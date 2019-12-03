 Школярі в Бучі влаштували бійку із застосуванням газових балончиків: постраждали 15 учнів. ФОТО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на поліцію Київської області.
Правоохоронці встановили, що газові балончики "Терен-4" пронесли в школу і розпорошили учні 9-го класу. Між ними виникла словесна перепалка і вони не придумали нічого кращого, як розпорошити їдкий газ у приміщенні школи.
В результаті, один поверх навчального закладу евакуювали, а в ході необдуманого вчинку підлітків постраждали 15 дітей. Їх доставили в лікарню і діагностували опіки очей. На щастя, не серйозні.
За цим фактом порушено кримінальне провадження за ч. 1 ст. 125 (умисне легке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Триває слідство.
Епічно було б.
совок он такой - если человек не дурак - это всегда подозрительно.
В Европе в 1920-х были стиральные машины, а в совке даже туалетную бумагу выпустили только в 60-х, да и то на закупленном оборудовании..... убожество совка это просто мазохизм какой-то, в ужас бросает от этого кошмарного недоимперского недообразования.
А в целом нормальный бескровный поединок, прочихаются, зенки вымоют и все в порядке...
Куда лучше, чем на кулаках или ножах, не говоря уже о стрелковке...
Old School Strapon Team vs. Negro-Dildo Destroyer
В мое время, в конце 90х, у мальчиков были ножи, а сейчас сраные балончики с газом, даже не боевым.
А где они их носили... в боку или может в спине?
лучше б на сраных вениках))))
Оце воно і є - те, що зветься ДИЛДЫ ВОЕВАЛИ