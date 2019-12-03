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Все про:Київ (6887) зброя (1439) замах (292) Шевченко Артем (138) Вячеслав Соболєв (7)

 "Дешево, сердито і доступно", - Артем Шевченко про зброю, використану під час замаху на депутата Київської облради Соболєва. ФОТО

Карабін на американській платформі AR з китайським оптичним прицілом XD Precision скоро надійде для вивчення експертів ДНДЕКЦ МВС.

Об этом сообщил в Facebook директор департамента коммуникаций Министерства внутренних дел Украины Артем Шевченко, передает Цензор.НЕТ.

"Цей розібраний карабін на американській платформі AR у калібрі 7,62 мм із, схоже, недорогим китайским оптичним прицілом XD Precision скоро надійде для дослідження експертів ДНДЕКЦ МВС як та зброя, з якої з високою ймовірністю було зроблено фатальний постріл по машині В'ячеслава Соболєва увечері 1 грудня. Вочевидь, куля випущена саме з цього карабіну, забрала життя його трирічного сина Олександра. Земля пухом невинній дитячій душі. За попередніми фаховими висновками, цю зброю тяжко назвати високоточною саме для снайперської стрільби. Схоже, організатори та виконавці не обтяжували себе пошуком коштовних знарядь злочину і ретельним плануванням, а просто взяли перше, що потрапило під руку. Дешево, сердито і доступно", - написав він, подавши фото під пост.

Дешево, сердито і доступно, - Артем Шевченко про зброю, використану під час замаху на депутата Київської облради Соболєва 01

За його словами, криміналісти та оперативники поліції Києва встановили траєкторію польоту кулі, яка вказала на помешкання хостелу на вулиці Тарасівський.

"Далі все було справою техніки. Двоє молодих хлопців, яких об`єктивно підозрюють у вбивстві дитини, сьогодні отримали погоджені прокуратурою підозри від слідства", - зазначив Шевченко

Завтра суд має обрати запобіжний захід затриманим.

На жаль, 5 років війни об`єктивно криміналізують суспільство. Із кожним днем, який Україна проживає у збройному опорі російському агресору, збільшується кількість захисників, які пройшли фронт і повернулися до мирного життя. І чимало з них стають ласими об`єктами для залучення у тенета злочинності. Кримінал їх зваблює
передусім грошима. Як і цих двох хлопців, які вчиняли замах на Соболєва, а поцілили у його дитину. Подібне переживають усі країни після тривалих кровопролитних військових конфліктів - це загальносвітова тенденція. Саме тому надважлива місія Мінветеранів: соціалізувати, залучати до служби, давати роботу і надію у житті усім тим, хто воював на фронті. І не давати можливості проросійським медіа, всім цим "странам" і "вєстям", просувати в українське суспільство ворожий пропагандистський наратив, мовляв, ветерани війни із російським агресором - це кримінальна небезпека", - вважає Шевченко.

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Дешево, сердито і доступно, - Артем Шевченко про зброю, використану під час замаху на депутата Київської облради Соболєва 02

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лаврега воював три роки, нагороджений держнагородами, - комбат Червень про підозрюваного у вбивстві сина депутата Київської облради Соболєва

Нагадаємо, увечері 1 грудня невідомий відкрив вогонь по автомобілю Range Rover чорного кольору на перехресті Льва Толстого й Тарасівської. Чоловік стріляв у громадянина С., проте куля влучила в трирічного хлопчика, який також перебував у салоні. Дитина померла дорогою в лікарню. Пізніше стало відомо, що було вбито трирічного сина бізнесмена і депутата Київської облради В'ячеслава Соболєва. 2 грудня затримано підозрюваних.

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3163244
 
 
 Топ коментарі
 
Якби ці хлопці хотіли вбити когось, вони б з вікна хостела не стріляли і точно не промазали б мимо цілі, бо ці хлопці професіонали з величезним бойовим досвідом! Вони б жертву вбили проїжджаючи з машини на зустріч або з мотоцикла, з заплющеними очима, тільки по напрямку запаху донецького гавна!
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Те, що кілери були не професіоналами одразу було зрозумілим. Чому? Кілер, снайпер не став би стріляти не розрахувавши траекторію та не побачивши ціль. А тут ще використання любительської зброї😣 Тобто, можна говорити лише про непрофесіоналів.
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Кілери стріляли з вікна хостела? Це що черговий ідіотський жарт Авакова? В хостелах ведеться відеофіксація і звідти неможливо здійснити постріл без свідків! Тупо арештували добровольців в хостелі і знайшли їх приховану зброю і тепер підробляють експертизу! Що це за кончений цирк?
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Если киллеры работали по заказу серьёзных людей вряд ли их найдут.
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их давно закопали - как дважды застрелившегося кравченка)))
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Кілери стріляли з вікна хостела? Це що черговий ідіотський жарт Авакова? В хостелах ведеться відеофіксація і звідти неможливо здійснити постріл без свідків! Тупо арештували добровольців в хостелі і знайшли їх приховану зброю і тепер підробляють експертизу! Що це за кончений цирк?
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Игарешка, ты под новым ником? Що це за кончений цирк?
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Какая видеофиксация в хостелах? При том что почти все хостелы в Киеве нелегальные?
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Тіпа, «Покупайтє россійское, концерна «Шмайссера™»
На правах рєклами.
Вони вже там зовсім....до цих пір вважають, що це серіал?
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взагалі то,до експертизи, це предмет схожий на зброю...
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Ребят не надо было долго уговаривать Убить Донецкого воротилу.А попали в ребёнка..Нужно отвечать по закону.Сотрудничество с органами следствия даёт шанс на снижение срока.Но сидеть - надо!
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Якби ці хлопці хотіли вбити когось, вони б з вікна хостела не стріляли і точно не промазали б мимо цілі, бо ці хлопці професіонали з величезним бойовим досвідом! Вони б жертву вбили проїжджаючи з машини на зустріч або з мотоцикла, з заплющеними очима, тільки по напрямку запаху донецького гавна!
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профи...???- оставить после нападения на объект паленый ствол на блюдечке с каемочкой и самим сидеть-ждать приемку...???- лошня необученная....
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А ВЫ уверены, что киллеры стреляли по Соболеву? Если снайпер классный, то с расстояния всего 100 иетров он навряд ли помахнется. Но Соболев завязан на крутые разборки с большими бабками и имуществом, влючая Россию, поэтому его сейчас нельзя уничтожать, его сейчас заказчикам нужно очень крепко напугать - может для этой роли и подошел сын, смерть которого указывала бы, что следующим будет он и без промашки?!!! Зачем же он теперь попросил охрану? Что-то знает или догадывается? А вот следствие наше не заслужило, чтобы ему верили. Поэтому есть сомнения, что именно эти пацаны и стреляли, а может они просто прикрытие?
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Непредвзятое следствие покажет..На хороших адвокатов добровольцы обязаны раскошелиться.
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Те, що кілери були не професіоналами одразу було зрозумілим. Чому? Кілер, снайпер не став би стріляти не розрахувавши траекторію та не побачивши ціль. А тут ще використання любительської зброї😣 Тобто, можна говорити лише про непрофесіоналів.
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если стрелял тот, о котором говорил комбат Червень, то он как раз профессионал, но что-то пошло не так...
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А может, все было так задумано, и целью для киллеров был ребенок! Почему? Видимо, шантаж рекетиры решили довести до конца...следующая на очереди должна быть жена
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чудишь...- авто глухотонированное движется- как в хра цель...???- так..-попугать, но вышло то, что вышло..((((((((((((((((((
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Понятно, что нереально! А реально, когда пишут, что водитель пригнулся, когда услышал выстрел в работающей машине с закрытыми стеклами, а само ружье с глушаком?
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а міг хлопчина, який з 16 років на війні і який був там відчайдухою і снайпером, і в якого на рахунку не одна ціль, який вміє робити поправки на вітер і вести щоденник з розрахунками
що на нього найшло в таому разі, що навіть зброя...чужа...саморобна...не перевірена... дивно!
і постріл один...дитині дістався....
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Снайпер бы не стрелял бы по машине, да еще и по движущейся. По движущейся можно только из пулемета и то с минимальными шансами.
Машина 100% затонирована, барыги не хотят светиться. Выбор позиции в хостеле - киллера надо на психэкспертизу. Это блин смахивает самоубийство с повинной...
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Люди, а у нас государство еще есть? Или таки все, шапито? Циничнок, лживое, кровавое. Но таки да, зелененькое такое, типа веселенькое. Только вот не смешно. Уже реально страшно.
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баранЫ-барАны... ыхспэдрды-самоучки... посмотрите лучше фильм "линия смерти"...
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Соболезную семье 3-него малыша, земля ему пухом, рай на небесах.
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Дешёвое оружие? Да что ты такое несёшь, выползень?!
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И прицел оказалось китайский и хлопцев с войны у нас много, и на какой то базе карабин как оказалось. Та можно и следствие закрывать---аж полегчало.
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Насчёт "всех воевавших стран , переживших постфронтовой синдром" далеко не так .

Израиль 70 лет воюет и пережил не одну войну , но организовал такую систему адаптации воевавших , такую систему использование на передовой молодых парней , что уход в криминал людей боевым опытом минимальный .
Потому , что в Израиле без службы в боевых частях ты хрен станешь начальником ... Да и в полицию берут только после службы в специальных войсках .
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А ещё нужно чаще проводить ротации с передовой в тыл ... чтобы не было привыкания к насилию . Чаще отпускать домой с передовой , чтобы было чувсто - за спиной дом и близкие . Это даёт ощущение , что тебя ценят , что страна не только требует , но и уважает , страна заботится .
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Хорошая задумка, да только в нашей стране это не работает, даже наоборот. Когда едешь домой, воняешь дымом и от тебя отсаживается дамочка в шубе, брезгливо поморщив тонкий носик.. Приехав домой, ты решил погулять, без перебежек и сканирования местности, видишь людей которым плевать на всех, потому что они все такие важные, "вне политики".. или десятки, сотни новеньких автомобилей , тысяч по 100 евро, сытые морды в дебилизаторе и тд.
Ценят тебя и понимают только близкие, кто рядом с тобой и волонтеры.
Можно сказать, за них и воюешь, за нормальных людей.. а их так мало.. которые понимают.
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Не все так просто.В Иудаизме убийство не иудея не считает большим грехом, а в христианстве - любое убийство Большой Грех, даже врага. Поэтому у многих воинов и едет крыша. То же происходит и с военными США и других христианских стран.
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Артем Шевченко- дешевий і доступний ******, друган Альтмана
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что-то молчат пока про организаторов и заказчиков. стрелок не раскалывается?
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Слабоумный киллер.
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посидь у спамі, "слабоумний" кацапський троль. І не раджу тобі щось бовкати у відповідь.
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Случай (Бог) сорвал очень серьезную спецоперацию Кремля. Малолетний доброволец должен был пристрелить бизнесмена-сепаратиста, как бы из идеологических мотивов. Далее полиция его принимает и в сети раскручивается акция - Освободите Мстителя! Потои подключаются Нац. жены Билецкого ПС, Азов , ДУК и все акции против капитуляции и продаже земли , заглушаются акциями "ряженных патриотов". Это существенно раскалывает общество , одни кричат -Смерть сепаратистам, другие - Нет убийствам! А Путину это и нужно.
Но видимо, у Бога кончилось терпение, и Он начинает Свою игру!
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Палитические дытыктиви не пробовал писать?
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Шо вы к нему *********?!? Парень просто промахнулся. С кем не бывает? Цель-то была благая - уничтожить дамбаскаго бандита....
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Фильм Gemini Man (2019).
Уилл Смит сейчас выстрелит, с расстояния 1 км, по цели сидящей у окна в поезде, который движется со скоростью более 200 км / ч. И попадёт... Но это фильм
"Дешево, сердито и доступно", - Артем Шевченко об оружии, использованном при покушении на депутата Киевского облсовета Соболева - Цензор.НЕТ 2559
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Похоже на отмазку стрелявшего героя; пацанов по 18 - 19 лет легко запугать и заставить взять вину на себя.
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тут нашли чуваков за 1 день вместе с оружие, ****** мусора убили ребенка, до сих пор ни сидят ни оружия нету
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Ключова фраза "с високой вєроятностью" . Такий мутняк . Певно брали за списками атошників .
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Пока не покажут видео с камеры наблюдения , автомобиль по которому стреляли , все утверждения полиции - фантазия.
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По его словам, криминалисты и оперативники полиции Киева установили траекторию полета пули, которая указала на квартиру хостела на улице Тарасовской.
"Дальше все было делом техники. Двое молодых ребят, которых объективно подозревают в убийстве ребенка, сегодня получили согласованные прокуратурой подозрения от следствия

Все, что вы видели в американских сериалах про сказочные технологии и профессионалов, снова на наших экранах в виде сказок для простых людей. Простые украинские полицеские по дырке в стекле движущегося автомобила находят место выстрела и оружие. Мобильная лаборатория мгновенно построила математическую модель и точно определила окно в доме с точностью до полуметра (с учетом рассточния метров 300-400 и соответственно возможного разброса).
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Коли я з великим задоволенням прочитаю некролог цього виродка соболєва?
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