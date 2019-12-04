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Все про:Грузія (616) Київська область (1076) Нацполіція (8600) прокуратура (1992) вбивство (1970)

 Бізнесмена з Грузії знайдено мертвим у покинутому колодязі під Києвом: затримано двох ймовірних пособників убивства. ФОТО

У Київській області в покинутому колодязі виявили тіло бізнесмена з Грузії, який незадовго до зникнення прибув до Києва у справах.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу столичної прокуратури.

Як відомо, іноземець ввечері, 26 листопада 2019 року, сів у автомобіль в центрі Києва і поїхав в невідомому напрямку. Після цього він перестав виходити на зв'язок.

За підозрою в пособництві в умисному вбивстві грузинського бізнесмена затримали двох жителів Київської області. За версією слідства, вони допомогли заховати тіло вбитого бізнесмена в покинутому колодязі і знищити речові докази.

Бізнесмена з Грузії знайдено мертвим у покинутому колодязі під Києвом: затримано двох ймовірних пособників убивства 01

Відомо, що громадянин Грузії був застрелений. Мотиви та обставини вбивства поки невідомі.

Затриманих взяли під варту на два місяці без права на заставу.

Зараз вживаються заходи для встановлення інших осіб, причетних до злочину, а також мотиви і обставини його скоєння.

Читайте також: Убивство дитини в центрі Києва: зловмисникам оголосили про підозру

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3163309
 
 
 Топ коментарі
 
Откуда инфа, что это не очередной грузинский вор в законе?
Они здесь чувствуют себя как дома.
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Бизнесмен из Грузии не успел приехать, как тут же убили.
Вы серьёзно??? Бизнесмен, да?
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Закинута криниця у забутому богом селі, на вашу думку, оснащена відеокамерами, свідками та герметичними пакетами для зберігання зразків ДНК? ))) Щоразу після турбо-розкриття поліцією чергового злочину, мене шматують каламутні сумніви.
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Откуда инфа, что это не очередной грузинский вор в законе?
Они здесь чувствуют себя как дома.
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А эти двое, конечно, местные Робин-Гуды?
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Эти двое жителей - те неудачники, которым не повезло оказаться ближе всего к канализационному люку?
И на каком основании их задержали, если вещдоки уничтожены?
Хотя признания - царицы доказательств от них всегда смогут добиться...))
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Записи видеокамер, показания свидетелей, анализы ДНК - не основание?
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Закинута криниця у забутому богом селі, на вашу думку, оснащена відеокамерами, свідками та герметичними пакетами для зберігання зразків ДНК? ))) Щоразу після турбо-розкриття поліцією чергового злочину, мене шматують каламутні сумніви.
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Открою страшную тайну, большинство убийств только так и раскрываются по горячим следам, если в течении недели не раскрыли, то всё считайте "висяк". Значит улик мало, свидетелей нет и дело труба (не при Трубе будет сказано)
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Бизнесмен из Грузии не успел приехать, как тут же убили.
Вы серьёзно??? Бизнесмен, да?
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Наверное двух бомжей с соседней свалки взяли...что бы отчетность и показатели улучшить...
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В смысле уничтожить пистолет? Они его переплавили на костре? Орудие убийства не нашли, за что задержали, если нет мотива и вы сами не можете объяснить обстоятельства? Хрень. Лучше бы наши аваковские собаки так украинцев от грузин и прочих цыган защищали, но те дань платят, а хохлу роднее тот, кто даёт больше.
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Перечитал еще раз - не увидел ни "уничтоженного пистолета", ни того, что он был застрелен, а не задушен или зарезан, например.
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Известно, что гражданин Грузии был застреленИсточник: https://censor.net.ua/p3163309
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По версии следствия, они помогли спрятать тело убитого бизнесмена в заброшенном колодце и уничтожить вещественные доказательства.Источник: https://censor.net.ua/p3163309

Главное вещественное доказательство - орудие убийства. Как его можно уничтожить? Или его с рогатки стреляли?
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Да, согласен, проглядел "застрелен". Но вещественные доказательства это не только орудие убийства. Именно за уничтожение орудия убийства нет ничего.
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Дело в том, что по формулировке ментов нет мотива, не установлены обстоятельства, нет вещественных доказателств, нет доказательст их уничтожения, ничего нет, но их задержали без права залога. А за что задержали? За убийство без мотива, без места и времени, без доказательств просто за то, что проходили мимо? Обычно есть хоть что-то, в статье же прямым текстом указано, что нет абсолютно ничего
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Бы бы человек, а признание завсегда добудется...))
Скорее всего, задержали бомжей, которые и обнаружили труп, кто ещё будет по коллекторам лазить..
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А по каким делам приехал грузинский бизнесмен? Бізнесмена з Грузії знайдено мертвим у покинутому колодязі під Києвом: затримано двох ймовірних пособників убивства - Цензор.НЕТ 9591
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Коли людина приїжджає в незнайому країну, він, зазвичай, звертається за допомогою до представників своєї діаспори. На жаль, дуже часто діаспори вражені криміналом набагато більше, ніж в середньому по країні, особливо діаспори походженням з країн, яким притаманна кланова система, тобто нерозвинених. Тож немає подиву, що у нас непропорційно багато злочинців кавказського походження, у кацапів ще й середньоазійського, у Франції арабського та африканського, а в США латиноамериканського.
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Какой гад так колодец оставил ? Идешь себе по грибы, а тут такая ямка, провалился и все
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