 Власенко, що шепочеться з Тимошенко, послуга Арахамії Геращенко і сміхотлива газета для "Голосу", - день роботи ВР 4 грудня. ФОТОрепортаж

У ході вчорашнього засідання Рада підтримала присвоєння статусу УБД добровольцям, формування яких не увійшли до силових структур. Однак відразу ж глава фракції СН Давид Арахамія заявив, що Рада внесе зміни в законопроєкт про надання добровольцям статусу УБД через "помилкову" поправку.

Потім Рада заборонила імпортувати електроенергію з Росії.

Робочий день Верховної Ради в об'єктиві фотокореспондента Цензор.НЕТ.

Голосування нардепа.

Олександр Ткаченко (СН) пробирається на робоче місце.

Співголова фракції ЄС Ірина Геращенко спілкується зі спікером Дмитром Разумковим.

Олександр Качура (СН), виступаючи з трибуни парламенту, закликав нардепів повісити у себе в кабінетах фото зруйнованих на Донбасі будівель.

Сергій Власенко ("Батьківщина") щось шепоче Юлії Тимошенко ("Батьківщина"). Тим часом, Сергій Соболєв ("Батьківщина") вивчає якісь матеріали.





Святослав Вакарчук ("Голос") і Галина Васильченко ("Голос") захоплені своїми гаджетами.

Глава фракції СН Давид Арахамія спілкується зі спікером Дмитром Разумковим і першим віце-спікером Русланом Стефанчук. Глава фракції "Голос" Сергій Рахманін очікує своєї черги.





Бесіда Рахманіна і Разумкова.







Іванна Климпуш-Цинцадзе (ЄС).





Глава комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Галина Третьякова (СН) спілкується з Давидом Арахамією.







Сергій Шахов (позафракційний).

Юлія Тимошенко.





Матеріали в пресі розвеселили нардепів від "Голосу" Андрія Осадчука та Олександру Устінову.





Ірина Геращенко просить Давида Арахамію про послугу: зробити фото фракції ЄС з іменинником Андрієм Лопушанським (ЄС, з квітами).

Нардепи від "Батьківщини": Сергій Тарута, Андрій Ніколаєнко, Валентин Наливайченко.

Галина Третьякова розмовляє з колегами.





Мар'ян Заблоцький (СН)





Микола Галушко (СН) з колегою.





Ольга Овчиннікова (СН) пригощає колегу.





Нардепи від СН: Микола Тищенко показує щось на смартфоні своїй колезі.





Руслан Князевич (ЄС) розповідає, напевно, веселу історію.





Дмитро Разумков і Руслан Стефанчук в гостях у ЄС.

Стефанчук вітається з Тетяною Цибою (СН).

Нардепи від СН: Ганна Бондар (сидить) і Елла Рєпіна (стоїть, впівоберта).





"Прийом, мене чути?": Микола Галушко розмовляє по годиннику.





Привітання нардепів.





Нардепи від СН читають щось на смартфоні.

Ростислав Павленко (ЄС) і Володимир В'ятрович (ЄС).





Галина Третьякова з колегою.





Розповідь Ігоря Марчука (СН, зліва) Олексію Жмеренецькому (СН, праворуч).





Фракція ОПЗЖ: Юлій Іоффе стежить за журналістами.

Михайло Радуцький, Гео Лерос і Сергій Бабак (всі із СН).





Оператори налаштовують апаратуру.





Аліна Загоруйко (СН).





Сергій Рахманін залишився сам у секторі "Голосу"

Фото: Цензор.НЕТ