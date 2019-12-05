 Власенко, що шепочеться з Тимошенко, послуга Арахамії Геращенко і сміхотлива газета для "Голосу", - день роботи ВР 4 грудня. ФОТОрепортаж

У ході вчорашнього засідання Рада підтримала присвоєння статусу УБД добровольцям, формування яких не увійшли до силових структур. Однак відразу ж глава фракції СН Давид Арахамія заявив, що Рада внесе зміни в законопроєкт про надання добровольцям статусу УБД через "помилкову" поправку.
Потім Рада заборонила імпортувати електроенергію з Росії.
Робочий день Верховної Ради в об'єктиві фотокореспондента Цензор.НЕТ.
Голосування нардепа.
Олександр Ткаченко (СН) пробирається на робоче місце.
Співголова фракції ЄС Ірина Геращенко спілкується зі спікером Дмитром Разумковим.
Олександр Качура (СН), виступаючи з трибуни парламенту, закликав нардепів повісити у себе в кабінетах фото зруйнованих на Донбасі будівель.
Сергій Власенко ("Батьківщина") щось шепоче Юлії Тимошенко ("Батьківщина"). Тим часом, Сергій Соболєв ("Батьківщина") вивчає якісь матеріали.
Святослав Вакарчук ("Голос") і Галина Васильченко ("Голос") захоплені своїми гаджетами.
Глава фракції СН Давид Арахамія спілкується зі спікером Дмитром Разумковим і першим віце-спікером Русланом Стефанчук. Глава фракції "Голос" Сергій Рахманін очікує своєї черги.
Бесіда Рахманіна і Разумкова.
Іванна Климпуш-Цинцадзе (ЄС).
Глава комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Галина Третьякова (СН) спілкується з Давидом Арахамією.
Сергій Шахов (позафракційний).
Юлія Тимошенко.
Матеріали в пресі розвеселили нардепів від "Голосу" Андрія Осадчука та Олександру Устінову.
Ірина Геращенко просить Давида Арахамію про послугу: зробити фото фракції ЄС з іменинником Андрієм Лопушанським (ЄС, з квітами).
Нардепи від "Батьківщини": Сергій Тарута, Андрій Ніколаєнко, Валентин Наливайченко.
Галина Третьякова розмовляє з колегами.
Мар'ян Заблоцький (СН)
Микола Галушко (СН) з колегою.
Ольга Овчиннікова (СН) пригощає колегу.
Нардепи від СН: Микола Тищенко показує щось на смартфоні своїй колезі.
Руслан Князевич (ЄС) розповідає, напевно, веселу історію.
Дмитро Разумков і Руслан Стефанчук в гостях у ЄС.
Стефанчук вітається з Тетяною Цибою (СН).
Нардепи від СН: Ганна Бондар (сидить) і Елла Рєпіна (стоїть, впівоберта).
"Прийом, мене чути?": Микола Галушко розмовляє по годиннику.
Привітання нардепів.
Нардепи від СН читають щось на смартфоні.
Ростислав Павленко (ЄС) і Володимир В'ятрович (ЄС).
Галина Третьякова з колегою.
Розповідь Ігоря Марчука (СН, зліва) Олексію Жмеренецькому (СН, праворуч).
Фракція ОПЗЖ: Юлій Іоффе стежить за журналістами.
Михайло Радуцький, Гео Лерос і Сергій Бабак (всі із СН).
Оператори налаштовують апаратуру.
Аліна Загоруйко (СН).
Сергій Рахманін залишився сам у секторі "Голосу"
Фото: Цензор.НЕТ
Источник: https://censor.net.ua/p3163432
На заборе посольства россии-оккупанта развесить эти фото зе-депутату вера не позволяет?
А теперь анонсированная публикация фамилий людей, которые в СН подыгрывают некоторым инициативам БПП-Оппоблок (Порошенко-Столар, координатор в зале Южанина).
Сразу скажем, что таких во фракции не менее 8 человек (если вы знаете о дополнительных фактах пишите @writetodarkk)
Публикуем их каждый день. От мелкой рыбы до крупной.
#1 А. Устенко
#агентыПорошенко