никакой войны. Благодаря этому скандалу всплыл тот факт, что Космо входит в холдинг тестя Андрюши Малахова. Который является если не пропагандистом, то полупропагандистом уж точно. Так что вы под ПРИСТАЛЬНЫМ нашим вниманием, ватоголовое, рашистское Космо!
Отрути жменьку кинула,
Де наклепи варилися,
Тож є в його загибелі
Також її вина"
(Л. Костенко)
Пошла вон, следом за Плихиной, ватная *****!
Проблема не в этом, а в том, что им при этом весьма комфортно и весело.
еаны стоять? - сможет там поторговать своей πздой.