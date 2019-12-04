 Нацполіція Дніпропетровщини припинила діяльність наркоугруповання, яке збувало до 1,5 кг метамфетаміну на тиждень. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент внутрішньої безпеки НПУ.

Встановлено, що організатор залучив до справи рідного брата і ще кількох людей, з якими налагодив виготовлення і розповсюдження психотропної речовини - метамфетаміну. Відомо, що брат лідера угруповання виготовляв товар в одному із сіл області.

Зловмисники збували психотропну речовину у великих розмірах - 1,5 кілограма на тиждень. Ціна 1 грама - 700-800 гривень. Також встановлено, що 37-річний ватажок наркодилерів був одним зі "старших" у регіоні за розподілом метамфетаміну.

Оперативники Нацполіції провели 10 санкціонованих обшуків за місцем проживання фігурантів наркогрупи і за адресами збуту.

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Під час заходів в організатора злочинного бізнесу виявили сліп-пакети з кристалічною речовиною та згорток з подрібненою речовиною, попередньо - метамфетамін та марихуана. У його автомобілі виявлено майже 95 тисяч гривень, чорнові записи, мобільні телефони та посвідчення, схоже на службове посвідчення працівника поліції, а також кілька державних номерних знаків. Сам транспортний засіб, номери на якому не збігалися із зазначеними в техпаспорті, доставили на арештмайданчик.











Ще в одного активного учасника групи вилучено 62 тисячі гривень, зброю, засоби, призначені для вживання наркотиків, та посвідчення, схоже на поліцейське.

На теперішній час у порядку ст. 208 КПК України лідера наркодилерів затримано. Санкція ч. 2 ст. 307 КК України (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 6 до 10 із конфіскацією майна.