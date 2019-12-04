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 Події, Фоторепортаж
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Все про:держзакупівлі (208) СБУ (4981) зловживання (31) НААН (3)

 Двох керівників НААН затримано за зловживання на держзакупівлях, вимагали понад $50 тис. "відкату", - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безпеки України затримала у Києві двох керівників середньої ланки Національної академії аграрних наук України, які вимагали від бізнесмена гроші за поставки сільгосппродукції під час проведення держзакупівель.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Оперативники спецслужби спільно з Генпрокуратурою та ДБР встановили, що двоє посадовців НААН вимагали від комерсанта понад $50 тис. "відкату" за постачання зернових на державні підприємства, що входять до сфери управління академії.

Правоохоронці затримали двох фігурантів справи згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України під час отримання однієї з частин неправомірної вигоди.

За оперативною інформацією, посадовці також пропонували бізнесмену за 1 мільйон американських доларів посаду керівника одного з підконтрольних академії підприємств.

У межах розпочатого кримінального провадження тривають слідчі дії.

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Двох керівників НААН затримано за зловживання на держзакупівлях, вимагали понад $50 тис. відкату, - СБУ 01
Двох керівників НААН затримано за зловживання на держзакупівлях, вимагали понад $50 тис. відкату, - СБУ 02
Двох керівників НААН затримано за зловживання на держзакупівлях, вимагали понад $50 тис. відкату, - СБУ 03
Двох керівників НААН затримано за зловживання на держзакупівлях, вимагали понад $50 тис. відкату, - СБУ 04
Двох керівників НААН затримано за зловживання на держзакупівлях, вимагали понад $50 тис. відкату, - СБУ 05
Двох керівників НААН затримано за зловживання на держзакупівлях, вимагали понад $50 тис. відкату, - СБУ 06

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3163283
 
 
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Випустять. Але життя зіпсувалось у хабарників. І подарунка на Миколая не буде.
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Схоже на ...жарт з двома філіжанками кави... (с)
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Гребуть і гребуть. На застави нагребли ще раніше, тому нічого їм нес рашно. Треба відміняти застави.
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Цю контору потрібно розігнати та приєднати до НАНУ!!!
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Ну і хто пояснить навіщо нам така наука?
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Не кажіть...На заході вирішили, що Украіна має бути аграрноюдержавою 😀. Так？...Так. Тому без НААН нам не можна😀😀😀
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