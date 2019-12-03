 Вітальний поцілунок Стефанчука і Третьякової, замислена Тимошенко і розпростерті обійми Федини для В'ятровича, - робота ВР 3 грудня. ФОТОрепортаж

Далее Рада досрочно прекратила полномочия нардепов от СН Кучера и Кубракова.

Затем парламентарии приняли новые ПДД для лиц, передвигающихся в колесных креслах.

Вместе с тем, Зеленский подал в Раду законопроект о преступном сообществе: "За статус "вор в законе" - уголовная ответственность".

Зранку в Раді В'ятрович (ЄС) склав присягу нардепа, а нардепів Полякова, Скороход, а також Іванісова виключили з фракції "Слуги народу".

Потім Рада ухвалила поправки в закон про ДБР.

Тим часом, активісти пікетували Раду з вимогою скасувати закони про детінізацію розрахунків: "ФОП теж людина".

Далі Рада достроково припинила повноваження нардепів від СН Кучера і Кубракова.

Потім парламентарії ухвалили нові ПДР для осіб, що пересуваються в колісних кріслах.

Разом із тим, Зеленський подав у Раду законопроєкт про злочинне спільноту: "За статус "злодій в законі"- кримінальна відповідальність".

Робочий день Верховної Ради в об'єктиві фотокореспондента Цензор.НЕТ.

Спікер Дмитро Разумков і Михайло Радуцький (СН).

Глава комітету ВР з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Галина Третьякова (СН, сидить, друга зліва) щось пояснює Юрію Камельчуку (СН). Тим часом Павло Халімон (СН, сидить впівоберта) спілкується з Юлією Гришиною (СН, стоїть).

Співголова ЄС Артур Герасимов і Софія Федина.





Ранкові вітання нардепів: "фермер з Коломойського району" Володимир Тимофійчук (СН, крайній зліва у верхньому ряду, в курточці), Олександр Ткаченко (СН, по центру в окулярах), перший віце-спікер Руслан Стефанчук.

Ткаченко вітається з Разумковим.

Петро Порошенко спілкується з Софією Фединою, поки Іванна Климпуш-Цинцадзе щось розповідає колезі.

Вітальний поцілунок Стефанчука і Третьякової.

Разумков продовжив ранковий обхід сесійної зали. До нього підійшов поспілкуватися Герасимов.





Нардепи сходяться на засідання Ради.

Розмова першого віце-спікера Руслана Стефанчука і глави фракції СН Давида Арахамії.

Володимир В'ятрович складає присягу нардепа.

В'ятровича зустріли у фракції ЄС з розпростертими обіймами, зокрема Софія Федина.

Вадим Новинський (позафракційний, крайній праворуч), Дмитро Шпенов (позафракційний, по центру) і Дмитро Шенцев (позафракційний, крайній зліва).

Глава "Батьківщини" Юлія Тимошенко про щось замислилася в оточенні своїх колег по фракції.

Тимошенко виступає з трибуни Ради.

Порошенко виступає з трибуни Ради.

Олександр Дубинський (СН) спостерігає за колегами.

Святослав Вакарчук ("Голос"), Андрій Парубій (ЄС) та Петро Порошенко (ЄС).

Тим часом під Радою проходить мітинг.

Активісти вимагають скасувати закони про детінізацію розрахунків.













Фото: Цензор.НЕТ