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 Політика України
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Все про:ВР (6266) кнопкодавство (41) Кальцев (2) Опозиційна платформа - За життя (18)

 Нардепа від ОПЗЖ Кальцева впіймано на багаторазовому кнопкодавстві під прикриттям аркуша паперу. ФОТО

3 грудня народний депутат від "Опозиційної платформи - За життя" (ОПЗЖ) Володимир Кальцев щонайменше 9 разів голосував за свого сусіда по парламенту.

Про це повідомляє "ЧЕСНО", інформує Цензор.НЕТ.

За спостереженнями журналістів, Кальцев вісім разів порушив процедуру особистого голосування під час голосування на ранковому пленарному засіданні щодо законопроєкту про вдосконалення діяльності ДБР та один раз під час реєстрації народних депутатів на вечірнє засідання.

Журналісти показують скриншот відео, де видно як Кальцев, не маючи сусіда-депутата на місці, голосує за нього, прикриваючи руку аркушем. Сусідом є Олександр Пономарьов, який 14 листопада, за твердженням активістів, голосував за Кальцева.

Нардепа від ОПЗЖ Кальцева впіймано на багаторазовому кнопкодавстві під прикриттям аркуша паперу 01
Нардепа від ОПЗЖ Кальцева впіймано на багаторазовому кнопкодавстві під прикриттям аркуша паперу 02

Нардепа від ОПЗЖ Кальцева впіймано на багаторазовому кнопкодавстві під прикриттям аркуша паперу 03
Нардепа від ОПЗЖ Кальцева впіймано на багаторазовому кнопкодавстві під прикриттям аркуша паперу 04
Нардепа від ОПЗЖ Кальцева впіймано на багаторазовому кнопкодавстві під прикриттям аркуша паперу 05

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сенсорна кнопка для голосування може з'явитися в Раді у 2020 році, - Разумков

Зазначається, що це вже шостий депутат від "ОПЗЖ", впійманий на кнопкодавстві за цю каденцію парламенту.

Крім того, 9 випадків кнопкодавства за день - це рекорд нинішнього скликання ВР.

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3163318
 
   
 Топ коментарі
 
І все-таки встиг в центрі міста вирубати парк перед цирком всупереч людям,що протестували.
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их нужно как нашкодивших котов мордой в кнопки потыкать, может поможет Нардепа від ОПЗЖ Кальцева впіймано на багаторазовому кнопкодавстві під прикриттям аркуша паперу - Цензор.НЕТ 980
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тут уж незнаешь какое зло меньшее. Свежая новость : ""Щойно протягли правку до законопроєкту 2045-1, якою учасниками бойових можуть визнати і сепаратистів. Ми підняли крик. Зараз оголошено перерву для консультацій", написала София Федина
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недоМэр ШаКальцев которого Запорожье прокатило несколько раз на выборах всё таки пролез в Раду.
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І все-таки встиг в центрі міста вирубати парк перед цирком всупереч людям,що протестували.
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Тогда уже надо написать что после вырубки парка его титушня получила люлей и строительная площадка была зачищена под ноль.
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их нужно как нашкодивших котов мордой в кнопки потыкать, может поможет Нардепа від ОПЗЖ Кальцева впіймано на багаторазовому кнопкодавстві під прикриттям аркуша паперу - Цензор.НЕТ 980
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Это их нужно так тыкать, чтоб всю пику розтовкти. Да и то не факт, что чему-то научит. Гнать нафиг из депутатов, так действеннее будет.
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Закаляний зашкварився, а ще пнувся в мери. Нардепа від ОПЗЖ Кальцева впіймано на багаторазовому кнопкодавстві під прикриттям аркуша паперу - Цензор.НЕТ 1289
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Интересно, а сколько сегодня за это платят или эта обязанность уже была прописана при проталкивании этих кадров в депутаты? Но Слуги обещали с самого начала отбирать за это мандаты и что мешает?
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Этих идиотов подавляющее большинство. Нужно 15 минут для принятия любого закона про кнопкодавство. Накнопкодавил 3 раза - нахрен из депутатов, как вариант. И все. В тот-же момент проблема исчезнет. Почему эти кретины полгода кричат, но ничего так и не слелали?
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чтобы каждые выборы кричать про решительную борьбу с кнопкодавством
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Вы всьо врети! Это не он!

Как-то так...
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Все оппорыги на ТВ..... 112, нью ван, Зик...
Им тупо НЕКОГДА ходить в ВР!

Даже наш херсонский Сальдо, который смылся после Майдана за бугор, вернулся и целый час что то блеял!!!!
Идиот.... ничему его жизнь не научила....
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