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 Події, Суспільство
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Все про:діти (1743) Київська область (1073) конфлікт (325) Нацполіція (8595) школа (747) Буча (54)

 Школярі в Бучі влаштували бійку із застосуванням газових балончиків: постраждали 15 учнів. ФОТО

В одній зі шкіл Бучі на Київщині між двома учнями стався конфлікт, який вони намагалися вирішити за допомогою газових балончиків.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на поліцію Київської області.

Правоохоронці встановили, що газові балончики "Терен-4" пронесли в школу і розпорошили учні 9-го класу. Між ними виникла словесна перепалка і вони не придумали нічого кращого, як розпорошити їдкий газ у приміщенні школи.

В результаті, один поверх навчального закладу евакуювали, а в ході необдуманого вчинку підлітків постраждали 15 дітей. Їх доставили в лікарню і діагностували опіки очей. На щастя, не серйозні.

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Школярі в Бучі влаштували бійку із застосуванням газових балончиків: постраждали 15 учнів 01
Школярі в Бучі влаштували бійку із застосуванням газових балончиків: постраждали 15 учнів 02
Школярі в Бучі влаштували бійку із застосуванням газових балончиків: постраждали 15 учнів 03

За цим фактом порушено кримінальне провадження за ч. 1 ст. 125 (умисне легке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Триває слідство.

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3163148
 
 
 Топ коментарі
 
круче было бы с мамкиными фалоимитаторами...
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Краще б написали - "Школьники в Буче устроили бучу".

Епічно було б.
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Эх молодёжь, мы прутьями от кроватей и вело-цепями дрались, а эти-баллончиками. Скоро губной помадой драться будут.
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Краще б написали - "Школьники в Буче устроили бучу".

Епічно було б.
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школярі міста Бучі почубилися у влаштованій гучній бучі Школярі в Бучі влаштували бійку із застосуванням газових балончиків: постраждали 15 учнів - Цензор.НЕТ 7290
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Эх молодёжь, мы прутьями от кроватей и вело-цепями дрались, а эти-баллончиками. Скоро губной помадой драться будут.
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и много инвалидов получилось? а то чет все целехонькие, а на словах так чуть не на гранатах "дрались" Школьники в Буче устроили драку с применением газовых баллончиков: пострадали 15 учеников - Цензор.НЕТ 4857
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Сынок, ты не жил в 60-70-е, трупы даже были, ходили село на город, район на район, школа на школу. Не оправдывай свой никнейм.
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вот и говорю, дед, что крайне мало быдла подыхало и становилось калеками, ибо если башка дурная, то хотя бы перегной получается нормальным.
совок он такой - если человек не дурак - это всегда подозрительно.
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Дедом как-то внезапно становишься...Время такое было, + рабочие районы.
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Мужчины и должны драться, так нам завещал тестостерон. Уберите эту штуку, будет общество всеобщей унисексуализации.
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Ну так вы же не виноват что в концлагере родили((
В Европе в 1920-х были стиральные машины, а в совке даже туалетную бумагу выпустили только в 60-х, да и то на закупленном оборудовании..... убожество совка это просто мазохизм какой-то, в ужас бросает от этого кошмарного недоимперского недообразования.
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Это да, но мы были счастливы. И трава была зеленее, и деревья выше, и *** стоял. Школярі в Бучі влаштували бійку із застосуванням газових балончиків: постраждали 15 учнів - Цензор.НЕТ 8208
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скорее это был фактор сдерживания), струны, армейские ремни), хотя с фанами спартака была бойяня не на жизнь - это правда....)
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Вообще-то "Терен" цивильным не продают, только перцовку...
А в целом нормальный бескровный поединок, прочихаются, зенки вымоют и все в порядке...
Куда лучше, чем на кулаках или ножах, не говоря уже о стрелковке...
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Терен 4 продають. Це цивільний варіант. А от терен 4М умовно не продають, проте купити можна де завгодно.
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так на фотке как раз терен 4 и при это 15 человек глазиками застрадали страдают. и это не прямая струйка в рыльце.
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Всім по кайфу було в швидкій проїхатися замість уроків.
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круче было бы с мамкиными фалоимитаторами...
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Или, как в данном случае, папинькиными )))
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светящимися и в полной темноте, стенка на стенку. снять на видео и назвать "ху..вая битва" Школярі в Бучі влаштували бійку із застосуванням газових балончиків: постраждали 15 учнів - Цензор.НЕТ 2416 Школярі в Бучі влаштували бійку із застосуванням газових балончиків: постраждали 15 учнів - Цензор.НЕТ 2416 Школярі в Бучі влаштували бійку із застосуванням газових балончиків: постраждали 15 учнів - Цензор.НЕТ 2416
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ага, і назви своїм командам придумати:
Old School Strapon Team vs. Negro-Dildo Destroyer Школярі в Бучі влаштували бійку із застосуванням газових балончиків: постраждали 15 учнів - Цензор.НЕТ 3205
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О времена, о нравы! Измельчали то как.
В мое время, в конце 90х, у мальчиков были ножи, а сейчас сраные балончики с газом, даже не боевым.
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"В мое время, в конце 90х, у мальчиков были ножи.."
А где они их носили... в боку или может в спине?
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90е вернулись с приходом молодой и прогрессивной ЗЕ-команды...
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ожоги глаз у 15 человек? это что реклама Терен-4? Школярі в Бучі влаштували бійку із застосуванням газових балончиків: постраждали 15 учнів - Цензор.НЕТ 7979
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Вище запропонували на фаллоімітаторах.
Оце воно і є - те, що зветься ДИЛДЫ ВОЕВАЛИ Школярі в Бучі влаштували бійку із застосуванням газових балончиків: постраждали 15 учнів - Цензор.НЕТ 7550
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молодцы...век технологий. Можно еще на приставке погонять.
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Странно что без коктейлей Молотова, это же анижедети.
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