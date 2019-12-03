 Автобус з українцями перекинувся в Росії, постраждало 17 осіб. ФОТО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє ТАСС із посиланням на представника пресслужби МВС регіону.

"О 12:30 на 763-му км автодороги М-4 "Дон" у Богучарському районі 59-річний водій міжміського автобуса не впорався з керуванням та допустив перекидання автобуса", - повідомили в управлінні.

В автобусі перебували 28 осіб, зокрема два водії. Неповнолітніх в автобусі не було.

Медики повідомили, що постраждали 17 осіб, з них троє важких, четверо - у стані середньої тяжкості, 10 - легкої.

Раніше джерело в екстрених службах повідомило, що внаслідок ДТП постраждали 14 громадян України.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Легковик врізався у маршрутку з людьми в Одеській області: травмовано вісьмох осіб. ФОТОрепортаж