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 Події, Фоторепортаж
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Все про:Дніпропетровщина (618) наркотики (877) Нацполіція (8600) метамфетамін (5)

 Нацполіція Дніпропетровщини припинила діяльність наркоугруповання, яке збувало до 1,5 кг метамфетаміну на тиждень. ФОТОрепортаж

Співробітники внутрішньої безпеки Нацполіції викрили осіб, які виготовляли та збували на Дніпропетровщині метамфетамін у великих розмірах.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент внутрішньої безпеки НПУ.

Встановлено, що організатор залучив до справи рідного брата і ще кількох людей, з якими налагодив виготовлення і розповсюдження психотропної речовини - метамфетаміну. Відомо, що брат лідера угруповання виготовляв товар в одному із сіл області.

Зловмисники збували психотропну речовину у великих розмірах - 1,5 кілограма на тиждень. Ціна 1 грама - 700-800 гривень. Також встановлено, що 37-річний ватажок наркодилерів був одним зі "старших" у регіоні за розподілом метамфетаміну.

Оперативники Нацполіції провели 10 санкціонованих обшуків за місцем проживання фігурантів наркогрупи і за адресами збуту.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Поліція ліквідувала нарколабораторію в Запорізькій області: вилучено 100 грам метамфетаміну та зброю. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Під час заходів в організатора злочинного бізнесу виявили сліп-пакети з кристалічною речовиною та згорток з подрібненою речовиною, попередньо - метамфетамін та марихуана. У його автомобілі виявлено майже 95 тисяч гривень, чорнові записи, мобільні телефони та посвідчення, схоже на службове посвідчення працівника поліції, а також кілька державних номерних знаків. Сам транспортний засіб, номери на якому не збігалися із зазначеними в техпаспорті, доставили на арештмайданчик.

Нацполіція Дніпропетровщини припинила діяльність наркоугруповання, яке збувало до 1,5 кг метамфетаміну на тиждень 01
Нацполіція Дніпропетровщини припинила діяльність наркоугруповання, яке збувало до 1,5 кг метамфетаміну на тиждень 02
Нацполіція Дніпропетровщини припинила діяльність наркоугруповання, яке збувало до 1,5 кг метамфетаміну на тиждень 03Нацполіція Дніпропетровщини припинила діяльність наркоугруповання, яке збувало до 1,5 кг метамфетаміну на тиждень 04
Нацполіція Дніпропетровщини припинила діяльність наркоугруповання, яке збувало до 1,5 кг метамфетаміну на тиждень 05
Нацполіція Дніпропетровщини припинила діяльність наркоугруповання, яке збувало до 1,5 кг метамфетаміну на тиждень 06

Ще в одного активного учасника групи вилучено 62 тисячі гривень, зброю, засоби, призначені для вживання наркотиків, та посвідчення, схоже на поліцейське.

На теперішній час у порядку ст. 208 КПК України лідера наркодилерів затримано. Санкція ч. 2 ст. 307 КК України (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 6 до 10 із конфіскацією майна.

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3163339
 
   
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Нацполиция Днепропетровщины прекратила деятельность. Всё! Точка...
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и удостоверение, похожее на служебное удостоверение работника полиции, а сам он случайно не похож на сотрудника.
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Похож, но не любого какого-нибудь там сотрудника, а исключительно на сотрудника отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков.
И не просто похож, а вот прям практически одно лицо.
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https://censor.net.ua/photo_news/3162685/politsiya_zaderjala_svyaschennikanarkodilera_v_zaporoje_foto

а деятельность попов рпц-шых наркобарыг уже всех задержали? Что-то не слышно про них ничего! Интнресно сколько там оборотней в рясах задействовано в наркотраффике! Нацполіція Дніпропетровщини припинила діяльність наркоугруповання, яке збувало до 1,5 кг метамфетаміну на тиждень - Цензор.НЕТ 5807
Целый кацапский рпц-шный наркокартель в Украине!
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