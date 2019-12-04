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 "Народ постить фото зі снігом": бійці 3-го полку ССО приєдналися до "вірусного флешмобу". ФОТО

Бійці 3-го окремого полку спеціального призначення імені князя Святослава Хороброго показали, в яких умовах їм доводиться іноді працювати, виконуючи бойові завдання.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку полку в Facebook.

"Народ постить фото зі снігом. Ми вирішили, що не маємо права пройти повз цей вірусний флешмоб", - відзначили бійці.

Народ постить фото зі снігом: бійці 3-го полку ССО приєдналися до вірусного флешмобу 01

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Народ постить фото зі снігом: бійці 3-го полку ССО приєдналися до вірусного флешмобу 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3163305
 
   
 Топ коментарі
 
Можно только пожелать Веры в нашу Победу, терпения и крепкого здоровья...
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Депутатам також доводиться спати в дуже важких умовах. Навіть матрасів немає в залі.
"Народ постить фото зі снігом": бійці 3-го полку ССО приєдналися до "вірусного флешмобу" - Цензор.НЕТ 909
"Народ постить фото зі снігом": бійці 3-го полку ССО приєдналися до "вірусного флешмобу" - Цензор.НЕТ 3978
"Народ постить фото зі снігом": бійці 3-го полку ССО приєдналися до "вірусного флешмобу" - Цензор.НЕТ 4961
"Народ постить фото зі снігом": бійці 3-го полку ССО приєдналися до "вірусного флешмобу" - Цензор.НЕТ 9274
"Народ постить фото зі снігом": бійці 3-го полку ССО приєдналися до "вірусного флешмобу" - Цензор.НЕТ 838
"Народ постить фото зі снігом": бійці 3-го полку ССО приєдналися до "вірусного флешмобу" - Цензор.НЕТ 8171
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...и избавления от зеленой пелены...
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Можно только пожелать Веры в нашу Победу, терпения и крепкого здоровья...
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Ничо ему не будет если смазаный як треба.
И когда дождь идёт - его тоже под зонтик ховать не обязательно.
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До речі, автомата в польових умовах треба змащувати щодня: вчорашнє змащення витирається й наноситься нове.
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Не хвилюйтесь, його окроплено святою водою та намолено, з гарантією. 10000грн., зі знижкою від Монастиря святого Дристанаїла Лесбоського молодшого.
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Именно так - можно валяться на коврике зимой даже без головного убора...)
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Особливо злить ця процедура коли пальці від холоду не згинаються як граблі , а порізи на руках не відчуваються . Та й весь скелет спрямований на те щоб стати схожим на знак питання .
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процедура спати чи процедура слухати маячню попа?
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Чистити автомат в кінці листопада в польових умовах .
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каждое утро просыпаюсь в надежде услышать новость что в ********** траур по главному *****
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Ага, и приходит Патрушев и ты бежишь молиться шоп Х.йло воскрес как Митра и/ или Осирис "Народ постить фото зі снігом": бійці 3-го полку ССО приєдналися до "вірусного флешмобу" - Цензор.НЕТ 3326
 показати весь коментар
 
Депутатам також доводиться спати в дуже важких умовах. Навіть матрасів немає в залі.


"Народ постить фото зі снігом": бійці 3-го полку ССО приєдналися до "вірусного флешмобу" - Цензор.НЕТ 4961
"Народ постить фото зі снігом": бійці 3-го полку ССО приєдналися до "вірусного флешмобу" - Цензор.НЕТ 9274
"Народ постить фото зі снігом": бійці 3-го полку ССО приєдналися до "вірусного флешмобу" - Цензор.НЕТ 838

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И они не скыглять, а самоотверженно работают на благо Украины и самих себя...))
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Згадав старий радянський анекдот.
Розмовляють двоє москвичів.

- Ты слышал что сегодня обнаружили американского шпиона прямо в зале на заседании XXV-го съезда КПСС ?
- Да ты что ? И как его обнаружили ?
- Эээээ ! Враг не дремлет !
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Мой любимый анекдот

Львів. Ранок. Бабця вийшла за молоком. Тут у неї на очах падає балкон і придушує чоловіка. Збирається натовп, з'являється міліція, бабця підходить і починає:

- От кляті більшовики! Понабудовували балконів. Людині пройти ніде…

Міліціонер, діставши документи постраждалого:

- Бабцю, годі репетувати. То москаль був.

- Понаїхало клятих москалів!!! Ніде балкону впасти.
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Херь непонятная...! чего это оно нещастное на снегу лежит и автомат на землю кинуло...
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Тебе лишнехромосомная свинособака не понять. Поэтому не заморачивайся, одевай лапти и сходи за стекломоем, поправь здоровье. Глядишь и понималки прибавиться скрепоносец запоребриковый под прокси.
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Дык флешмоб же... Прилёг чисто чтобы сфоткаться - форма новенькая с иголочки и на ней ни снежинки... Правда, зачем автомат в снег и грязь кидать, а не рядом с собой на коврик положить, всё равно непонятно... Хотя так бы его на фотке плохо видно было бы...
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А вы спали когда-нибудь в обнимку с холодной железякой?
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Вы не поверите, но спал - чтобы эта железяка не была такой холодной и не заколодила при стрельбе... Но, судя по фото, таких прлблем у сабжа нет...
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