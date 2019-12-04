 8 років в'язниці отримав один із терористів, причетних до підриву будівлі УСБУ в Одесі в 2015 р., - СБУ. ФОТО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресслужби СБУ у Facebook.

Колегія суддів Приморського районного суду Одеси винесла обвинувальний вирок ще одному учаснику терористичної групи, причетної до підриву будівлі Управління СБ України в Одеській області 27 вересня 2015 р.



Фото: СБУ

"Засуджений був водієм угруповання та безпосередньо проводив розвідку місцевості напередодні вибуху. За участь у терористичній організації (ч. 1 ст. 258-3 ККУ) та здійснення теракту (ч. 2 ст. 258 ККУ) він отримав 8 років за ґратами", - йдеться в повідомленні.



Зазначається, що СБУ встановила всіх причетних до цього зухвалого злочину. Раніше до чотирьох із половиною років в`язниці було засуджено спостерігача терористів.



"Безпосередній замовник та координатор теракту перебуває у міжнародному розшуку. Від українського правосуддя він ховається в Росії та на тимчасово непідконтрольних Україні територіях", - повідомили у відомстві.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Інтернет-агітатора, який поширював антиукраїнські матеріали, затримано в Одесі, - СБУ

Також у відомстві нагадали, що зараз триває судовий розгляд щодо організатора та безпосереднього виконавця теракту. Йому загрожує 12 років тюрми.



"Жоден із терористів не уникне відповідальності за всій злочин. Куди б вони не тікали, та де б зараз не зачаїлися – правосуддя настигне кожного із них", - резюмували в СБУ.

Нагадаємо, 27 вересня 2015 р. в Одесі стався теракт. Рано-вранці потужний вибух розніс фасад обласного управління СБУ і вибив майже всі вікна в будинках у радіусі понад 100 метрів.