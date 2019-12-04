 Невідомі за підтримки тітушок перекрили дорогу до селища Хотів під Києвом: власники елітних маєтків дратуються, що поруч з їхніми вікнами проїжджають звичайні люди, - ветеран АТО Кривцов. ФОТО

Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав ветеран АТО, кулеметник Максим Кривцов, передає Цензор.НЕТ.

"Самовільно, самоуправно перекрито дорогу, котра з'єднує селища Новосілки та Хотів Києво-Святошинського району. Власне, це один шлях, котрим взимку зможе дістатися машина швидкої допомоги до Хотова. Адже з іншого напрямку спуск/підйом під неймовірно гострим кутом, і по засніжений льодяній дорозі просто нереально виїхати. Друге, єдиний шлях, котрим до лісу, в разі виникнення лісової пожежі, можуть дістатися пожежники", - розповів він.

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"Поруч з дорогою маєтки, величезні та розкішні, побудовані на ділянці, де ще 5 років тому від високого вітру гнулися сосни, бавлячи своїм сумливим скрипом. Тепер або ж хочуть зрізати іншу частину лісу, або, за версією місцевих, власники маєтків дратуються, що поруч з їхніми вікнами проїжджають на звичайних автівках звичайні люди. Все - лише для своїх. 21 листопада, в День Гідності, посеред ночі, саме і перекрили цю дорогу, посередині вирили яму, а зі всіх напрямків в'їзду/виїзду звели шлагбауми, будки, розмістивши камери спостереження, виставивши охорону з кількох десятків молодиків і плюс дві машини поліції охорони. Я додому повертався через три блокпости, через барикаду з поліцейських щитів, через молодиків у чорних софт-шелах, котрі грілися поруч із бочкою палаючих дров. Через 10 днів, орієнтовно, тітушки лишилися чергувати, ночуючи лише поруч із першим в'їздом, з вулиці Озерної. А прямісінько посеред дороги, котру жителі Хотова називають дорогою життя, побудували величезну барикаду з бетонних блоків, з залитим цементом поміж них, схожу реально на мавзолей", - роз'яснив Кривцов.

"Пишу звернення до поліції Києво-Святошинського району, зараз спробую сформулювати звернення до депутата, обраного по цьому округу. Хочу, щоб у цьому "мавзолеї" поховалося самоуправство, безчинство та безкарність", - резюмував він.

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