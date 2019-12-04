EN|RU|UK
Теми дня: Записи Труби Газова війна Скандали в Слузі народу Ринок землі Справи проти чиновників НБУ Формула Штайнмаєра Затримання Мазура (Тополі) в Польщі Справа Ярослава Дубневича Убивство Гандзюк Корупційний скандал у Слузі народу Обирай свідомо
 Суспільство
  5590  25
Все про:марш (247) Миколаїв (383) 36 окрема бригада морської піхоти (56)

 Воїни 36-ї ОБМП після повернення із зони ООС пройшли маршем вулицями Миколаєва. ФОТОрепортаж

Воїни 36-ї ОБМП після повернення із зони Операції об'єднаних сил пройшли маршем вулицями Миколаєва.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у Фейсбуці бригади.

У повідомленні зазначається: "Великою штормовою хвилею пройшлися вулицями Миколаєва. Дякуємо всім небайдужим, які прийшли зустріти тих, хто повернувся з бою .... і вшанувати світлу пам'ять тих, хто загинув у бою..."

Дивіться також: Побратими і волонтери попрощалися із загиблими морськими піхотинцями в морзі Маріуполя. ФОТОрепортаж

Воїни 36-ї ОБМП після повернення із зони ООС пройшли маршем вулицями Миколаєва 01

Воїни 36-ї ОБМП після повернення із зони ООС пройшли маршем вулицями Миколаєва 02
Воїни 36-ї ОБМП після повернення із зони ООС пройшли маршем вулицями Миколаєва 03
Воїни 36-ї ОБМП після повернення із зони ООС пройшли маршем вулицями Миколаєва 04
Воїни 36-ї ОБМП після повернення із зони ООС пройшли маршем вулицями Миколаєва 05
Воїни 36-ї ОБМП після повернення із зони ООС пройшли маршем вулицями Миколаєва 06
Воїни 36-ї ОБМП після повернення із зони ООС пройшли маршем вулицями Миколаєва 07
Воїни 36-ї ОБМП після повернення із зони ООС пройшли маршем вулицями Миколаєва 08
Воїни 36-ї ОБМП після повернення із зони ООС пройшли маршем вулицями Миколаєва 09
Воїни 36-ї ОБМП після повернення із зони ООС пройшли маршем вулицями Миколаєва 10
Воїни 36-ї ОБМП після повернення із зони ООС пройшли маршем вулицями Миколаєва 11
Воїни 36-ї ОБМП після повернення із зони ООС пройшли маршем вулицями Миколаєва 12

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3163476
 
   
 Топ коментарі
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
коментар відмічено як спам  
 
И стройными колонами =
на Киев !
 показати весь коментар
 
это крымская сепарня под ником Мила Нела..
 показати весь коментар
 
Смотрите , сосуны карлика за пайку на украинских воинов , на мацковии такого не может быть априори
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
"Турбоатом" -
единственный в Украине производитель турбинного оборудования для гидро-, тепловых и атомных электростанций.
География поставок предприятия охватывает 45 стран Европы, Азии, Америки и Африки. Источник: https://biz.censor.net.ua/n3163465
Генеральный директор АО "Турбоатом" Виктор Субботин считает, что требование Кабинета министров выплатить не 50%, а 90% полученной заводом прибыли в качестве дивидендов на долю государства в пакете акций предприятия
может привести к остановке предприятия !
 показати весь коментар
 
***

Повертайся, будь ласка, живим.
Я прошу не багато, й не мало.
Кожен вечір молюсь всім Святим
Щоб нещастя тебе не спіткало.
Щоби Янгол закрив от біди,
Над тобою розправивши крила,
І шоб куля лихої орди
Не побачила, не зачепила.
Ясним ранком, та днем дощовим,
Я шепочу у синєє Небо:
Повертайся, будь ласка живим,
Вся родина чекає на тебе.
 показати весь коментар
 
 
Отстояли от ватных тварей Николаев ,к чему и я имею честь быть причастным ,отстоим и Украину ! СЛАВА УКРАИНЕ ! Николаеву респект !
 показати весь коментар
 
 
Гордість бере дивлячись на наших вояків, справжні герої.
 показати весь коментар
 
 
ВРАЖАЄ !!! І ландшафт підходить і хлопці ті що треба
 показати весь коментар
 
 
ВРАЖАЄ !!! І ландшафт підходить і хлопці ті що треба
 показати весь коментар
 
 
В Николаеве и морпехи прописаны и десантники (79я) и ШирЛан под боком. А в Херсоне никого. ПО ходу на машине до Крыма за два часа можно долететь.
 показати весь коментар
 
36-та Окрема Бригада Морської Піхоти імені контр-адмірала Михайла Білинського.

Що ж важкого було по людські написати....
 показати весь коментар
 
 
Дякуємо за службу! Простіть за бардак за вашими спинами!
 показати весь коментар
 
 
ни городская, ни областная ублюдочносепарская власть николаева не встретила ребят.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТФотоСуспільство
 
 
 
 
 
 вгору