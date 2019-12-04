 "Народ постить фото зі снігом": бійці 3-го полку ССО приєдналися до "вірусного флешмобу". ФОТО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку полку в Facebook.
"Народ постить фото зі снігом. Ми вирішили, що не маємо права пройти повз цей вірусний флешмоб", - відзначили бійці.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку полку в Facebook.
"Народ постить фото зі снігом. Ми вирішили, що не маємо права пройти повз цей вірусний флешмоб", - відзначили бійці.
И когда дождь идёт - его тоже под зонтик ховать не обязательно.
Розмовляють двоє москвичів.
- Ты слышал что сегодня обнаружили американского шпиона прямо в зале на заседании XXV-го съезда КПСС ?
- Да ты что ? И как его обнаружили ?
- Эээээ ! Враг не дремлет !
Львів. Ранок. Бабця вийшла за молоком. Тут у неї на очах падає балкон і придушує чоловіка. Збирається натовп, з'являється міліція, бабця підходить і починає:
- От кляті більшовики! Понабудовували балконів. Людині пройти ніде…
Міліціонер, діставши документи постраждалого:
- Бабцю, годі репетувати. То москаль був.
- Понаїхало клятих москалів!!! Ніде балкону впасти.