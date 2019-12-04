 "Народ постить фото зі снігом": бійці 3-го полку ССО приєдналися до "вірусного флешмобу". ФОТО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку полку в Facebook.

"Народ постить фото зі снігом. Ми вирішили, що не маємо права пройти повз цей вірусний флешмоб", - відзначили бійці.

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