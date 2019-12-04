 Воїни 36-ї ОБМП після повернення із зони ООС пройшли маршем вулицями Миколаєва. ФОТОрепортаж

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у Фейсбуці бригади.

У повідомленні зазначається: "Великою штормовою хвилею пройшлися вулицями Миколаєва. Дякуємо всім небайдужим, які прийшли зустріти тих, хто повернувся з бою .... і вшанувати світлу пам'ять тих, хто загинув у бою..."

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