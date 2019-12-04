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Все про:Держприкордонслужба (2333) полювання (29) Росія (21498) Харківщина (826)

 Двоє мисливців з РФ порушили кордон на Харківщині в пошуках здобичі. ФОТО

Прикордонники Харківського загону затримали двох росіян-мисливців, які незаконно перетнули російсько-український кордон.

Про це повідомляє пресслужба ДПСУ, інформує Цензор.НЕТ.

Патрулюючи ділянку в районі населеного пункту Уди, що у Золочівському районі Харківської області, прикордонний наряд помітив двох невідомих поблизу кордону. Охоронці кордону чоловіків одразу затримали. Виявилося, що двоє росіян, 1982 та 1985 років народження, щоб влаштувати незаконне полювання на території України, вирішили потай перетнути кордон з РФ в Україну. Чоловіки мали із собою рушницю та 25 набоїв до неї.

Двоє мисливців з РФ порушили кордон на Харківщині в пошуках здобичі 01
Двоє мисливців з РФ порушили кордон на Харківщині в пошуках здобичі 02

Читайте на "Цензор.НЕТ": Адвокат підозрюваного у справі про вбивство Вороненкова Пархоменко загинув під час конфлікту між єгерями та мисливцями в лісі на Житомирщині

Зброю та боєприпаси правоохоронці вилучили. За незаконний перетин кордону, порушення правил використання об’єктів тваринного світу та порушення громадянами правил зберігання, носіння або перевезення зброї, боєприпасів на іноземців складено відповідні адміністративні матеріали. Їхню подальшу долю вирішить суд.

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3163344
 
   
 Топ коментарі
 
а где стена что сенька зайчик построил ???
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а где стена что сенька зайчик построил ???
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Авжеж, блазень вже вказівку отримав/дав.
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хорошо поохотились!.. Два охотника из РФ нарушили границу на Харьковщине в поисках добычи - Цензор.НЕТ 985 будет что вспомнить!

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Делать, как раша - объявить террористами и сделать обмен на наших.
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Перед войной , количество охотников возле границы резко возрастает.
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Война уже идёт 6-й год и ведёт ее росия в Украине и информационную тоже. Ты не заметил этого "диванный" воин?
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а поохотиться на кого..?
ну мало ли...время не спокойное теперь...
дааа! а стена конечно мифическая...в смысле виртуальная
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Авжеж, полювальники Двоє мисливців з РФ порушили кордон на Харківщині в пошуках здобичі - Цензор.НЕТ 9272
таких полювальникив он повне ордло.
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50 км до Харькова.Нельзя спешить.Надо пробивать по всем базам.Возможно в Донбассе отметилисьОпубликовать фотки,может кто опознает.Если ничего на них нет .Может они из ГРУ?.Хорошо пробить ив обменный фонд.С оружием скорее всего пробивались на Киев.Короче помурыжить как Панова и Сенцова,Сущенко.
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с той стороны кацапы типа не заметили? трындеж
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Недавно погранцы заявляли, что уже 90% границы с кацапией в харьковской области обустроили (ров, забор, колючая проволка, камеры наблюдения, сенсорные датчики, вообщем чего там только нет). А по факту два вооруженных человека спокойно пересекают границу и охотятся на территории Украины, и что-то мне подсказывает, охотятся они так не в первый раз. По ходу нас ********* о том, что граница на замке.
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"Восточный вал" им Яценюка был преодален не будучи даже замеченным. Вот это маскировка ядрен батон.
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Какая административка? Незаконное пересечение границы вооруженными людьми! Уголовное преследование по полной программе, идет война. Сколько можно в бирюльки играть?
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