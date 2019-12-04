 Двох керівників НААН затримано за зловживання на держзакупівлях, вимагали понад $50 тис. "відкату", - СБУ. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Оперативники спецслужби спільно з Генпрокуратурою та ДБР встановили, що двоє посадовців НААН вимагали від комерсанта понад $50 тис. "відкату" за постачання зернових на державні підприємства, що входять до сфери управління академії.

Правоохоронці затримали двох фігурантів справи згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України під час отримання однієї з частин неправомірної вигоди.

За оперативною інформацією, посадовці також пропонували бізнесмену за 1 мільйон американських доларів посаду керівника одного з підконтрольних академії підприємств.

У межах розпочатого кримінального провадження тривають слідчі дії.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сімох співробітників НААН та Держслужби геодезії підозрюють у заволодінні 138 земельними ділянками











