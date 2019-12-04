 6-поверхова будівля навчального корпусу коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу горить в Одесі: є постраждалі. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це повідомляє пресслужба Держслужби України з НС, передає Цензор.НЕТ.
"Орієнтовна площа пожежі 700 м.кв. Зараз до гасіння залучено 65 чоловік особового складу та 16 одиниць техніки. Проводиться евакуація", - йдеться в оприлюдненому о 10.49 повідомленні.
У ДСНС зазначили, що інформація про постраждалих унаслідок НП уточнюється.
"Станом на 11:20, площа пожежі орієнтовно становить 1000 кв.м, існує загроза обвалення конструкцій і поширення вогню", - додали пізніше в ДСНС.
"Просто зараз горить будинок-пам'ятник архітектури на Троїцькій, 25, - пише Думська. - Як повідомляють очевидці, у вікні третього поверху видно полум'я. На місці НП багато диму. Шестиповерховий будинок на розі Пушкінської і Троїцької вулиць відомий як прибутковий будинок Асвадурова. Побудовано в 1914 році за проєктом архітекторів Чернігова і Гольденберга. Зараз там розміщується кілька фірм і установ, в тому числі інститут морської біології, одеська філія інституту археології НАН України та коледж економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу.
На місці дуже багато швидких. Постраждали щонайменше 10 осіб. Офіційно в пресслужбі міськради на цей момент підтверджують госпіталізацію двох постраждалих в результаті пожежі. У зв'язку з подією мерія відклала засідання виконкому. Міський голова Геннадій Труханов прибув на Троїцьку.
Горять приміщення коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу. Всередині ще залишаються студенти. За словами очевидців, рятуючись від полум'я, деякі учні стрибали на припарковані машини з п'ятого поверху".
"У вогні і кабінети інституту морської біології. Співробітники говорять, що всередині можуть залишатися їхні колеги. "Все сталося раптово, пішов чорний чадний дим, ледве вибралися з будівлі", - розповів нам один з біологів.
Ты прям сама доброта !!!
Здавалось би, чому цим не зайнятись? Чому нашу економіку на це не орієнтувати? Одних пожежних машин ******** потрібні тисячі...
а ні, держава буде витрачати мільярди на субсидії, щоби побільше населення спалювало газу...
Возможно я несу чушь , а возможно ? Напряжение перед переговорами,помогает быть позговорчивее!!!
Они только могут по частям ездить и пожарных премий 100 % лишать за пыль на машине или окурок на фасаде!