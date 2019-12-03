 Школярі в Бучі влаштували бійку із застосуванням газових балончиків: постраждали 15 учнів. ФОТО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на поліцію Київської області.

Правоохоронці встановили, що газові балончики "Терен-4" пронесли в школу і розпорошили учні 9-го класу. Між ними виникла словесна перепалка і вони не придумали нічого кращого, як розпорошити їдкий газ у приміщенні школи.

В результаті, один поверх навчального закладу евакуювали, а в ході необдуманого вчинку підлітків постраждали 15 дітей. Їх доставили в лікарню і діагностували опіки очей. На щастя, не серйозні.

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За цим фактом порушено кримінальне провадження за ч. 1 ст. 125 (умисне легке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Триває слідство.