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 Політика України, Суспільство, Фоторепортаж
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Все про:Аваков (1307) жінки (201) МВС (1420) гендерні проблеми (56)

 Кожна п'ята жінка в системі МВС працює на керівній посаді, - Аваков. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У системі МВС працює 39% жінок, кожна п'ята - обіймає керівну посаду.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації МВС України, про це міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив під час відкриття щорічної конференції жінок правоохоронних органів.

"Вітаю всіх присутніх. Я радий, що в нашому міністерстві шанують жінок та панує дух жіночого лідерства. Думаю, що на одній із таких конференцій, вас буде вітати міністр внутрішніх справ - жінка. В системі МВС 39% працівників - жінки. Майже кожна п'ята працює на керівній посаді",- сказав Арсен Аваков.

Міністр додав, що Українська асоціація представниць правоохоронних органів успішна та визнана на міжнародному рівні.

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"Я пишаюся тим, що наші активні жінки об'єдналися в Асоціацію, що вона має успіх і визнана на міжнародному рівні. Ми підтримуємо ваші зусилля та бажаємо вам успіху. Ви і є частина цього успіху, ви і є успіх. Слава Вам і слава Україні", - зазначив він.

Кожна пята жінка в системі МВС працює на керівній посаді, - Аваков 01

Заступниця міністра Катерина Павліченко зазначила, що вже зараз Асоціація налічує 300 членів.

Кожна пята жінка в системі МВС працює на керівній посаді, - Аваков 02

"Мені надзвичайно приємно, що зібралася така велика кількість учасників. Своїм власним прикладом ви демонструєте рівність прав жінок та чоловіків у правоохоронних органах. Наші спільні зусилля направлені на реалізацію єдиної державної політики та спрямовані на досягнення гендерної рівності, що є основною складовою досягнення прав людини. Наразі Асоціація зібрала близько 300 членів, але наша кількість постійно збільшується. Ми рухаємося вперед. Сьогодні Асоціація - це рупор у озвучені ідей досягнення гендерної рівності. Серед наших основних досягнень - асоційоване членство у міжнародній організації жінок - поліцейських", - сказала заступниця міністра.

Кожна пята жінка в системі МВС працює на керівній посаді, - Аваков 03

Павліченко також додала, що основна мета конференції - це поділитися досвідом і надихати один одного.

Кожна пята жінка в системі МВС працює на керівній посаді, - Аваков 04

Конференція УАПП триватиме протягом трьох днів. За цей час правоохоронці, міжнародні експерти та міжнародні організації обговорять шляхи подолання гендерних стереотипів і насильства.

Кожна пята жінка в системі МВС працює на керівній посаді, - Аваков 05

Довідково: Українська асоціація представництв правоохоронних органів - це громадська організація, яка об'єднує жінок та чоловіків різних правоохоронних агенцій. Основне завдання асоціації - надання рівних прав та можливостей для жінок та чоловіків у правоохоронних органах.

Кожна пята жінка в системі МВС працює на керівній посаді, - Аваков 06

УАПП - перша в Україні і єдиний у Східній Європі. Асоціація створена за сприяння Проєкту підтримки підготовки поліцейських та фінансування Уряду Канади.

Кожна пята жінка в системі МВС працює на керівній посаді, - Аваков 07
Кожна пята жінка в системі МВС працює на керівній посаді, - Аваков 08
Кожна пята жінка в системі МВС працює на керівній посаді, - Аваков 09
Кожна пята жінка в системі МВС працює на керівній посаді, - Аваков 10
Фото: сайт МВС

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3163120
 
 
 Топ коментарі
 
Рівність може бути тільки через розум,а не через стать.Бо це привілеї і справедливістю тут і не пахне.
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А Деева где, Арсен? Ота уже на руками водила, так водила.
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А Деева где, Арсен? Ота уже на руками водила, так водила.
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Рівність може бути тільки через розум,а не через стать.Бо це привілеї і справедливістю тут і не пахне.
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А что делать прикажете? Ну обленились мужики в системе МВД, лень им свой рукой водить, хорошо хоть сотрудницы помогают...
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Стільки командирів що працювати нікому.
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тільки морди у всих трохи дурноваті, а остальне нічо
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Не знаю як в МВС, а в міністерстві оборони толку від "дєвачєк" близько нуля. ТАК є жінки воїни, які воювали в АТО (ООС) на рівні з чоловіками, іноді краще. Але таких одиниці. Більшість просто баласт, чию роботу тягнуть чоловіки. І чим більше в частині "ані же дєвачєк", тим важче там чоловікам служити.
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ага каждая секретутка пресс полковник и вообще сдесь собралась шобла давалок и проституток и по тупым рожам видно кто они сосалки и жены начальства...так же и у чиновников...видел я в 16 году на дне независимости рыги с телохранителями и копы с высерками своими все в вышиванках и платьях с ног до головы которое человек не купит а вообще даже по роже можно вычислить дете мажора или подобное...короче биомуссор жуткий..шоб вы здохли Кожна п'ята жінка в системі МВС працює на керівній посаді, - Аваков - Цензор.НЕТ 2563
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в зале шахидка а не кто шухер не наводит..европа уже пала от чурок узкоглазых и негров ножом режут а они не поймут почему а на фоне ни одного англичанина...дрочильни на улицах и фестиваль дьявола...или космополитан с человеком без пола..та спс зелетвари
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