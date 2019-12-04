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 Суспільство, Фоторепортаж
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 Прифронтовому госпіталю в Покровську, куди в першу чергу везуть поранених, необхідний апарат для відкачування гною, - волонтер Юсупова. ФОТОрепортаж

Для мобільного госпіталю в прифронтовому Покровську необхідний ВАК апарат, щоб відкачувати гній у бійців із важкими пораненнями й ампутаціями.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомляє волонтер Наталя Юсупова, інформує Цензор.НЕТ.

"За останній місяць ми зібрали на ВАК апарати для гнійного відділення, а наступного понеділка треба викупити ще один ВАК і відправити в прифронтовий мобільний госпіталь у м. Покровськ, куди відразу ж після поранень везуть наших бійців. ВАК ставлять на найважчі рани і на ампутовані кінцівки. Апарат дуже дорогий і життєво важливий для порятунку людини! Прайс апарату - 100 тис., мені віддають за 70 тис. з великою знижкою, витратні матеріали до нього дуже дорогі і коштують 1178 грн кожен. Я вкотре прошу Вас допомогти - за останні 3 місяці поранених багато з кульовими, осколковими і з ампутацією. Всі звіти, фото я публікую у себе на сторінці. Картка 4627 0551 5012 8394 Приват та 5358 3853 2000 2464 монобанк, Юсупова Наталя", - написала вона, опублікувавши фото вже куплених апаратів.

Дивіться також: Завдяки допомозі громадян Київському військовому госпіталю купили апарат для відкачування гною, витратні матеріали та ліки. ФОТОрепортаж

Прифронтовому госпіталю в Покровську, куди в першу чергу везуть поранених, необхідний апарат для відкачування гною, - волонтер Юсупова 01

Прифронтовому госпіталю в Покровську, куди в першу чергу везуть поранених, необхідний апарат для відкачування гною, - волонтер Юсупова 02
Прифронтовому госпіталю в Покровську, куди в першу чергу везуть поранених, необхідний апарат для відкачування гною, - волонтер Юсупова 03
Прифронтовому госпіталю в Покровську, куди в першу чергу везуть поранених, необхідний апарат для відкачування гною, - волонтер Юсупова 04
Прифронтовому госпіталю в Покровську, куди в першу чергу везуть поранених, необхідний апарат для відкачування гною, - волонтер Юсупова 05
Прифронтовому госпіталю в Покровську, куди в першу чергу везуть поранених, необхідний апарат для відкачування гною, - волонтер Юсупова 06
Прифронтовому госпіталю в Покровську, куди в першу чергу везуть поранених, необхідний апарат для відкачування гною, - волонтер Юсупова 07
Прифронтовому госпіталю в Покровську, куди в першу чергу везуть поранених, необхідний апарат для відкачування гною, - волонтер Юсупова 08

Прифронтовому госпіталю в Покровську, куди в першу чергу везуть поранених, необхідний апарат для відкачування гною, - волонтер Юсупова 09

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3163441
 
 
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Банда Зеленского все больничные выгребла, теперь и медицину денег лишают.
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Сьогодні, один Слуга Юлі, вже доповів в Раді , як сказочно обогатівшаяся на українцях Уляна Супрун укатіла жировать в США.
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Ще один чоколядний геній Прифронтовому госпіталю в Покровську, куди в першу чергу везуть поранених, необхідний апарат для відкачування гною, - волонтер Юсупова - Цензор.НЕТ 6543 Особисто Зе листки непрацездатності вигрібав по всій україні, чи бланків для друку в 2018 році Улнка мало замовила? Прифронтовому госпіталю в Покровську, куди в першу чергу везуть поранених, необхідний апарат для відкачування гною, - волонтер Юсупова - Цензор.НЕТ 6543 А крім бланків, ти недолугий в курсі хто і коли гроші в бюджет на ЦЕЙ рік закладав? На яких смітниках вас Стецько позбирав??? Прифронтовому госпіталю в Покровську, куди в першу чергу везуть поранених, необхідний апарат для відкачування гною, - волонтер Юсупова - Цензор.НЕТ 1431
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Чому важкопоранені і з такими ускладненнями тривалий час перебувають в прифронтовому госпіталі???!!!

- Що ж ти говнокамандующій **** робиш?!
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Не втомився хню нести? Прифронтовому госпіталю в Покровську, куди в першу чергу везуть поранених, необхідний апарат для відкачування гною, - волонтер Юсупова - Цензор.НЕТ 3710 ХТО тобі сказав, що важкопоранені там довго перебувають? Прифронтовому госпіталю в Покровську, куди в першу чергу везуть поранених, необхідний апарат для відкачування гною, - волонтер Юсупова - Цензор.НЕТ 5151
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