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 Події, За кордоном
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Все про:ДТП (2654) Росія (21480)

 Автобус з українцями перекинувся в Росії, постраждало 17 осіб. ФОТО

У Воронезькій області перекинувся автобус рейсу "Запоріжжя-Ростов". Постраждали 17 осіб, з них троє у важкому стані.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє ТАСС із посиланням на представника пресслужби МВС регіону.

"О 12:30 на 763-му км автодороги М-4 "Дон" у Богучарському районі 59-річний водій міжміського автобуса не впорався з керуванням та допустив перекидання автобуса", - повідомили в управлінні.

В автобусі перебували 28 осіб, зокрема два водії. Неповнолітніх в автобусі не було.

Медики повідомили, що постраждали 17 осіб, з них троє важких, четверо - у стані середньої тяжкості, 10 - легкої.

Раніше джерело в екстрених службах повідомило, що внаслідок ДТП постраждали 14 громадян України.

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Автобус з українцями перекинувся в Росії, постраждало 17 осіб 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3163142
 
   
 Топ коментарі
 
не с украинцами, а лицами с гражданством Украины.
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хіба це українці? це смердючі малороси...
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не с украинцами, а лицами с гражданством Украины.
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вечная проблема залетных водителей катался я в Икарусе в далеком 1990 году и 1991 году в Воронеж самолетом, а потом город Павловск по трассе Москва -Ростов--3 часа по закатаному снегу со льдом Икарус летел с ветерком км. 70-80 шли точно.. в Павловске суд был у меня как адвоката .... что поразило... узкая по одной полосе дорога в каждую сторону и ЭТО ТРАССА СОЮЗНО РЕСПУБЛИКАНСКОГО ЗНАЧЕНИЯ.... и все летят там аварии лоб в лоб часто встречались... а перевороты... вылеты на снегу и льду для залетных не новость...а что вы хотите... лечу из Одессы типа зима -4 + 4 прилетаю в Воронеж снегопад по колено мороз минус 23...даже слегка отморозил себе уши...
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Настоящі українці розбиваються в автобусах на дорогах Польщі!
А дурні - сидять собі в окопах на Донбасі...
Погляд розумного i успiшного на життя дебилiв...
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А ще українці водять трамваї, печуть хліб, вчать дітей, приймають пологи, готують піцци, шліфують діаманти, вирощують картоплю...
Бачиш, скількох ворогів ти забув.
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А я думал, шо вороги мене грабують тут i дивляться в прицiл на наших солдатiв на Донбассi.
И мне до задницы те враги, которые выливают пиво "Оболонь", купленное в Москве, в унитаз - я научился отличать ********** от тигра!
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Дорога не чищена.В Белгородской тоже автобус перевернулся.
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Не манипулируйте то хохлы,украинцы в Мордоре жить не будут и находиться тоже
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Пока украинци воюют с кацапами, хохлы на них батрачат и барыжничают. Тфу, яка гидота
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Ну и ***** с ними. Да нет украинцев на Рашке.
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з малоросами-запроданцями! хіба українці їздять під час війни до окупантів ?
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у вас в хермании или даунбасе...?\просьба уточнить - а то не всё так однозначно...)\
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Зеленский же сказал: кого не устраивает Украина можете валить в рашу. И они поехали.
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Ну и приехали, да. Был бы это автобус Киев Варшава, было бы о чём говорить.
А так...
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Тех кто едет на расию,можно сравнить с людьми,привыкшими считать на счетах. Вместо простых калькуляторов.
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Это так жумают ограниченные люди - а вдруг в этом автобусе ехал украинский разведчик Штирлiченко!
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вы же на форуме отписывались как перегоняли из Германии бусик в Донецк через рашку, счетовод вы наш
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Водила неопытный,такие вещи на мостах надо делать.
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как не любила московия вольный дух козаков запорожских...
так не любит и рабскую душу некоторых неудачных внуков прадедов великих
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Воно,звісно,якшо по людські,то треба було б поспівчувати.А от бажання чомусь нема...
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какие у кацапсин смешные убогие полицейские машины, как будто из 90х годов. и это вЯликая держава! а ведь и у нас до барыги-мародера такие были, даже хуже. и скоро опять будут...
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Нет, этого мародёра уже не будет, не переживай. На нём уже крест. Перевёрнутый.
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а где я сказал, что будет? я пишу - машин нормальных приусов да аутлендеров скоро опять не будет, ведь мародера уже не будет, будет зеленая шмаркля (но недолго), а потом в.в. *****. так что пусть готовятся ездить на новеньких ладах
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Для дебилов, которые нашли утешение в новости - скользкая дорога под Тернополем убивает так же беспощадно!
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В россию Украинцы не едут. В кацапию едут только подкацапники.
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95% шо всі хто в автобусі голосували за зелену макаку і за "мір любой ценой"
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а 5 % не були на виборах але потенційно мали приєднатись до 95%
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кажуть порохоботи понесли втрати. мєлочь, но приятно!
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Потрохобецилы ехали к своему вождю за советом.
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каккие украинцы это кацапское биомуссарье подстилки
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"Автобус с ХАХЛАМИ перевернулся в России" - українців там не має.
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Мабуть гуцули - великі патріоти в себе в горах і кацапські сраколизи на роботі.
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Запорожье - ватный город до безобразия. Почти 90% голосовали за бубочку.
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чого хохлоїди вештаються просторами агресора
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