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 Cosmopolitan Ukraine звільнив заступницю головного редактора Пліхіну після її насмішок з похорону Героя України Волочаєва. ДОКУМЕНТ

Видання Cosmopolitan Ukraine розірвало контракт із заступницею головного редактора Євгенією Пліхіною після її заяв про похорон загиблого Героя України Дениса Волочаєва.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на офіційний сайт  видання.

"Увесь колектив українського видання журналу Cosmopolitan висловлює глибокі співчуття родині та всім близьким трагічно загиблого героя і щиро вибачається за текст, опублікований Євгенією Пліхіною на її особистій сторінці. Цей текст не стосується позиції бренду, ми дуже жалкуємо, що наша колега так вчинила. Ми категорично не поділяємо її думки", - йдеться в повідомленні.

"З огляду на ситуацію, що склалася, з 5 грудня 2019 року наше видання припиняє співпрацю з Євгенією Пліхіною - вона залишає посаду заступника головного редактора журналу Cosmopolitan", - пише видання.

Cosmopolitan Ukraine звільнив заступницю головного редактора Пліхіну після її насмішок з похорону Героя України Волочаєва 01

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": У Києві попрощалися із загиблим на Донбасі полковником ЦСО СБУ Денисом Волочаєвим. ФОТОрепортаж

Зазначається, що бренд Cosmopolitan на боці свого народу в боротьбі за збереження незалежності і суверенітету, висловлює підтримку героям, які захищають Україну і поважає світлу пам'ять загиблих, які віддали своє життя за наше мирне майбутнє.

Як повідомлялося, заступниця головного редактора Cosmopolitan Ukraine Пліхіна у своєму пості у фейсбуці висміяла похорон Героя України Волочаєва.

Нагадаємо, 1 грудня диверсійно-розвідувальна група озброєних формувань Російської Федерації здійснила спробу проникнення в тил позицій Об'єднаних сил. Командир підрозділу, що виконує завдання в Донецькій області, застосував черговий резерв, щоб перекрити шляхи висування і можливого відходу ворожих диверсантів.

"Під час виконання цього бойового завдання на невідомих вибухових пристроях підірвалися два українські військовослужбовці. На жаль, в результаті вибухів наші воїни зазнали поранень, несумісних із життям, і померли на місці підриву", - повідомили в пресцентрі ОС.

Пізніше в СБУ повідомили, що під час виконання бойового завдання загинули двоє бійців спецпідрозділу Центру спеціальних операцій СБУ Денис Волочаєв і Дмитро Каплунов.

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3163586
 
   
 Топ коментарі
 
все случилось как предсказывал Д.Корчинский вчера.... Cosmopolitan Ukraine уволил замглавреда Плихину после ее насмешек над похоронами Героя Украины Волочаева - Цензор.НЕТ 3437

Дмитро Корчинський
17 год ·

У мене було видіння:
або редакторку «космополітен» пліхіну, яка сміялася з похорону альфівців, приберуть з «космополітен», або «космополітен» приберуть з України.
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Д а это латентная сепарша из Донецкой области:
Плихина Евгения Олеговна / Пліхіна Євгенія Олегівна /
Дата рождения: 17.02.1992
Место рождения: Україна, Донецька обл., м. Селідове
Место проживания: Україна, Донецька обл., м. Селідове, ВУЛ. НАГІРНА 32
По данному адресу прописаны:
Плихина Елена Васильевна (Пліхіна Олена Василівна), 12.10.1969, ДРФО: 2548718661
Плихин Олег Владимирович (Пліхін Олег Володимирович), 09.05.1970, ДРФО: 2569611930
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ты не "ветер свободы".. ты ватный сероводородный пук!
а слабо написать в ********* шуточку про хор Александрова и солиста Кабзона?!
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а ты петушок скажи мне, в какой не совковой стране можно без последствий высмеивать солдат, которые погибают за тебя на войне?
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Сколько вылезло убогих шариковых!!! Как они одновременно залаяли!!!
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Почему тряпки своей стесняешься?Стыдно?😂😂🌷
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Тобто ти не відповідаєш та не маєш аргументів. Тоді тебе у спам.
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Не сомневаюсь, что на твоих похоронах будут клоуны, викторины и мороженко.
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ошибаешься, ветер, в любом обществе глумиться над смертью и скорбью это за гранью.
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Така хвойда без проблем нову роботу знайде.
Зараз такі, як вона, "асобєнна вастрєбаванниє".
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Ви для початку званні Героя давайте героям...А після того,як серед Героїв України більше половини всіляких прохіндеїв,аферистів і навіть ********** то як поважати це звання?...Можна їх перерахувати,цих "героїв",від татуся Пороха,який ще за совітів сидів за крадіжки і махінаціі до відомого атошника без рук,який начебто прикрив своїм тілом міну,а насправді підірвався коли мародерствував на полі бою...Серед Героїв Небесної Сотні половина які вмерли від наркоти,в побутових поножовщинах і кримінальних розбірках далеко від Майдану і далеко після Майдану...Отака у нас дійсність - маєш бабла - купиш собі Героя...Тому розумні або сміються,або плюються,а найрозумніші просто мовчки проходять...
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"а найрозумніші просто мовчки проходять..." - ага. Твої найрозумніші, які мовчки ходили в 14-му, зараз збираються в стада і періодично роблять набіги на території зайняті бендерівцями. Гребуть з полиць все. Мовчки. Бо розумні. Знають що якщо відкриють рота - їх почнуть фарширувать снєгірями. До прикладу.
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Єта очень сільний аргумєнт...Сільнєє тока удар в морду,каторим,к сажалєнію я нє магу васпользаваці ввіду тваєй ананімнасті...Так що,друже,шукай інші аргументи,розумніші,ввічливіші і інтелігентніші...
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У салавьова скопировал и и гуглом перевел, вот вой аргумент.
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ну вот если бы она молча прошла, было бы правильно
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З переляку, чи по совісті, але видання вчинило правильно.

Цим і відрізняється робоча система від неробочої - оперативністю виправлення помилок (у даному випадку підбір кадрів).
А очікувачі халяви чекаю 5-років, аби виправити (і то не факт) помилку при рбранні собі керманичів. Cosmopolitan Ukraine звільнив заступницю головного редактора Пліхіну після її насмішок з похорону Героя України Волочаєва - Цензор.НЕТ 7055
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Как сообщал "Апостроф", после скандала с редактором Cosmopolitan Украина Евгенией Плихиной стало известно, что журнал входит в мидиагруппу российского магната Виктора Шкулева Hearst Shkulev Ukraine.
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Сергей Мельничук
22 ч. ·

Всі ці фешен-рєдактори, пєвци в рот і проча, мать їх, багєма.
Вони нікуда не ділися, вони не полетіли на місяць, не укочували в свою Москву.
Вони, як вчора, позавчора і п'ять років тому ходять поруч, продукують свій шлак, нєгодуют, шо стало невдобно добиратися в Крим і шо ето всьо палітіка. У них купа людей поруч, які думають так само: куда поїхать в отпуск, де купить дешевше ковбаси на новий год і кагда там канцерт Івана Дорна, Марув, чи ше там когось.
Це все було є і буде. Бісить мене те, шо ви робите квадратні очі, уже шостий рік поспіль і вопрошаєте "Какєто?!" Та вот так. Молча.
І єслі їх на фронт одвезти, нічо не поміняється. І єслі російські танки завтра будуть в Києві, вони сядуть на чемодани і звалять "куда то гдє будєт благопріятная срєда для лічнаснава роста".
І зміниться одне велике ніхєра. Бо це люди. А люди такі.
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Тупой бабе слова не давали, имеете очаг, вот и берегите если имеете. Не имеете то завалите свои тупые накрашенные морды лиц и тихо в тряпочку.
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А один чувак ржал над Голодомором и побитыми студентами. Так его не уволили, а наоборот - президентом выбрали.
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Очень хорошо. Ещё одно подтверждение того, что у нас таки существует не хилое гражданское общество, которое ЗАСТАВИЛО ватоголовое "издание" уволить проштрафившуюся ТП. А также очередной раз продемонстрировало отношение народа к своим Героям.
НО это вовсе не означает, что Космо и дальше будет преспокойно клепать "гламурные" статейки, как будто в стране нет никакой войны. Благодаря этому скандалу всплыл тот факт, что Космо входит в холдинг тестя Андрюши Малахова. Который является если не пропагандистом, то полупропагандистом уж точно. Так что вы под ПРИСТАЛЬНЫМ нашим вниманием, ватоголовое, рашистское Космо!
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Это не гражданское общество заставило, а сознательная интеллигенция, сидящая в фейсбуке. Собственно общество и состоит из таких тп и отморозков, "уставших от войны".
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Бред и маразм считать, что в ФБ сидит только "интеллигенция". Достаточно посмотреть на те же форумы Цензора, где соевая ботва лихо кроет трехэтажным матом всех с альтернативной точкой зрения. "Хороша" интеллигенция! Cosmopolitan Ukraine звільнив заступницю головного редактора Пліхіну після її насмішок з похорону Героя України Волочаєва - Цензор.НЕТ 3090 И хватит уже волать про "уставших от войны"! Да, от войны устали все. НО никто не хочет "мира" путем сдачи Украины. Людям нужен мир путем победы! И за Зеленского голосовали вовсе не потому, что "устали от войны". А потому, что устали от воровства, коррупции и мародерства Потрошенки!
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Ще відправте її на рік в військовий госпіталь дошглядати поранених
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"...Нікчема, а й вона
Отрути жменьку кинула,
Де наклепи варилися,
Тож є в його загибелі
Також її вина"

(Л. Костенко)
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Готовый кандидат в депутаты от ПозораНарода. Cosmopolitan Ukraine звільнив заступницю головного редактора Пліхіну після її насмішок з похорону Героя України Волочаєва - Цензор.НЕТ 5125
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Завтра Ківа її пристроє..., щоб під рукою була..., а то вже скоро кидатися на вулиці буде на жінок!!
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Там не всё так однозначно. Ватных ТП в "редакции" Космо- целая обойма! Мадама главред подстала "лайк" под постом своей замши Плихиной. Народ уже возмущается на её странице в ФБ. И не просто "лайк", а "сердечко", что означает "СУПЕР"!!! То есть смеяться над смертью даже простого человека, не говоря уже о Герое Украины, отдавшем свою ЖИЗНЬ за наше мирное небо, для главреда Космо- это "СУПЕР"! А теперь она "извиняется" и "не разделяет"? Лживая, двуличная мразина к тому же!

Пошла вон, следом за Плихиной, ватная *****!
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То, что они там в целом такие, так сомнений и нет.
Проблема не в этом, а в том, что им при этом весьма комфортно и весело.
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Ця курка наче родом з Донецької області. І таких сєпарів, відвертих д.***** Президент хоче "повертати? " Пс. Коли нарешті українська версія Цензора буде основною без приставки /ua?
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Бренд поступив правильно. Інше питання де цегівно у якогодепутата в помічниках вона вспливе. А це гівно не втоне, повірте мені. Просто давайте прослідкуємо.
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На какой улице у вас Путеаны стоять? - сможет там поторговать своей πздой.
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