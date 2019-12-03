 Кожна п'ята жінка в системі МВС працює на керівній посаді, - Аваков. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації МВС України, про це міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив під час відкриття щорічної конференції жінок правоохоронних органів.

"Вітаю всіх присутніх. Я радий, що в нашому міністерстві шанують жінок та панує дух жіночого лідерства. Думаю, що на одній із таких конференцій, вас буде вітати міністр внутрішніх справ - жінка. В системі МВС 39% працівників - жінки. Майже кожна п'ята працює на керівній посаді",- сказав Арсен Аваков.

Міністр додав, що Українська асоціація представниць правоохоронних органів успішна та визнана на міжнародному рівні.

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"Я пишаюся тим, що наші активні жінки об'єдналися в Асоціацію, що вона має успіх і визнана на міжнародному рівні. Ми підтримуємо ваші зусилля та бажаємо вам успіху. Ви і є частина цього успіху, ви і є успіх. Слава Вам і слава Україні", - зазначив він.

Заступниця міністра Катерина Павліченко зазначила, що вже зараз Асоціація налічує 300 членів.

"Мені надзвичайно приємно, що зібралася така велика кількість учасників. Своїм власним прикладом ви демонструєте рівність прав жінок та чоловіків у правоохоронних органах. Наші спільні зусилля направлені на реалізацію єдиної державної політики та спрямовані на досягнення гендерної рівності, що є основною складовою досягнення прав людини. Наразі Асоціація зібрала близько 300 членів, але наша кількість постійно збільшується. Ми рухаємося вперед. Сьогодні Асоціація - це рупор у озвучені ідей досягнення гендерної рівності. Серед наших основних досягнень - асоційоване членство у міжнародній організації жінок - поліцейських", - сказала заступниця міністра.

Павліченко також додала, що основна мета конференції - це поділитися досвідом і надихати один одного.

Конференція УАПП триватиме протягом трьох днів. За цей час правоохоронці, міжнародні експерти та міжнародні організації обговорять шляхи подолання гендерних стереотипів і насильства.

Довідково: Українська асоціація представництв правоохоронних органів - це громадська організація, яка об'єднує жінок та чоловіків різних правоохоронних агенцій. Основне завдання асоціації - надання рівних прав та можливостей для жінок та чоловіків у правоохоронних органах.

УАПП - перша в Україні і єдиний у Східній Європі. Асоціація створена за сприяння Проєкту підтримки підготовки поліцейських та фінансування Уряду Канади.









Фото: сайт МВС