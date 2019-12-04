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 Київські новини, Суспільство
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Все про:свавілля (39) дороги (812) Київська область (1073) ліс (271) мажори (67)

 Невідомі за підтримки тітушок перекрили дорогу до селища Хотів під Києвом: власники елітних маєтків дратуються, що поруч з їхніми вікнами проїжджають звичайні люди, - ветеран АТО Кривцов. ФОТО

У Києво-Святошинському районі невідомі з допомогою тітушок перекрили дорогу, що сполучає селища Новосілки і Хотів. Швидка допомога і пожежні машини тепер не можуть проїхати в селище Хотів. У цьому районі розташовані елітні маєтки і місцеві жителі звинувачують їхніх власників у перекритті зазначеної дороги.

Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав ветеран АТО, кулеметник Максим Кривцов, передає Цензор.НЕТ.

"Самовільно, самоуправно перекрито дорогу, котра з'єднує селища Новосілки та Хотів Києво-Святошинського району. Власне, це один шлях, котрим взимку зможе дістатися машина швидкої допомоги до Хотова. Адже з іншого напрямку спуск/підйом під неймовірно гострим кутом, і по засніжений льодяній дорозі просто нереально виїхати. Друге, єдиний шлях, котрим до лісу, в разі виникнення лісової пожежі, можуть дістатися пожежники", - розповів він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Неухвалення судом рішення про позбавлення прав мажора Слободського призвело до смерті в ДТП матері 8-річної дівчинки, - Маселко. ФОТО

Невідомі за підтримки тітушок перекрили дорогу до селища Хотів під Києвом: власники елітних маєтків дратуються, що поруч з їхніми вікнами проїжджають звичайні люди, - ветеран АТО Кривцов 01

"Поруч з дорогою маєтки, величезні та розкішні, побудовані на ділянці, де ще 5 років тому від високого вітру гнулися сосни, бавлячи своїм сумливим скрипом. Тепер або ж хочуть зрізати іншу частину лісу, або, за версією місцевих, власники маєтків дратуються, що поруч з їхніми вікнами проїжджають на звичайних автівках звичайні люди. Все - лише для своїх. 21 листопада, в День Гідності, посеред ночі, саме і перекрили цю дорогу, посередині вирили яму, а зі всіх напрямків в'їзду/виїзду звели шлагбауми, будки, розмістивши камери спостереження, виставивши охорону з кількох десятків молодиків і плюс дві машини поліції охорони. Я додому повертався через три блокпости, через барикаду з поліцейських щитів, через молодиків у чорних софт-шелах, котрі грілися поруч із бочкою палаючих дров. Через 10 днів, орієнтовно, тітушки лишилися чергувати, ночуючи лише поруч із першим в'їздом, з вулиці Озерної. А прямісінько посеред дороги, котру жителі Хотова називають дорогою життя, побудували величезну барикаду з бетонних блоків, з залитим цементом поміж них, схожу реально на мавзолей", - роз'яснив Кривцов.

"Пишу звернення до поліції Києво-Святошинського району, зараз спробую сформулювати звернення до депутата, обраного по цьому округу. Хочу, щоб у цьому "мавзолеї" поховалося самоуправство, безчинство та безкарність", - резюмував він.

Також читайте: Кулеметник Максим Кривцов: "Я прокинувся від крику. Палач вдивлявся в небо, наче капітан корабля, який щойно помітив довгоочікувану землю, і кричав, радісний-радісний: "Далі, наші "Градами" #башать!"

Невідомі за підтримки тітушок перекрили дорогу до селища Хотів під Києвом: власники елітних маєтків дратуються, що поруч з їхніми вікнами проїжджають звичайні люди, - ветеран АТО Кривцов 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3163277
 
   
 Топ коментарі
 
Звиздець...Охрініли князькі місцеві, відчувають слабкість влади.
Саме час владі продемонструвати силу, якщо вона є.
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Это они землю еще не начали продавать. То ли еще будет. Выйдешь в поле к ветру с машины, так пристрелят.
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да, было бы красиво - приехали "хозяева жизни" домой, а к дому хрен вам, а не дорога
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Звиздець...Охрініли князькі місцеві, відчувають слабкість влади.
Саме час владі продемонструвати силу, якщо вона є.
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яка сила у клоунів може бути? сильно насмішити хіба що! Всі іде до чергового Майдану і дай боже чим швидш тим краще!
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і дай боже чим швидш тим краще!\\\\\\\\\

можеш не сумніватись що "дасть"..... правда так що не унісьош. а потім ще раз дасть і завдасть.
потім апять25 - боооошееее, за шоооооо????7777
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все чекаєш шо мєсію Мародьора знову оберуть, блаженний? Невідомі за підтримки тітушок перекрили дорогу до селища Хотів під Києвом: власники елітних маєтків дратуються, що поруч з їхніми вікнами проїжджають звичайні люди, - ветеран АТО Кривцов - Цензор.НЕТ 4938
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То зробіть таке ж їм на вїзді до них Невідомі за підтримки тітушок перекрили дорогу до селища Хотів під Києвом: власники елітних маєтків дратуються, що поруч з їхніми вікнами проїжджають звичайні люди, - ветеран АТО Кривцов - Цензор.НЕТ 5858
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А перекрыть теперь бетоном все дороги имеено к этим имениям слабо? Местные холуи могут только ныть и строчить писульки
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да, было бы красиво - приехали "хозяева жизни" домой, а к дому хрен вам, а не дорога
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шумовыми и фейерверками...нехай радуются жизни)))))
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Не цікаво. Ліпше такими, щоб вони, після закладок спрацювання, лускали як мильні бульбашки разом з машинами Невідомі за підтримки тітушок перекрили дорогу до селища Хотів під Києвом: власники елітних маєтків дратуються, що поруч з їхніми вікнами проїжджають звичайні люди, - ветеран АТО Кривцов - Цензор.НЕТ 3989
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И опять служат-дружат два тезки,
И обоих Максимами звать.
Снова точно наводит наводчик,
С максимальною силою бьет.
"Так, так, так!" - говорит пулеметчик,
"Так, так, так!" - говорит пулемет!
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Это они землю еще не начали продавать. То ли еще будет. Выйдешь в поле к ветру с машины, так пристрелят.
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Да уж ! А при Бандюковиче ,лучше было ?А при Кучмо ?
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блаЗЄнський, що ти патякаєш?
Перекрили дорогу зараз. І Порошенко вже не президент. Нехай блаЗЄнь пошле туди бульдозери та розчистить, що заважає? Порошенко?
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і ніколи більше ним не стане.. зємля йому стєкловатой.. амінь
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Пора пересматривать фильмы про Колиевщину.
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нехер дивитись, це має бути в памяті і генах. Просто там кріпаки живуть і в генах їхніх сидить рабська покора Невідомі за підтримки тітушок перекрили дорогу до селища Хотів під Києвом: власники елітних маєтків дратуються, що поруч з їхніми вікнами проїжджають звичайні люди, - ветеран АТО Кривцов - Цензор.НЕТ 6154
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Дорогу на танкодром там сделать, чтобы колонны боевой техники, круглосуточно...
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а еще лучше - артсклады...
(те же титушки их еще и охранять станут...чтоб никакой лосик...или молокососик не пробежал мимо...чтоб не полыхнуло и не бабахнуло)))))
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Схоже що в Україні скоро відкриється "другий фронт", народний! Верхівка не може(не хоче працювати), люди не хочуть терпіти...
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Надо разбрасывать гвозди 100-ку по дорогам где ездят эти феодалы.Пока не разблокируют дорогу.
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Гвозди 100-ка не работают, зато саморезы с широкой шляпкой 16 мм самое оно.
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проти кінноти використовували цікаві штучки, такі собі "часнички"


Часни́к - військове загородження, що складається з декількох з'єднаних зіркоподібно гострих сталевих штирів (гостряків), спрямованих у різні боки. Інші назви - три́бола (лат. tribola, однина - tribolum < грец. τρίβολον), три́вола (грец. τρίβολα, однина τρίβολον - «шип», «колючка»), каракулі. У староруських пам'ятках відомий як вълчьц(ь)[1] (вовчець).
Якщо часник кинути на землю, то один шип завжди буде спрямований вгору, а інші становитимуть йому опору. У найпоширенішого типу цього загородження кінці чотирьох штирів відповідають вершинам правильного чотиригранника. Зазвичай виготовлений з металевих пластин або товстого металевого дроту. Загородження з великої кількості розкиданого часнику було ефективно проти кінноти, застосовувалося також проти піхоти, бойових слонів і верблюдів. Найчастіше має такі розміри: довжина кожного штиря до 5 см, товщина біля основи 0,8-1 см. Стрижні можуть закінчуватися зазублинами, як рибальські гачки[2]. Здебільшого його застосовували як протикінне загородження, але при достатній щільності розміщення часник може уповільнити й рух піхоти.

Невідомі за підтримки тітушок перекрили дорогу до селища Хотів під Києвом: власники елітних маєтків дратуються, що поруч з їхніми вікнами проїжджають звичайні люди, - ветеран АТО Кривцов - Цензор.НЕТ 4853


Часник 16-го століття
Перше відоме використання часнику датоване 331 роком до н. е. - цього року він був використаний персами в битві при Гавгамелах. Потім активно застосовувався у всі історичні періоди. Наприклад, кожен воїн Римської імперії зобов'язаний був мати 8 штук часнику[3]. Часник застосовували запорізькі козаки[4]. ******* аналоги часнику використовуються як протиавтомобільне загородження - для проколювання шин.
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Не мешайте ворам и корупционерам наслаждаться жизнью.
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Как это посмели обычные крестьяне решили проезжать мимо "слуг народа"? Невідомі за підтримки тітушок перекрили дорогу до селища Хотів під Києвом: власники елітних маєтків дратуються, що поруч з їхніми вікнами проїжджають звичайні люди, - ветеран АТО Кривцов - Цензор.НЕТ 9772
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А что это за такой непреодолимый острый угол?
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Почему закончились традиции как раньше к Пшонке Захарченко экс минстр МВД приезжать автомайданом и напоминать чтоб от земли сильно не отрывались,та даже при порох власти к самому Порошенко приезжали обклеивпли заборы,почему правый сектор которое осталось только название не поедет к Портнову,Мертветчуку? Ганятся за геями больших яиц не надо,заведомо зная что те сдачу не дадут
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Гарна там місцина . Ліс гарний . Але сук...*пальци веєром * земельку захопили ! Невідомі за підтримки тітушок перекрили дорогу до селища Хотів під Києвом: власники елітних маєтків дратуються, що поруч з їхніми вікнами проїжджають звичайні люди, - ветеран АТО Кривцов - Цензор.НЕТ 4553
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В киевской области есть власть?Некому проверить законность выделения земли в лесном фонде и обложить достойным налогом каждый кв метр земли и элитной площади.Можно за счёт элитного налога на элитные квадратные метрвы поднять Украину очень быстро.
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Пора народу брать справедливость и наказание в свои руки! ПРОЩЕ ГОВОРЯ ДАЕШЬ СУДЫ ЛИНЧА! вот тогда власти перестанут борзеть!
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леса, наоборот, пропахивать надо...чтоб низовой пожар сдержать...и дорога для пожарки должна быть свободна... блокам бетонным не место в лесу (опять же... забрасывайте жалобами и фото... всех, кого найдете при власти в этом районе.... вызывайте пожарную инспекцию, экоинспекцию, полицию и пр.... и так каждый день... пока это не надоест местной ылите...и она зачешет я**о)
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НУ во первых в данной ситуации виноваты местные власти и работники силовых структур. И СЕЙЧАС для генеральной прокуратуры как раз имеется повод для проверки законности выделения земельных участков под постройки. ТАК же пора сносить все "вилы С граблями" которые построены с нарушением с выходом до берега всех водоёмов, И начать нужно с "честного" и "справедливого" В. Кличка У которого имеется такой особняк с выходом на само Киевское море.
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Власть ЗЕ слабая, они пришли к кормушке, в стране начался полный беспредел.
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ну так они шли к кормушке не для того чтобы порядок наводить а так сказать с другими целями! и постоянное вранье со стороны власти это токо подтверждает!
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Развели срач.
Фамилии лучше б выяснили тех, кто там живёт. И напечатали заглавными буквами.
Что б люди в прессе пару грузовиков говна им на голову вылили.
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Если огородить эти бараки колючкой и минными полями, получится прекрасный концлагерь, где илита до конца своих дней не будет видеть пересичного быдла...)))
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"где еще 5 лет назад от высокого ветра гнулись сосны" - это порохоботские казнокрады,а с ними беня уже договорился и теперь он их надежно крышует,пусть плебеи терпят и ждут следующих лохоразводных выборов.
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Что значит при помощи титушек?
А где титушки?
А где доблестная милиция?

Где закон, позволяющий при малейшем подозрении оттрахать любую титушку во все титушечьи дыры на месте???

Нет такого закона????
Ну тогда имеем, что имеем....

Я уверен, что власти нужны титушки, т.к. титушки, это мелкие паразиты у которых не развит мозг и развиты мускулы. Их пересажать - раз плюнуть.
И не сажают, потому что это власти не нужно.

В нормальных странах нет такого понятия титушки. Есть в Украине. И России.
Делаем выводы: Власть титушечья.
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Цензор.НЕТФотоКиївські новини
 
 
 
 
 
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