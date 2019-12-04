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 Події, Суспільство
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Все про:Одеса (2199) пожежа (1872) ДСНС (2154)

 6-поверхова будівля навчального корпусу коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу горить в Одесі: є постраждалі. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У середу о 10:12 в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу (м.Одеса) на 3 поверсі 6-ти поверхового навчального корпусу виникла пожежа, площа якої зараз становить близько 700 м кв.

Про це повідомляє пресслужба Держслужби України з НС, передає Цензор.НЕТ.

"Орієнтовна площа пожежі 700 м.кв. Зараз до гасіння залучено 65 чоловік особового складу та 16 одиниць техніки. Проводиться евакуація", - йдеться в оприлюдненому о 10.49 повідомленні.

У ДСНС зазначили, що інформація про постраждалих унаслідок НП уточнюється.

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"Станом на 11:20, площа пожежі орієнтовно становить 1000 кв.м, існує загроза обвалення конструкцій і поширення вогню", - додали пізніше в ДСНС.

"Просто зараз горить будинок-пам'ятник архітектури на Троїцькій, 25, - пише Думська. - Як повідомляють очевидці, у вікні третього поверху видно полум'я. На місці НП багато диму. Шестиповерховий будинок на розі Пушкінської і Троїцької вулиць відомий як прибутковий будинок Асвадурова. Побудовано в 1914 році за проєктом архітекторів Чернігова і Гольденберга. Зараз там розміщується кілька фірм і установ, в тому числі інститут морської біології, одеська філія інституту археології НАН України та коледж економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу.

На місці дуже багато швидких. Постраждали щонайменше 10 осіб. Офіційно в пресслужбі міськради на цей момент підтверджують госпіталізацію двох постраждалих в результаті пожежі. У зв'язку з подією мерія відклала засідання виконкому. Міський голова Геннадій Труханов прибув на Троїцьку.

Горять приміщення коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу. Всередині ще залишаються студенти. За словами очевидців, рятуючись від полум'я, деякі учні стрибали на припарковані машини з п'ятого поверху".

"У вогні і кабінети інституту морської біології. Співробітники говорять, що всередині можуть залишатися їхні колеги. "Все сталося раптово, пішов чорний чадний дим, ледве вибралися з будівлі", - розповів нам один з біологів.

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6-поверхова будівля навчального корпусу коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу горить в Одесі: є постраждалі 01
6-поверхова будівля навчального корпусу коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу горить в Одесі: є постраждалі 02
6-поверхова будівля навчального корпусу коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу горить в Одесі: є постраждалі 03
6-поверхова будівля навчального корпусу коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу горить в Одесі: є постраждалі 04
6-поверхова будівля навчального корпусу коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу горить в Одесі: є постраждалі 05

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3163321
 
 
 Топ коментарі
 
Скоро встреча с путиным- а этот парень большой выдумщик!!! Особенно , взрывать , поджигать итд!!!
Возможно я несу чушь , а возможно ? Напряжение перед переговорами,помогает быть позговорчивее!!!
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куча дебилов стоят и снимают на телефоны, мешают пожарникам и врачам, твари!!!
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Дебилы , твари- может и горят ........!!!!
Ты прям сама доброта !!!
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В Україні катастрофа у сфері безпеки громадян. Пожежі, дороги, неякісна медицина, водойми і т.п. забирають у десятки раз більше життів ніж війна.
Здавалось би, чому цим не зайнятись? Чому нашу економіку на це не орієнтувати? Одних пожежних машин ******** потрібні тисячі...
а ні, держава буде витрачати мільярди на субсидії, щоби побільше населення спалювало газу...
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Пишут, что с какого-то кабинета в колледже началось возгорание. Обогреватель? Центр Одессы очень плохо отапливается.
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Скоро встреча с путиным- а этот парень большой выдумщик!!! Особенно , взрывать , поджигать итд!!!
Возможно я несу чушь , а возможно ? Напряжение перед переговорами,помогает быть позговорчивее!!!
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Все может быть...эта пи...да моржовая шо угодно готова сделать!
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Престижне місце, на розі Пушкинської та Троїцької - можна ще одного монстра - хмарочоса втулити посеред історичної частини Одеси...
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Не вижу ОПЕРАТИВНОГО ШТАБА ПОЖАРОТУШЕНИЯ!ГДЕ ЭТИ СУ.А дармоеды????
Они только могут по частям ездить и пожарных премий 100 % лишать за пыль на машине или окурок на фасаде!
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