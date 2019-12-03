 Відеозвернення до народу, знову "Трубу прорвало", майбутнє Росії. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ"

Відеозвернення до народу
Як же так?
Анонс наступного відеозвернення
Майбутнє Росії
Єдина знижка...
Знову Трубу прорвало...
"План Б"?
Росія без ГУЛАГу, як США без Macdonald’s
Більше фотошопів дивіться тут
Відеозвернення до народу
Як же так?
Анонс наступного відеозвернення
Майбутнє Росії
Єдина знижка...
Знову Трубу прорвало...
"План Б"?
Росія без ГУЛАГу, як США без Macdonald’s
Більше фотошопів дивіться тут
.
Потім клацаєте кнопку "Зображення" (наступна піктограма після смайлів), і вставляєте посилання. І потім клікаємо "Вставить".
Готово.
Есть женщины в русских селеньях
С спокойною важностью лиц,
С красивою силой в движеньях,
С походкой, со взглядом цариц,-
Николай Некрасов
"Можем повторить" - влучно немов стрілою з цибулі.
...
Хоч якось зараз не до сміху, але від анонсу відеозвернення лілював вголос
-11 тисяч
Согласно сообщению, по крайней мере по одному из пунктов обвинения задержанным грозит до 20 лет тюрьмы.
«Никитин, Черемухин… могут быть приговорены к лишению свободы на срок до 20 лет и штрафу в размере 1 миллиона долларов США за обвинение в нарушении IEEPA/ECRA, а также к лишению свободы на срок до пяти лет и штрафу в размере 250 000 долларов за сговор с целью нарушения IEEPA/ECRA», - говорится в сообщении Минюста США.
Бабушка в Ростовской области РФ пригрела котенка, подобранного в степных камышах. Он был добрый и ласковый котик (что редкость, кстати))) ).
жил и рос у бабушки дома несколько лет. И вот бабушка куда-то поехала по делам, а пара местных злобных алкашей решила по этому случаю ограбить домик бабушки. Вперлись в дом, взяли, все, что хотели и планировали. А потом один из ворюг надыбал на шкафу "шапаку меховую" и решил спереть еще и ее. Шапка оказалась этим самым "котиком"... Первый вор сдох нам месте, а второго "котик" загнал в реанимацию. Где тот в фина ле и умер.
Подобранный бабушкой котик оказался "комышовым котом" - степной рысью.! Котик уделал двух ханыг менее, чем за 2 минуты. А потом, налакавшись крови, лег спать на шкаф дальше.
Такие вот они, котики)))
Всего лишь изображение демона Ваала из «Инфернального словаря» Коллена де Планси 1818 года выпуска, цветная иллюстрация из переиздания 1863 года.
Совсем никого не напомнило.
(с) А.С. Пушкин
- *****.
(с) невідомий опонент