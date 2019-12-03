 На Миколаївщині 57-ма ОМБр проводить командно-штабні навчання. ФОТОрепортаж

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства оборони.





Навчання допомагають налагодити взаємодію між усіма підрозділами бригади, залучити командирів усіх рівнів до відпрацювання тактичних навичок з урахуванням усіх можливих дій противника, критично оцінити рівень готовності приймати рішення з урахуванням наявних ресурсів.

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