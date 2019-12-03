 "Дешево, сердито і доступно", - Артем Шевченко про зброю, використану під час замаху на депутата Київської облради Соболєва. ФОТО

Об этом сообщил в Facebook директор департамента коммуникаций Министерства внутренних дел Украины Артем Шевченко, передает Цензор.НЕТ.

"Цей розібраний карабін на американській платформі AR у калібрі 7,62 мм із, схоже, недорогим китайским оптичним прицілом XD Precision скоро надійде для дослідження експертів ДНДЕКЦ МВС як та зброя, з якої з високою ймовірністю було зроблено фатальний постріл по машині В'ячеслава Соболєва увечері 1 грудня. Вочевидь, куля випущена саме з цього карабіну, забрала життя його трирічного сина Олександра. Земля пухом невинній дитячій душі. За попередніми фаховими висновками, цю зброю тяжко назвати високоточною саме для снайперської стрільби. Схоже, організатори та виконавці не обтяжували себе пошуком коштовних знарядь злочину і ретельним плануванням, а просто взяли перше, що потрапило під руку. Дешево, сердито і доступно", - написав він, подавши фото під пост.

За його словами, криміналісти та оперативники поліції Києва встановили траєкторію польоту кулі, яка вказала на помешкання хостелу на вулиці Тарасівський.

"Далі все було справою техніки. Двоє молодих хлопців, яких об`єктивно підозрюють у вбивстві дитини, сьогодні отримали погоджені прокуратурою підозри від слідства", - зазначив Шевченко

Завтра суд має обрати запобіжний захід затриманим.

На жаль, 5 років війни об`єктивно криміналізують суспільство. Із кожним днем, який Україна проживає у збройному опорі російському агресору, збільшується кількість захисників, які пройшли фронт і повернулися до мирного життя. І чимало з них стають ласими об`єктами для залучення у тенета злочинності. Кримінал їх зваблює

передусім грошима. Як і цих двох хлопців, які вчиняли замах на Соболєва, а поцілили у його дитину. Подібне переживають усі країни після тривалих кровопролитних військових конфліктів - це загальносвітова тенденція. Саме тому надважлива місія Мінветеранів: соціалізувати, залучати до служби, давати роботу і надію у житті усім тим, хто воював на фронті. І не давати можливості проросійським медіа, всім цим "странам" і "вєстям", просувати в українське суспільство ворожий пропагандистський наратив, мовляв, ветерани війни із російським агресором - це кримінальна небезпека", - вважає Шевченко.

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Нагадаємо, увечері 1 грудня невідомий відкрив вогонь по автомобілю Range Rover чорного кольору на перехресті Льва Толстого й Тарасівської. Чоловік стріляв у громадянина С., проте куля влучила в трирічного хлопчика, який також перебував у салоні. Дитина померла дорогою в лікарню. Пізніше стало відомо, що було вбито трирічного сина бізнесмена і депутата Київської облради В'ячеслава Соболєва. 2 грудня затримано підозрюваних.