 Бізнесмена з Грузії знайдено мертвим у покинутому колодязі під Києвом: затримано двох ймовірних пособників убивства. ФОТО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу столичної прокуратури.
Як відомо, іноземець ввечері, 26 листопада 2019 року, сів у автомобіль в центрі Києва і поїхав в невідомому напрямку. Після цього він перестав виходити на зв'язок.
За підозрою в пособництві в умисному вбивстві грузинського бізнесмена затримали двох жителів Київської області. За версією слідства, вони допомогли заховати тіло вбитого бізнесмена в покинутому колодязі і знищити речові докази.
Відомо, що громадянин Грузії був застрелений. Мотиви та обставини вбивства поки невідомі.
Затриманих взяли під варту на два місяці без права на заставу.
Зараз вживаються заходи для встановлення інших осіб, причетних до злочину, а також мотиви і обставини його скоєння.
Они здесь чувствуют себя как дома.
И на каком основании их задержали, если вещдоки уничтожены?
Хотя признания - царицы доказательств от них всегда смогут добиться...))
Вы серьёзно??? Бизнесмен, да?
Главное вещественное доказательство - орудие убийства. Как его можно уничтожить? Или его с рогатки стреляли?
Скорее всего, задержали бомжей, которые и обнаружили труп, кто ещё будет по коллекторам лазить..