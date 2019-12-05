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 Політика України, Фоторепортаж
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 Власенко, що шепочеться з Тимошенко, послуга Арахамії Геращенко і сміхотлива газета для "Голосу", - день роботи ВР 4 грудня. ФОТОрепортаж

Вчора, 4 грудня, відбулося пленарне засідання Ради.

У ході вчорашнього засідання Рада підтримала присвоєння статусу УБД добровольцям, формування яких не увійшли до силових структур. Однак відразу ж глава фракції СН Давид Арахамія заявив, що Рада внесе зміни в законопроєкт про надання добровольцям статусу УБД через "помилкову" поправку.

Потім Рада заборонила імпортувати електроенергію з Росії.

Робочий день Верховної Ради в об'єктиві фотокореспондента Цензор.НЕТ.

Власенко, що шепочеться з Тимошенко, послуга Арахамії Геращенко і сміхотлива газета для Голосу, - день роботи ВР 4 грудня 01

Голосування нардепа.

Власенко, що шепочеться з Тимошенко, послуга Арахамії Геращенко і сміхотлива газета для Голосу, - день роботи ВР 4 грудня 02

Олександр Ткаченко (СН) пробирається на робоче місце.

Власенко, що шепочеться з Тимошенко, послуга Арахамії Геращенко і сміхотлива газета для Голосу, - день роботи ВР 4 грудня 03

Співголова фракції ЄС Ірина Геращенко спілкується зі спікером Дмитром Разумковим.

Власенко, що шепочеться з Тимошенко, послуга Арахамії Геращенко і сміхотлива газета для Голосу, - день роботи ВР 4 грудня 04

Олександр Качура (СН), виступаючи з трибуни парламенту, закликав нардепів повісити у себе в кабінетах фото зруйнованих на Донбасі будівель.

Власенко, що шепочеться з Тимошенко, послуга Арахамії Геращенко і сміхотлива газета для Голосу, - день роботи ВР 4 грудня 05

Власенко, що шепочеться з Тимошенко, послуга Арахамії Геращенко і сміхотлива газета для Голосу, - день роботи ВР 4 грудня 06

Сергій Власенко ("Батьківщина") щось шепоче Юлії Тимошенко ("Батьківщина"). Тим часом, Сергій Соболєв ("Батьківщина") вивчає якісь матеріали.


Власенко, що шепочеться з Тимошенко, послуга Арахамії Геращенко і сміхотлива газета для Голосу, - день роботи ВР 4 грудня 07

Святослав Вакарчук ("Голос") і Галина Васильченко ("Голос") захоплені своїми гаджетами.

Власенко, що шепочеться з Тимошенко, послуга Арахамії Геращенко і сміхотлива газета для Голосу, - день роботи ВР 4 грудня 08

Глава фракції СН Давид Арахамія спілкується зі спікером Дмитром Разумковим і першим віце-спікером Русланом Стефанчук. Глава фракції "Голос" Сергій Рахманін очікує своєї черги.


Власенко, що шепочеться з Тимошенко, послуга Арахамії Геращенко і сміхотлива газета для Голосу, - день роботи ВР 4 грудня 09

Бесіда Рахманіна і Разумкова.


Власенко, що шепочеться з Тимошенко, послуга Арахамії Геращенко і сміхотлива газета для Голосу, - день роботи ВР 4 грудня 10
Власенко, що шепочеться з Тимошенко, послуга Арахамії Геращенко і сміхотлива газета для Голосу, - день роботи ВР 4 грудня 11

Іванна Климпуш-Цинцадзе (ЄС).


Власенко, що шепочеться з Тимошенко, послуга Арахамії Геращенко і сміхотлива газета для Голосу, - день роботи ВР 4 грудня 12

Глава комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Галина Третьякова (СН) спілкується з Давидом Арахамією.


Власенко, що шепочеться з Тимошенко, послуга Арахамії Геращенко і сміхотлива газета для Голосу, - день роботи ВР 4 грудня 13
Власенко, що шепочеться з Тимошенко, послуга Арахамії Геращенко і сміхотлива газета для Голосу, - день роботи ВР 4 грудня 14

Сергій Шахов (позафракційний).

Власенко, що шепочеться з Тимошенко, послуга Арахамії Геращенко і сміхотлива газета для Голосу, - день роботи ВР 4 грудня 15

Юлія Тимошенко.


Власенко, що шепочеться з Тимошенко, послуга Арахамії Геращенко і сміхотлива газета для Голосу, - день роботи ВР 4 грудня 16

Матеріали в пресі розвеселили нардепів від "Голосу" Андрія Осадчука та Олександру Устінову.


Власенко, що шепочеться з Тимошенко, послуга Арахамії Геращенко і сміхотлива газета для Голосу, - день роботи ВР 4 грудня 17

Ірина Геращенко просить Давида Арахамію про послугу: зробити фото фракції ЄС з іменинником Андрієм Лопушанським (ЄС, з квітами).

Власенко, що шепочеться з Тимошенко, послуга Арахамії Геращенко і сміхотлива газета для Голосу, - день роботи ВР 4 грудня 18

Нардепи від "Батьківщини": Сергій Тарута, Андрій Ніколаєнко, Валентин Наливайченко.

Власенко, що шепочеться з Тимошенко, послуга Арахамії Геращенко і сміхотлива газета для Голосу, - день роботи ВР 4 грудня 19

Галина Третьякова розмовляє з колегами.


Власенко, що шепочеться з Тимошенко, послуга Арахамії Геращенко і сміхотлива газета для Голосу, - день роботи ВР 4 грудня 20

Мар'ян Заблоцький (СН)


Власенко, що шепочеться з Тимошенко, послуга Арахамії Геращенко і сміхотлива газета для Голосу, - день роботи ВР 4 грудня 21

Микола Галушко (СН) з колегою.


Власенко, що шепочеться з Тимошенко, послуга Арахамії Геращенко і сміхотлива газета для Голосу, - день роботи ВР 4 грудня 22

Ольга Овчиннікова (СН) пригощає колегу.


Власенко, що шепочеться з Тимошенко, послуга Арахамії Геращенко і сміхотлива газета для Голосу, - день роботи ВР 4 грудня 23

Нардепи від СН: Микола Тищенко показує щось на смартфоні своїй колезі.


Власенко, що шепочеться з Тимошенко, послуга Арахамії Геращенко і сміхотлива газета для Голосу, - день роботи ВР 4 грудня 24

Руслан Князевич (ЄС) розповідає, напевно, веселу історію.


Власенко, що шепочеться з Тимошенко, послуга Арахамії Геращенко і сміхотлива газета для Голосу, - день роботи ВР 4 грудня 25

Дмитро Разумков і Руслан Стефанчук в гостях у ЄС.

Власенко, що шепочеться з Тимошенко, послуга Арахамії Геращенко і сміхотлива газета для Голосу, - день роботи ВР 4 грудня 26

Стефанчук вітається з Тетяною Цибою (СН).

Власенко, що шепочеться з Тимошенко, послуга Арахамії Геращенко і сміхотлива газета для Голосу, - день роботи ВР 4 грудня 27

Нардепи від СН: Ганна Бондар (сидить) і Елла Рєпіна (стоїть, впівоберта).


Власенко, що шепочеться з Тимошенко, послуга Арахамії Геращенко і сміхотлива газета для Голосу, - день роботи ВР 4 грудня 28

"Прийом, мене чути?": Микола Галушко розмовляє по годиннику.


Власенко, що шепочеться з Тимошенко, послуга Арахамії Геращенко і сміхотлива газета для Голосу, - день роботи ВР 4 грудня 29

Привітання нардепів.


Власенко, що шепочеться з Тимошенко, послуга Арахамії Геращенко і сміхотлива газета для Голосу, - день роботи ВР 4 грудня 30

Нардепи від СН читають щось на смартфоні.

Власенко, що шепочеться з Тимошенко, послуга Арахамії Геращенко і сміхотлива газета для Голосу, - день роботи ВР 4 грудня 31

Ростислав Павленко (ЄС) і Володимир В'ятрович (ЄС).


Власенко, що шепочеться з Тимошенко, послуга Арахамії Геращенко і сміхотлива газета для Голосу, - день роботи ВР 4 грудня 32

Галина Третьякова з колегою.


Власенко, що шепочеться з Тимошенко, послуга Арахамії Геращенко і сміхотлива газета для Голосу, - день роботи ВР 4 грудня 33

Розповідь Ігоря Марчука (СН, зліва) Олексію Жмеренецькому (СН, праворуч).


Власенко, що шепочеться з Тимошенко, послуга Арахамії Геращенко і сміхотлива газета для Голосу, - день роботи ВР 4 грудня 34

Фракція ОПЗЖ: Юлій Іоффе стежить за журналістами.

Власенко, що шепочеться з Тимошенко, послуга Арахамії Геращенко і сміхотлива газета для Голосу, - день роботи ВР 4 грудня 35

Михайло Радуцький, Гео Лерос і Сергій Бабак (всі із СН).


Власенко, що шепочеться з Тимошенко, послуга Арахамії Геращенко і сміхотлива газета для Голосу, - день роботи ВР 4 грудня 36

Оператори налаштовують апаратуру.


Власенко, що шепочеться з Тимошенко, послуга Арахамії Геращенко і сміхотлива газета для Голосу, - день роботи ВР 4 грудня 37

Аліна Загоруйко (СН).


Власенко, що шепочеться з Тимошенко, послуга Арахамії Геращенко і сміхотлива газета для Голосу, - день роботи ВР 4 грудня 38

Сергій Рахманін залишився сам у секторі "Голосу"

Фото: Цензор.НЕТ

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3163432
 
   
 Топ коментарі
 
Ну и рожи в опзж. Просто кадр из The Walking Dead.
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Это не ты случайно на втором плане?
Шепчущий Тимошенко Власенко, услуга Арахамии Геращенко и веселящая газета для "Голоса", - день работы ВР 4 декабря - Цензор.НЕТ 5757
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А чего нет фото фельдмаршала ПЕСыка? Может надо выгнать за прогулы?
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Чет подумалось что это карикатуры будут и коллажи, но в принципе разница не оч. большая.)
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А жопное видео для Кивы не завезли?)
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Завораживающий сюжет - губы власоглава в ухе гниды Шепчущий Тимошенко Власенко, услуга Арахамии Геращенко и веселящая газета для "Голоса", - день работы ВР 4 декабря - Цензор.НЕТ 6389
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власенко, пускающий "шептуна" тимошонке ))
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"Александр Качура (СН), выступая с трибуны парламента, призвал нардепов повесить у себя в кабинетах фото разрушенных на Донбассе зданий."

Источник: https://censor.net.ua/p3163432

На заборе посольства россии-оккупанта развесить эти фото зе-депутату вера не позволяет?
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Юля і її оточення продовжують залишатись цікавими, як українцям, так і гостро дратують різну нечість. Новина була б не новина, якщо б не її призвище.
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Им всем так весело...., что хочется всех отправить на передовую и по госпиталям!
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А чего нет фото фельдмаршала ПЕСыка? Может надо выгнать за прогулы?
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Ну и сброд. Зебилы, это ваше отражение вас самих. Это и есть ваш срез головного мозга. Прямо скажем, негусто.
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Тёмный Рыцарь, [04.12.19 18:03]
А теперь анонсированная публикация фамилий людей, которые в СН подыгрывают некоторым инициативам БПП-Оппоблок (Порошенко-Столар, координатор в зале Южанина).
Сразу скажем, что таких во фракции не менее 8 человек (если вы знаете о дополнительных фактах пишите @writetodarkk)
Публикуем их каждый день. От мелкой рыбы до крупной.

#1 А. Устенко
#агентыПорошенко
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