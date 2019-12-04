 Воїни 36-ї ОБМП після повернення із зони ООС пройшли маршем вулицями Миколаєва. ФОТОрепортаж

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у Фейсбуці бригади.
У повідомленні зазначається: "Великою штормовою хвилею пройшлися вулицями Миколаєва. Дякуємо всім небайдужим, які прийшли зустріти тих, хто повернувся з бою .... і вшанувати світлу пам'ять тих, хто загинув у бою..."
нет слов.....
на Киев !
единственный в Украине производитель турбинного оборудования для гидро-, тепловых и атомных электростанций.
География поставок предприятия охватывает 45 стран Европы, Азии, Америки и Африки. Источник: https://biz.censor.net.ua/n3163465
Генеральный директор АО "Турбоатом" Виктор Субботин считает, что требование Кабинета министров выплатить не 50%, а 90% полученной заводом прибыли в качестве дивидендов на долю государства в пакете акций предприятия
может привести к остановке предприятия !
Повертайся, будь ласка, живим.
Я прошу не багато, й не мало.
Кожен вечір молюсь всім Святим
Щоб нещастя тебе не спіткало.
Щоби Янгол закрив от біди,
Над тобою розправивши крила,
І шоб куля лихої орди
Не побачила, не зачепила.
Ясним ранком, та днем дощовим,
Я шепочу у синєє Небо:
Повертайся, будь ласка живим,
Вся родина чекає на тебе.
Що ж важкого було по людські написати....