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 Політика України, Фоторепортаж
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 "Укртранснафта" продовжила на 10 років контракт на транзит російської нафти. ФОТО

АТ "Укртранснафта" і ПАТ "Транснефть" (РФ) уклали додаткову угоду до контракту на транзит нафти через територію України, продовживши таким чином термін дії договору на 10 років - до 1 січня 2030 року.

Про це повідомила пресслужба "Укртранснафти" у вівторок, передає Цензор.НЕТ.

Відповідну додаткову угоду було підписано 3 грудня.

"3 грудня 2019 року АТ "Укртранснафта" та ПАТ "Транснефть" уклали додаткову угоду до договору про надання послуг з транспортування нафти територією України, яка продовжує його дію на десять років – ‪з 1 січня 2020 року до 1 січня 2030 року", - зазначено в повідомленні української компанії.

Укртранснафта продовжила на 10 років контракт на транзит російської нафти 01

Документ підписаний генеральним директором "Укртранснафти" Миколою Гавриленком і віцепрезидентом "Транснефти" Сергієм Андроновим у ході міжнародної конференції "Енергетика в 21 столітті", яка триває у в Хорватії.

Окрім пролонгації договору, додаткова угода між АТ "Укртранснафта" і ПАТ "Транснефть" актуалізує низку його положень з врахуванням поточного стану змін на ринку послуг з транспортування нафти в регіоні. При цьому базові принципи співробітництва між АТ "Укртранснафта" та ПАТ "Транснефть" залишились без змін, зокрема такі, як порядок оплати послуг і механізм взаємодії на рівні технічних служб двох нафтотранспортних операторів.

"Укладення додаткової угоди гарантує безпечну та сталу роботу нафтотранспортної системи України на довгостроковій основі, створює підґрунтя для завантаження системи магістральних нафтопроводів Товариства транзитними обсягами нафти в напрямку країн Європи і забезпечує довгострокове стабільне джерело доходів Укртранснафти", - підсумували в компанії.

Під час зустрічі оператори нафтотранспортних систем також обговорили перспективи подальшого співробітництва.

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Укртранснафта продовжила на 10 років контракт на транзит російської нафти 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3163170
 
 
 Топ коментарі
 
торговля на крови? или при монике - нет?
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Лише який обьєм прокачуваного газу не повідомили.
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Дл, зебілів - в жодному разі ні. Для них "на крові" лише Порошенко торгував. А так-невідомо. Бо хоч трубу заповнити таки треба, але що натомість кацапам дали - не кажуть.
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Это все свинарчуки! Бубочка к этому не имеет никакого отношения! Он в это время грудь выбривал!
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не выбривал, а рвал! и не волосы, а просто...
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"Сінєглазка стоїть раком на півдорозі між уборною і общею залою. Вона блює і співає. З ванни чути веселі звуки, іздаваємиє Красною Шапочкою"
(с) Лесь Подерв'янський
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Гармонійне поєднання жіночої вроди з рефлекторними позовами отруєного кишковика. *****! ЗІ ***** - ім"я ляльки обмалюваної фломастерами, йодом і зеленкою. "Укртранснафта" продовжила на 10 років контракт на транзит російської нафти - Цензор.НЕТ 902
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"Укртранснафта" продлила на 10 лет контракт на транзит российской нефти. ФОТО
готують підгрунтя для злиття інтересів україни за транзит газу?
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Почему все эти годы не было такого хайпа на транзите кацапской нефти через Украина как это было с транзитом газа-вот вопрос.
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Давайте уже на 30 лет и поставки газа от московии стойло так в стойло зебилам "Укртранснафта" продлила на 10 лет контракт на транзит российской нефти - Цензор.НЕТ 2682
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Для справки - Украина транзитирует 14-15 млн тонн российской нефти в год, получая 8,6 евро за прокачку одной тонны.... Транзитные сборы составляют, порядка 130-150 млн евро в год.... Все довольны. И ахрессор и страна, подвергшаяся ахрессии!"Укртранснафта" продлила на 10 лет контракт на транзит российской нефти - Цензор.НЕТ 4967
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вдвойне приятно что ахрессор в том числе платит за разработки крылатых ракет нептун и проч.которые способны расфуярить любое ржавое росийское корыто в Черном море
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Пока, если помните, ржавые корыта притянули на тросах к Одессе!
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помни и гордись трофейными ношеными трусами боря унитазов
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Він його з'їв, запиваючи вином (як брата в Молдові)
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отут
"Укртранснафта" продовжила на 10 років контракт на транзит російської нафти - Цензор.НЕТ 3701

а при Зеленському такого нема егеж,зрадуни? "Укртранснафта" продовжила на 10 років контракт на транзит російської нафти - Цензор.НЕТ 7361
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Да и правда ОЧЕНЬ странно... Почему без шума и криков про агрессивную агрессорскую, пахнущую кровью нефть? Скучно- встретились, подписали допсоглашение на 10 лет и разошлись работать... Неинтересно, короче
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Они что - придурки??? Нужен контракт на НОВЫХ, Европейских условиях, а не на прежних!!!
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Знав. Але сподівався на їх інстинкт самозбереження.
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какая то буча в ВР по теме встречи в нормандии.
совместное заявление ЕС, Голоса и БЮТ
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одни воюют и умеряют за свою страну - а другие торгуют
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а как же торговля на крови?все?или только Пороху нельзя была?
а зеЛен и бене уже можно?!а где семенченко и прочие упыри?уже блокады не будут делать?!лицемерные выродки
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После таких новостей не поймешь - плакать или смеяться! "Укртранснафта" продовжила на 10 років контракт на транзит російської нафти - Цензор.НЕТ 854
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Зрада-а-а-а-а!!! Стоп. Это что получается? Пять лет президенства Порошенко мы кацапскую нефть перекачивали и это была перемога, а сейчас напрямую кацапский газ покупать - это уже зрада. Я правильно вас понял порохоботы?
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Не торопите их.... Им еще новая методичка не пришла!
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Різницю між купівлею та транзитом трускавецьким збоченцям в цьому році так і не пояснили?
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Таке враження що нафтою і газом на московії торгують різні клани, нафтою без політичних вимог, шантажу, погроз, а газом якісь придурки.
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Потому что экспорт российской нефти в основном идет через Беларусь.
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Чай холодный-газ кровавый, хожу пешком-бензин агресорский, батареи выбросил-уголь сепарский, купил свечки-электричество мордорское. Окружили вурдалаки.
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соевые! Речь о транзите. А не о торговле. Читайте хотя бы заголовок полностью.
Демократический мир наложил на рашку санкции, транзит нефти туда не входит.
Ваш пэпатый поставлял лахтостану детали для Керченского моста, и вы помалкивали.
лолопристебатели.
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