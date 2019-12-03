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Все про:Миколаївська область (433) вишкіл (1316) 57 окрема мотопіхотна бригада (50)

 На Миколаївщині 57-ма ОМБр проводить командно-штабні навчання. ФОТОрепортаж

У Миколаївській області, на полігоні 235-го міжвидового центру підготовки військових частин і підрозділів особовий склад 57-ї окремої мотопіхотної бригади імені кошового отамана Костя Гордієнка бере участь у двосторонніх командно-штабних навчаннях.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства оборони.

На Миколаївщині 57-ма ОМБр проводить командно-штабні навчання 01
На Миколаївщині 57-ма ОМБр проводить командно-штабні навчання 02

Навчання допомагають налагодити взаємодію між усіма підрозділами бригади, залучити командирів усіх рівнів до відпрацювання тактичних навичок з урахуванням усіх можливих дій противника, критично оцінити рівень готовності приймати рішення з урахуванням наявних ресурсів.

На Миколаївщині 57-ма ОМБр проводить командно-штабні навчання 03

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На Миколаївщині 57-ма ОМБр проводить командно-штабні навчання 04
На Миколаївщині 57-ма ОМБр проводить командно-штабні навчання 05

Також дивіться: Навчання танкових підрозділів резерву відбулися на Донбасі. ВIДЕО

На Миколаївщині 57-ма ОМБр проводить командно-штабні навчання 06
На Миколаївщині 57-ма ОМБр проводить командно-штабні навчання 07
На Миколаївщині 57-ма ОМБр проводить командно-штабні навчання 08
На Миколаївщині 57-ма ОМБр проводить командно-штабні навчання 09
На Миколаївщині 57-ма ОМБр проводить командно-штабні навчання 10

На Миколаївщині 57-ма ОМБр проводить командно-штабні навчання 11

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3163260
 
   
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Где-то новость была про 10% нового вооружения в ВСУ. На фотках из "нового", только петина санитарка. Хаммеры не берём в расчёт - это подарок от амеров. Ну и где эти несчастные 10%?
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Новое это хорошо перекрашенное старое!!! Пора было это давно выучить!!!
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Капец. На улице 21 век а у нас еще ездят на МТЛБ-50-х годов и танки в ряд по полю идут в атаку. Представьте за сколько минут ета вся группировка уничтожается врагом из беспилотников и наводящихся ракет.
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Притом санитарка не подготовленная к боевым действиям, даже фары гражданские и не закамуфлировали. Наверное поетому у нас такие потери медиков на фронте.
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