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 Відеозвернення до народу, знову "Трубу прорвало", майбутнє Росії. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ"

Підбірка ФОТОжаб від "Цензор.НЕТ"

Відеозвернення до народу, знову Трубу прорвало, майбутнє Росії. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 01

Відеозвернення до народу

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський: Ми знайшли цікаве рішення, яке дасть можливість зменшити тарифи майже наполовину. ВIДЕО

Відеозвернення до народу, знову Трубу прорвало, майбутнє Росії. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 02

Як же так?

Читайте на "Цензор.НЕТ": Референдум про створення ринку землі не потрібен, оскільки Зеленський на виборах отримав мандат довіри на реалізацію цієї реформи, - Стефанчук. ВIДЕО

Відеозвернення до народу, знову Трубу прорвало, майбутнє Росії. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 03

Анонс наступного відеозвернення

Відеозвернення до народу, знову Трубу прорвало, майбутнє Росії. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 04

Майбутнє Росії

Відеозвернення до народу, знову Трубу прорвало, майбутнє Росії. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 05

Єдина знижка...

Відеозвернення до народу, знову Трубу прорвало, майбутнє Росії. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 06

Знову Трубу прорвало...

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Швидко, нах#й, закривайте цю справу бл#дську": Труба обговорює із главою патронатної служби ДБР Удовиченком справу проти нафтових інтересів Коломойського. АУДIО

Відеозвернення до народу, знову Трубу прорвало, майбутнє Росії. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 07

"План Б"?

Відеозвернення до народу, знову Трубу прорвало, майбутнє Росії. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 08

Росія без ГУЛАГу, як США без Macdonald’s

Більше фотошопів дивіться тут

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3163223
 
   
 Топ коментарі
 
Какое все же чмо у нас делает вид, что президент... ни рожи, ни кожи, еще и гнусавит по страшному
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Як мені подобається ця картинка... Ха ЖивЕ Україна!!!
Видеообращение к народу, опять "Трубу прорвало", будущее России. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 4598
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Какое все же чмо у нас делает вид, что президент... ни рожи, ни кожи, еще и гнусавит по страшному
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не хвилюйся - ви 5 років терпіли офшоркіна , а Зеленського будете 10 років терпіти ! Видеообращение к народу, опять "Трубу прорвало", будущее России. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 1785
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Теперь будут терпилы кацапчик. Теперь то твоё ЗЕбильное ...Сиди на бутылке и терпи ватник.
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Сепарок я помню как ты лайкал новость за отмену льгот ветеранам АТО. Не забывай это мокша.
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ветеранам АТО?.АТО уже завершилось?а оос?а війна??-ні?так звідкіля ото ветерани?
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И кстати ватник а нафига ты свой высер жирным шрифтом выделил? Типа теперь он стал более аффторитетным, и значимым???
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А чему удивляться. Выбрали ведь не экономиста, управленца, хозяйственника, а актера, который в дешевом сериале сыграл экономиста-управленца-хозяйственника.
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америкахи знатно поржали - какой-то "стэндапер" смачно обосрал Украину из-за этого.... и он прав - я бы вообще не поверил что такое можид быть, не то что обсерать за это)
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Це лише повернення до практики буремних 90-х: підприємці-шахраї наймали безробітних або діючих зубожілих акторів на роль виконавсого директора. Мене самого такий мало не кинув, довелося покликати хлопців у чорних шапочках на чорній "99-й" які пояснили актору що в них є ще одна платна перукарська послуга - "битьё". Актор розрахувався, але наступного тижня опинився виконавчим директором фірми з іншою назвою.
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чому панамсько-мальдівський мародер не в тюрмі?
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Твій язик не спітнів повторювати х**ню з 22 квітня?
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Есть вообще-то. День дурака. И выборы аккурат накануне были в первом туре. Проснулся народ 1 апреля и возликовал. Аллилуйя , наше время настало, хвала Плюсам. Відеозвернення до народу, знову "Трубу прорвало", майбутнє Росії. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 2492
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Не переживайте зебилы, все буде добре у людей Бени и Зеленского Видеообращение к народу, опять "Трубу прорвало", будущее России. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 952
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Як мені подобається ця картинка... Ха ЖивЕ Україна!!!

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Олечка Бенда (Винничанка) которая служила в 72 отдельной механизированной бригаде им. Черных Запорожцев
Відеозвернення до народу, знову "Трубу прорвало", майбутнє Росії. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 9368
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На жаль, функції безпосередньо вставити зображення/гіфку сюди на Цензорі ніт, тому або копіюєте URL-посилання потрібної пікчі/анімації, або (якщо це власний файл) перед цим заливаєте його на якийсь хостинг. Рекомендую цей: PicUA
Потім клацаєте кнопку "Зображення" (наступна піктограма після смайлів), і вставляєте посилання. І потім клікаємо "Вставить".
Готово.
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Відеозвернення до народу, знову "Трубу прорвало", майбутнє Росії. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 4941. .

Есть женщины в русских селеньях
С спокойною важностью лиц,
С красивою силой в движеньях,
С походкой, со взглядом цариц,-
Николай Некрасов
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"Майбутнє розсосисії" - сподіваємось, так воно й буде.
"Можем повторить" - влучно немов стрілою з цибулі.
...
Хоч якось зараз не до сміху, але від Видеообращение к народу, опять "Трубу прорвало", будущее России. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 3505 анонсу відеозвернення лілював вголос Видеообращение к народу, опять "Трубу прорвало", будущее России. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 4675
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Эта фсё парахаботы и Порошенко надизлайкали...когда уже эти парахаботы умрут с голоду...Парашенко хватит обижать ЗЕбубачку - угомони своих парахаботов!!
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Уже за 11К дизов перевалило))) Кловуну выковали меч из дизлайков)))
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а народ він чого не любить? Відеозвернення до народу, знову "Трубу прорвало", майбутнє Росії. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 5400 А казав "рехферендум, рехферендум"!
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ЗЕбобик в крайне неудобной для себя ситуации. Оно привыкло что это именно он всех высмеивает, шутейки в своём Шапито 95 "шутит", льёт тонны грязи на всех..рожи корчит кривляеца, а теперь над ним самым ржут, шутейки уже про него самого, теперь на него тонны грязи полились...А судя по всем тщеславный, ЧСВешный сыночек мамочки Риммы этого крайне не любит.. Ну терпи шут, может Беня тебе ещё раз 41 лям переведёт на твою Кипрскую офшорку, за твои страдания.
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Є новий блогер, який дуже талановито пародіює нашого ПоХеранта, якраз в стилі 95 Кварталу "Справді відверто з президентом. Ну дуже смішне відео." (сатирична пародія) https://www.youtube.com/watch?v=c3B2ETTcHiU&t=21s
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Ну,не такий вже й новий. Андрій Верлань. А номери,пародії ,пісні й стріми-гарні.
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Минюст США заявил об аресте двух россиян

Согласно сообщению, по крайней мере по одному из пунктов обвинения задержанным грозит до 20 лет тюрьмы.

«Никитин, Черемухин… могут быть приговорены к лишению свободы на срок до 20 лет и штрафу в размере 1 миллиона долларов США за обвинение в нарушении IEEPA/ECRA, а также к лишению свободы на срок до пяти лет и штрафу в размере 250 000 долларов за сговор с целью нарушения IEEPA/ECRA», - говорится в сообщении Минюста США.
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А мій (частково норвег) на другому році життя привчився ходити у справах на вулицю (з 5 поверху). Вранці о 5-й починав шкрябати двері. З переходом на літній час просився... теж о 5-й! Єдина версія до якої ми схилилися - електронний годинник видака, який стояв на нижній поличці етажерки. І кіт розумів цифри.
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Реальная история, из росийских реалий, кстати.
Бабушка в Ростовской области РФ пригрела котенка, подобранного в степных камышах. Он был добрый и ласковый котик (что редкость, кстати))) ).
жил и рос у бабушки дома несколько лет. И вот бабушка куда-то поехала по делам, а пара местных злобных алкашей решила по этому случаю ограбить домик бабушки. Вперлись в дом, взяли, все, что хотели и планировали. А потом один из ворюг надыбал на шкафу "шапаку меховую" и решил спереть еще и ее. Шапка оказалась этим самым "котиком"... Первый вор сдох нам месте, а второго "котик" загнал в реанимацию. Где тот в фина ле и умер.
Подобранный бабушкой котик оказался "комышовым котом" - степной рысью.! Котик уделал двух ханыг менее, чем за 2 минуты. А потом, налакавшись крови, лег спать на шкаф дальше.
Такие вот они, котики)))
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дивно - але на попереднього харанта так регулярно на Цн фотожаб не було ..))
Відеозвернення до народу, знову "Трубу прорвало", майбутнє Росії. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 1524
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Максим Мирович‏ @maxim_nm 1 ч.1 час назад

Всего лишь изображение демона Ваала из «Инфернального словаря» Коллена де Планси 1818 года выпуска, цветная иллюстрация из переиздания 1863 года.

Совсем никого не напомнило.

Відеозвернення до народу, знову "Трубу прорвало", майбутнє Росії. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 1823
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- Мьі все учились понемногу, чему-нибудь и как-нибудь...
(с) А.С. Пушкин
- *****.
(с) невідомий опонент
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Не трогайте роликатворца....Есть еще не мало идиотов ,кои верят,что из хреновенького клоуна выйдет глава державы.
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