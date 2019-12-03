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 Економіка, Фоторепортаж
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Все про:податкова міліція (1353) Полтавщина (297) Правоохоронні органи (492) паливо (234)

 На Полтавщині ліквідовано схему незаконного виробництва та реалізації пального потужністю 2 тис. т. щомісяця. ФОТОрепортаж

Співробітники податкової міліції ГУ ДФС у Полтавській області під процесуальним керівництвом обласної прокуратури ліквідували широкомасштабну схему незаконного виробництва та реалізації паливно-мастильних матеріалів і вилучили підакцизну продукцію вартістю понад 14,7 млн грн.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДФС.

На Полтавщині ліквідовано схему незаконного виробництва та реалізації пального потужністю 2 тис. т. щомісяця 01

В рамках проведення операції "Акциз-2019" і розслідування кримінального провадження за ч.1 ст.366, ч.1 ст.204, ч.5 ст.27, ч.3 ст.212 КК України було встановлено ​​групу осіб, які, вступивши в попередню змову, на обладнанні двох міні-нафтопереробних заводів здійснювали незаконне виробництво бензину і дизельного пального з незаконно добутої і викраденої з магістральних трубопроводів сировини. Щомісяця зловмисники виготовляли близько 2 тис. тонн підакцизних товарів.

При цьому з метою ухилення від сплати акцизного податку та приховування слідів злочину фігуранти під час документального оформлення незаконно виготовленого пального використовували код товарної класифікації, який не відповідає виробленому товару. А реалізацію підакцизної продукції здійснювали під виглядом суміші ациклічних, парафінових вуглеводнів і абсорбенту підприємствам реального сектора економіки (в основному сільськогосподарським виробникам) і іншим споживачам через мережу АЗС на території Полтавської області.

На Полтавщині ліквідовано схему незаконного виробництва та реалізації пального потужністю 2 тис. т. щомісяця 02

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На Полтавщині ліквідовано схему незаконного виробництва та реалізації пального потужністю 2 тис. т. щомісяця 03

За результатами санкціонованих обшуків, проведених у виробничих та офісних приміщеннях, а також на території АЗС, через які здійснювалася реалізація товарів, з незаконного обігу вилучено і передано на відповідальне зберігання понад 490 тис. літрів ПММ і сировини для їх виробництва загальною орієнтовною вартістю понад 14, 7 млн ​​грн, фінансово-господарські документи і чорнові записи компаній, причетних до незаконної діяльності, електронні носії інформації та інші докази незаконної діяльності.

На Полтавщині ліквідовано схему незаконного виробництва та реалізації пального потужністю 2 тис. т. щомісяця 04

На Полтавщині ліквідовано схему незаконного виробництва та реалізації пального потужністю 2 тис. т. щомісяця 05

Триває слідство.

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3163227
 
 
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Да хай виробляють. Оштрафуйте, майно конфіскуйте і виробляйте 2тис.тон пального в місяць - буде менша залежність від козлорилих.
П.с. а чого ж держава не додумалась видобувати...
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з киева приедут, скажут - половину нам, 30% на налоги, 20% вам.
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То люди самі собі заробляли на життя, а тепер сядуть дармоїдами за наш державний кошт.
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Теперь этот заводик подарят кому-то из "трускавецких".
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Трускавецькі тільки голосують і все. А заводик отримає хтось з ОП.

ХАЙ КРАЩЕ ПРОДАДУТЬ З АУКЦІОНУ.
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Хазяйновиті люди там були, судячи з фото. Хоч і нелегали. Деяким трутням треба було б на стажування приїхати. Блискавкозахист, пожежна безпека присутні і виконуються.
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там возможно и система оповещения мчс стояла
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такой заводик потребляет электричества что жилой микрорайон...и никто конечно не замечал его работы
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