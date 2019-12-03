 На Миколаївщині 57-ма ОМБр проводить командно-штабні навчання. ФОТОрепортаж

У Миколаївській області, на полігоні 235-го міжвидового центру підготовки військових частин і підрозділів особовий склад 57-ї окремої мотопіхотної бригади імені кошового отамана Костя Гордієнка бере участь у двосторонніх командно-штабних навчаннях.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства оборони.
Навчання допомагають налагодити взаємодію між усіма підрозділами бригади, залучити командирів усіх рівнів до відпрацювання тактичних навичок з урахуванням усіх можливих дій противника, критично оцінити рівень готовності приймати рішення з урахуванням наявних ресурсів.
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Источник: https://censor.net.ua/ua/p3163260