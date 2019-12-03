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 Політика України, Фоторепортаж
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 Вітальний поцілунок Стефанчука і Третьякової, замислена Тимошенко і розпростерті обійми Федини для В'ятровича, - робота ВР 3 грудня. ФОТОрепортаж

Сьогодні, 3 грудня, Верховна Рада вирішила працювати до розгляду всіх питань порядку денного.

Далее Рада досрочно прекратила полномочия нардепов от СН Кучера и Кубракова.

Затем парламентарии приняли новые ПДД для лиц, передвигающихся в колесных креслах.

Вместе с тем, Зеленский подал в Раду законопроект о преступном сообществе: "За статус "вор в законе" - уголовная ответственность".

Зранку в Раді В'ятрович (ЄС) склав присягу нардепа, а нардепів Полякова, Скороход, а також Іванісова виключили з фракції "Слуги народу".

Потім Рада ухвалила поправки в закон про ДБР.

Тим часом, активісти пікетували Раду з вимогою скасувати закони про детінізацію розрахунків: "ФОП теж людина".

Далі Рада достроково припинила повноваження нардепів від СН Кучера і Кубракова.

Потім парламентарії ухвалили нові ПДР для осіб, що пересуваються в колісних кріслах.

Разом із тим, Зеленський подав у Раду законопроєкт про злочинне спільноту: "За статус "злодій в законі"- кримінальна відповідальність".

Робочий день Верховної Ради в об'єктиві фотокореспондента Цензор.НЕТ.

Вітальний поцілунок Стефанчука і Третьякової, замислена Тимошенко і розпростерті обійми Федини для Вятровича, - робота ВР 3 грудня 01

Спікер Дмитро Разумков і Михайло Радуцький (СН).

Вітальний поцілунок Стефанчука і Третьякової, замислена Тимошенко і розпростерті обійми Федини для Вятровича, - робота ВР 3 грудня 02

Глава комітету ВР з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Галина Третьякова (СН, сидить, друга зліва) щось пояснює Юрію Камельчуку (СН). Тим часом Павло Халімон (СН, сидить впівоберта) спілкується з Юлією Гришиною (СН, стоїть).

Вітальний поцілунок Стефанчука і Третьякової, замислена Тимошенко і розпростерті обійми Федини для Вятровича, - робота ВР 3 грудня 03

Співголова ЄС Артур Герасимов і Софія Федина.


Вітальний поцілунок Стефанчука і Третьякової, замислена Тимошенко і розпростерті обійми Федини для Вятровича, - робота ВР 3 грудня 04

Ранкові вітання нардепів: "фермер з Коломойського району" Володимир Тимофійчук (СН, крайній зліва у верхньому ряду, в курточці), Олександр Ткаченко (СН, по центру в окулярах), перший віце-спікер Руслан Стефанчук.

Вітальний поцілунок Стефанчука і Третьякової, замислена Тимошенко і розпростерті обійми Федини для Вятровича, - робота ВР 3 грудня 05

Ткаченко вітається з Разумковим.

Вітальний поцілунок Стефанчука і Третьякової, замислена Тимошенко і розпростерті обійми Федини для Вятровича, - робота ВР 3 грудня 06

Петро Порошенко спілкується з Софією Фединою, поки Іванна Климпуш-Цинцадзе щось розповідає колезі.

Вітальний поцілунок Стефанчука і Третьякової, замислена Тимошенко і розпростерті обійми Федини для Вятровича, - робота ВР 3 грудня 07

Вітальний поцілунок Стефанчука і Третьякової.

Вітальний поцілунок Стефанчука і Третьякової, замислена Тимошенко і розпростерті обійми Федини для Вятровича, - робота ВР 3 грудня 08

Разумков продовжив ранковий обхід сесійної зали. До нього підійшов поспілкуватися Герасимов.


Вітальний поцілунок Стефанчука і Третьякової, замислена Тимошенко і розпростерті обійми Федини для Вятровича, - робота ВР 3 грудня 09

Нардепи сходяться на засідання Ради.

Вітальний поцілунок Стефанчука і Третьякової, замислена Тимошенко і розпростерті обійми Федини для Вятровича, - робота ВР 3 грудня 10

Розмова першого віце-спікера Руслана Стефанчука і глави фракції СН Давида Арахамії.

Вітальний поцілунок Стефанчука і Третьякової, замислена Тимошенко і розпростерті обійми Федини для Вятровича, - робота ВР 3 грудня 11

Володимир В'ятрович складає присягу нардепа.

Вітальний поцілунок Стефанчука і Третьякової, замислена Тимошенко і розпростерті обійми Федини для Вятровича, - робота ВР 3 грудня 12

В'ятровича зустріли у фракції ЄС з розпростертими обіймами, зокрема Софія Федина.

Вітальний поцілунок Стефанчука і Третьякової, замислена Тимошенко і розпростерті обійми Федини для Вятровича, - робота ВР 3 грудня 13

Вадим Новинський (позафракційний, крайній праворуч), Дмитро Шпенов (позафракційний, по центру) і Дмитро Шенцев (позафракційний, крайній зліва).

Вітальний поцілунок Стефанчука і Третьякової, замислена Тимошенко і розпростерті обійми Федини для Вятровича, - робота ВР 3 грудня 14

Глава "Батьківщини" Юлія Тимошенко про щось замислилася в оточенні своїх колег по фракції.

Вітальний поцілунок Стефанчука і Третьякової, замислена Тимошенко і розпростерті обійми Федини для Вятровича, - робота ВР 3 грудня 15

Тимошенко виступає з трибуни Ради.

Вітальний поцілунок Стефанчука і Третьякової, замислена Тимошенко і розпростерті обійми Федини для Вятровича, - робота ВР 3 грудня 16

Порошенко виступає з трибуни Ради.

Вітальний поцілунок Стефанчука і Третьякової, замислена Тимошенко і розпростерті обійми Федини для Вятровича, - робота ВР 3 грудня 17

Олександр Дубинський (СН) спостерігає за колегами.

Вітальний поцілунок Стефанчука і Третьякової, замислена Тимошенко і розпростерті обійми Федини для Вятровича, - робота ВР 3 грудня 18

Святослав Вакарчук ("Голос"), Андрій Парубій (ЄС) та Петро Порошенко (ЄС).

Вітальний поцілунок Стефанчука і Третьякової, замислена Тимошенко і розпростерті обійми Федини для Вятровича, - робота ВР 3 грудня 19

Тим часом під Радою проходить мітинг.

Вітальний поцілунок Стефанчука і Третьякової, замислена Тимошенко і розпростерті обійми Федини для Вятровича, - робота ВР 3 грудня 20

Активісти вимагають скасувати закони про детінізацію розрахунків.

Вітальний поцілунок Стефанчука і Третьякової, замислена Тимошенко і розпростерті обійми Федини для Вятровича, - робота ВР 3 грудня 21
Вітальний поцілунок Стефанчука і Третьякової, замислена Тимошенко і розпростерті обійми Федини для Вятровича, - робота ВР 3 грудня 22
Вітальний поцілунок Стефанчука і Третьякової, замислена Тимошенко і розпростерті обійми Федини для Вятровича, - робота ВР 3 грудня 23
Вітальний поцілунок Стефанчука і Третьякової, замислена Тимошенко і розпростерті обійми Федини для Вятровича, - робота ВР 3 грудня 24
Вітальний поцілунок Стефанчука і Третьякової, замислена Тимошенко і розпростерті обійми Федини для Вятровича, - робота ВР 3 грудня 25
Вітальний поцілунок Стефанчука і Третьякової, замислена Тимошенко і розпростерті обійми Федини для Вятровича, - робота ВР 3 грудня 26

Фото: Цензор.НЕТ

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3163159
 
 
 Топ коментарі
 
Влада неадекватно сприйняла заяву одного з архітекторів путінської системи

.."При цьому геть не важливо, як сам Зеленський поводитиметься на зустрічі. Переговори з ним - всього лише можливість для легітимізації подальшої агресії. На "зустрічі чотирьох" Путін демонструватиме західним партнерам непоступливість Зеленського - навіть якщо Зеленський максимально поступатиметься. А на зустрічі вдвох пригрозить колезі фізичною ліквідацією (!!!) , якщо Зеленський надумає перешкодити окупації Сходу. Ну а потім готуватиметься до здійснення рішень свого Радбезу."..
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тупе ментярське бидло ківа там з однією ціллю-захищати дупу мертвечука від усіляких несподіванок.
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"После тяжелого рабочего дня Кива овладел собой и, немного спустя, уснул..."
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Влада неадекватно сприйняла заяву одного з архітекторів путінської системи

.."При цьому геть не важливо, як сам Зеленський поводитиметься на зустрічі. Переговори з ним - всього лише можливість для легітимізації подальшої агресії. На "зустрічі чотирьох" Путін демонструватиме західним партнерам непоступливість Зеленського - навіть якщо Зеленський максимально поступатиметься. А на зустрічі вдвох пригрозить колезі фізичною ліквідацією (!!!) , якщо Зеленський надумає перешкодити окупації Сходу. Ну а потім готуватиметься до здійснення рішень свого Радбезу."..
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Хай з'їздить і переконається, що ***** таки *****, а козлорилія це зло.
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тимошенко задумалась...потому, что онищенко в Германии приняли...?
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Пеботи. Я не знаю чи є на записах паніЮ, але всі чули пана Пе. До того ж щоб стибзити такі гроші треба було ще й кабмін залучити. Так що трясуться УСІ мля
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Я, пебот...? Ха-ха...c 2014 года, его здесь мочу...
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Ссылку на аудиозапись и хронометраж, где на пленках "пан Пэ".
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Спит один, другой не хочет, и в углу тихонько дрочит
СМС ****** строчить тем, кому облом дрочить
Кто то с кем то где то дрался, кто то просто где то шлялся
Кто то что то обсуждал, чем нибудь в других кидал...
Новый каждый день зашквар, треш, позорище, угар-
Все как будто так и надо, ну а что- Верховна ж Рада!
Развлекаются ребята, все пучком, идет зарплата
А народ... Народ- дурак, проковтнет любой косяк
Все поймет, залижет, даже- всех заранее отмажет
Положила им природа быть прислугой "слуг народа"
И плевать что президент как политик- импотент
Даже хуже чем вредитель из него руководитель
Ладно хоть, была б не банда а путевая команда
Но, "команда" подкачала. Почему?
Читай сначала...
С.Б. (личное) 2019
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Жульке есть о чем подумать если Кадырова-Онищенко таки затянут в Украину....
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Ну по данному фото конечно одно можно сказать----сильный у тётки телевизор----как когда то ламповый!
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Сейчас с криком "Дави ее, ***!" эти мастодонты схлопнутся и ту тетку, что между ними, можно будет на стенку клеить в виде агитплаката об опасности ожирения.
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Зе-потерпевшие !, Приветственный поцелуй Стефанчука и Третьяковой, призадумавшаяся Тимошенко и распростертые объятия Федыны для Вятровича, - работа ВР 3 декабря - Цензор.НЕТ 4233
Вот не похоже что Порошенко в тюрьму собирается.....
Почему?
Что вы имеете на это сказать...?
И партизанов (страну) сдали проходимцам и зайцев не спасли (с), да?
Приветственный поцелуй Стефанчука и Третьяковой, призадумавшаяся Тимошенко и распростертые объятия Федыны для Вятровича, - работа ВР 3 декабря - Цензор.НЕТ 387
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А что ему "собираться"? Сундуки с ворованными бабками всё равно ТУДА взять с собой не дадут. Вітальний поцілунок Стефанчука і Третьякової, замислена Тимошенко і розпростерті обійми Федини для В'ятровича, - робота ВР 3 грудня - Цензор.НЕТ 5518 А Маринка, вполне вероятно, сухарики уже давно насушила..... Вітальний поцілунок Стефанчука і Третьякової, замислена Тимошенко і розпростерті обійми Федини для В'ятровича, - робота ВР 3 грудня - Цензор.НЕТ 7016
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Це справді питання..
ЯИ ВІДКУПИВСЯ ПОРОШЕНКО ВІД НОВОЇ ВЛАДИ..

питання "навздогін"..
-чи ЗЕ досі думає ,що Рябошапка "його людина"..
- чи передав Порошенко ту суму,котру вимагав Бєня "з рук в руки" за те ,щоб його не рухали ?
-чи встигає Порошенко(якщо два перші питання недоречні) преписати "Рошен" на сина до арешту всіх його активів в Україні..
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Интересно, а Вятровичу комильфо быть в одной Будке вместе с персонажами типа сепара, спонсора террористов Соболева?
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Вятрович и Фыдына упоротая прочка...
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/// Вітальний поцілунок Стефанчука і Третьякової, замислена Тимошенко і розпростерті обійми Федини для В'ятровича, - робота ВР 3 грудня - Цензор.НЕТ 6412
Тесть Владимира Зеленского, отец Елены Зеленской, Владимир Кияшко работает помощником нардепа от «Слуги народа» Олега Бондаренко..
«Для меня Владимир Кияшко - это не отец первой леди. Для меня он, в первую очередь, специалист по вопросам экологии и загрязнения окружающей среды, и именно этим он у меня занимается как помощник», - отметил Бондаренко.
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Порошенко чет подсдал, не? Хреново выглядит как то
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Бізнесмену.. з його жлобством і "хваткою" позбуватись бізнесу,в який він вложив купу часу і нервів (нехай і переписуючи на сина) -це дуже для нього сумно ...
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А новинський має шию? Вітальний поцілунок Стефанчука і Третьякової, замислена Тимошенко і розпростерті обійми Федини для В'ятровича, - робота ВР 3 грудня - Цензор.НЕТ 7227
У нього голову приліплено просто до тулуба Вітальний поцілунок Стефанчука і Третьякової, замислена Тимошенко і розпростерті обійми Федини для В'ятровича, - робота ВР 3 грудня - Цензор.НЕТ 7227
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они пилять лабызаюцца шо братва из 90-х...
так кто тут был против Надюхиного плана?
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