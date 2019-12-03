 На Полтавщині ліквідовано схему незаконного виробництва та реалізації пального потужністю 2 тис. т. щомісяця. ФОТОрепортаж

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДФС.

В рамках проведення операції "Акциз-2019" і розслідування кримінального провадження за ч.1 ст.366, ч.1 ст.204, ч.5 ст.27, ч.3 ст.212 КК України було встановлено ​​групу осіб, які, вступивши в попередню змову, на обладнанні двох міні-нафтопереробних заводів здійснювали незаконне виробництво бензину і дизельного пального з незаконно добутої і викраденої з магістральних трубопроводів сировини. Щомісяця зловмисники виготовляли близько 2 тис. тонн підакцизних товарів.

При цьому з метою ухилення від сплати акцизного податку та приховування слідів злочину фігуранти під час документального оформлення незаконно виготовленого пального використовували код товарної класифікації, який не відповідає виробленому товару. А реалізацію підакцизної продукції здійснювали під виглядом суміші ациклічних, парафінових вуглеводнів і абсорбенту підприємствам реального сектора економіки (в основному сільськогосподарським виробникам) і іншим споживачам через мережу АЗС на території Полтавської області.

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За результатами санкціонованих обшуків, проведених у виробничих та офісних приміщеннях, а також на території АЗС, через які здійснювалася реалізація товарів, з незаконного обігу вилучено і передано на відповідальне зберігання понад 490 тис. літрів ПММ і сировини для їх виробництва загальною орієнтовною вартістю понад 14, 7 млн ​​грн, фінансово-господарські документи і чорнові записи компаній, причетних до незаконної діяльності, електронні носії інформації та інші докази незаконної діяльності.

Триває слідство.