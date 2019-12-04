 Невідомі за підтримки тітушок перекрили дорогу до селища Хотів під Києвом: власники елітних маєтків дратуються, що поруч з їхніми вікнами проїжджають звичайні люди, - ветеран АТО Кривцов. ФОТО

Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав ветеран АТО, кулеметник Максим Кривцов, передає Цензор.НЕТ.
"Самовільно, самоуправно перекрито дорогу, котра з'єднує селища Новосілки та Хотів Києво-Святошинського району. Власне, це один шлях, котрим взимку зможе дістатися машина швидкої допомоги до Хотова. Адже з іншого напрямку спуск/підйом під неймовірно гострим кутом, і по засніжений льодяній дорозі просто нереально виїхати. Друге, єдиний шлях, котрим до лісу, в разі виникнення лісової пожежі, можуть дістатися пожежники", - розповів він.
"Поруч з дорогою маєтки, величезні та розкішні, побудовані на ділянці, де ще 5 років тому від високого вітру гнулися сосни, бавлячи своїм сумливим скрипом. Тепер або ж хочуть зрізати іншу частину лісу, або, за версією місцевих, власники маєтків дратуються, що поруч з їхніми вікнами проїжджають на звичайних автівках звичайні люди. Все - лише для своїх. 21 листопада, в День Гідності, посеред ночі, саме і перекрили цю дорогу, посередині вирили яму, а зі всіх напрямків в'їзду/виїзду звели шлагбауми, будки, розмістивши камери спостереження, виставивши охорону з кількох десятків молодиків і плюс дві машини поліції охорони. Я додому повертався через три блокпости, через барикаду з поліцейських щитів, через молодиків у чорних софт-шелах, котрі грілися поруч із бочкою палаючих дров. Через 10 днів, орієнтовно, тітушки лишилися чергувати, ночуючи лише поруч із першим в'їздом, з вулиці Озерної. А прямісінько посеред дороги, котру жителі Хотова називають дорогою життя, побудували величезну барикаду з бетонних блоків, з залитим цементом поміж них, схожу реально на мавзолей", - роз'яснив Кривцов.
"Пишу звернення до поліції Києво-Святошинського району, зараз спробую сформулювати звернення до депутата, обраного по цьому округу. Хочу, щоб у цьому "мавзолеї" поховалося самоуправство, безчинство та безкарність", - резюмував він.
Саме час владі продемонструвати силу, якщо вона є.
можеш не сумніватись що "дасть"..... правда так що не унісьош. а потім ще раз дасть і завдасть.
потім апять25 - боооошееее, за шоооооо????7777
И обоих Максимами звать.
Снова точно наводит наводчик,
С максимальною силою бьет.
"Так, так, так!" - говорит пулеметчик,
"Так, так, так!" - говорит пулемет!
Перекрили дорогу зараз. І Порошенко вже не президент. Нехай блаЗЄнь пошле туди бульдозери та розчистить, що заважає? Порошенко?
(те же титушки их еще и охранять станут...чтоб никакой лосик...или молокососик не пробежал мимо...чтоб не полыхнуло и не бабахнуло)))))
Часни́к - військове загородження, що складається з декількох з'єднаних зіркоподібно гострих сталевих штирів (гостряків), спрямованих у різні боки. Інші назви - три́бола (лат. tribola, однина - tribolum < грец. τρίβολον), три́вола (грец. τρίβολα, однина τρίβολον - «шип», «колючка»), каракулі. У староруських пам'ятках відомий як вълчьц(ь)[1] (вовчець).
Якщо часник кинути на землю, то один шип завжди буде спрямований вгору, а інші становитимуть йому опору. У найпоширенішого типу цього загородження кінці чотирьох штирів відповідають вершинам правильного чотиригранника. Зазвичай виготовлений з металевих пластин або товстого металевого дроту. Загородження з великої кількості розкиданого часнику було ефективно проти кінноти, застосовувалося також проти піхоти, бойових слонів і верблюдів. Найчастіше має такі розміри: довжина кожного штиря до 5 см, товщина біля основи 0,8-1 см. Стрижні можуть закінчуватися зазублинами, як рибальські гачки[2]. Здебільшого його застосовували як протикінне загородження, але при достатній щільності розміщення часник може уповільнити й рух піхоти.
Часник 16-го століття
Перше відоме використання часнику датоване 331 роком до н. е. - цього року він був використаний персами в битві при Гавгамелах. Потім активно застосовувався у всі історичні періоди. Наприклад, кожен воїн Римської імперії зобов'язаний був мати 8 штук часнику[3]. Часник застосовували запорізькі козаки[4]. ******* аналоги часнику використовуються як протиавтомобільне загородження - для проколювання шин.
Фамилии лучше б выяснили тех, кто там живёт. И напечатали заглавными буквами.
Что б люди в прессе пару грузовиков говна им на голову вылили.
А где титушки?
А где доблестная милиция?
Где закон, позволяющий при малейшем подозрении оттрахать любую титушку во все титушечьи дыры на месте???
Нет такого закона????
Ну тогда имеем, что имеем....
Я уверен, что власти нужны титушки, т.к. титушки, это мелкие паразиты у которых не развит мозг и развиты мускулы. Их пересажать - раз плюнуть.
И не сажают, потому что это власти не нужно.
В нормальных странах нет такого понятия титушки. Есть в Украине. И России.
Делаем выводы: Власть титушечья.