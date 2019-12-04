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 Розпочалася 11 ротація українського національного контингенту Місії ООН у Республіку Конго, - Міноборони. ФОТОрепортаж

3 грудня в місті Новий Калинів на Львівщині відбулися урочистості в межах планової заміни особового складу українського національного контингенту Місії ООН зі стабілізації у Демократичній Республіці Конго - 18-го окремого вертолітного загону Збройних сил України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.

Полковник Мухаммад Буланбаєв наголосив, що кожен, хто подолав етапи відбору і своїми вмінням і сумлінністю виборов представляти українську державу в далекій африканській країні, є гідними її синами.

"Переконаний в тому, що наша ротація продовжить традиції сотень наших побратимів, які виконували завдання на далекому континенті. Своїм завзяттям у службі вони здобули заслужену повагу з-поміж контингентів Місії ООН, а невтомною роботою - у цивільного населення. Вірю, що всі поставлені перед нами завдання будуть виконанні бездоганно, адже для цього у нас все є - фаховість, психологічна стійкість та фізичний гарт", - зазначив полковник.

Після урочистого шикування понад сотню військовослужбовці першої групи українських миротворців вирушили до Міжнародного аеропорту "Львів" імені Данила Галицького.

"Варто додати, що всім 250 військовослужбовцям, які проходитимуть службу в непростих кліматичних та санітарно-епідеміологічних умовах, зроблені необхідні щеплення", - повідомили в Міноборони.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Українські миротворці в Конго допомогли евакуювати персонал місії ООН під час заворушень. ФОТО

Розпочалася 11 ротація українського національного контингенту Місії ООН у Республіку Конго, - Міноборони 01
Розпочалася 11 ротація українського національного контингенту Місії ООН у Республіку Конго, - Міноборони 02
Розпочалася 11 ротація українського національного контингенту Місії ООН у Республіку Конго, - Міноборони 03

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3163352
 
 
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В Конгі зараз тепло, десь і Андрюха там недалеко.
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Не розумію я цього. Чого нашим робити у тих алмазних ніщебродів.
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Там крутятся серьезные деньги! Я хотел попасть в такую миссию, но мне заказали 5 штук зелени!
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Зарплаты или по черному как то зарабатывают?
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Про начальство не скажу, но рядовому там рай, и зарплата большая, и обеспечение как положено, еще и корочку дадут.
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И правда. Сейчас посмотрел зарплаты. Не плохо совсем, стоило дать 5 штук баксов.
А я еще думал, чего эти "миротворцы" ООН сидят в Ливане как приклееные, а там оказывается у начальников зарплата до 300.000 баксов в год доходить ))
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буквально днями общался с одним из таких пацанчиков. сказал, что будет там пока не выгонят, деньги не плохие--работа не пыльная ( больше ничего не умеет).
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