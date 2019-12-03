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 У Києві попрощалися із загиблим на Донбасі полковником ЦСО СБУ Денисом Волочаєвим. ФОТОрепортаж

У центрі культури та мистецтв Служби безпеки України відбулася церемонія прощання з полковником спецпідрозділу Центру спеціальних операцій СБУ Денисом Волочаєвим, який загинув під час виконання бойового завдання на сході України.

Про це повідомляє пресцентр СБ України, інформує Цензор.НЕТ.

Попрощатися з полеглим бійцем прийшли керівництво СБУ, сотні бойових побратимів і колег.

Траурний вінок передав Президент України, який висловив співчуття родинам Дениса Волочаєва та Дмитра Каплунова, що загинули разом під час виконання контрдиверсійного завдання на лінії розмежування. 

"Загибель кожного нашого бійця в зоні ООС - велика втрата для Служби, для країни, для нації. Щирі співчуття сім'ям загиблих героїв", - зазначив голова СБУ Іван Баканов.

Також дивіться: Під час виконання бойового завдання на Донбасі загинули офіцери ЦСО - Денис Волочаєв і Дмитро Каплунов, - СБУ. ФОТО

Нагадаємо, під час виконання бойового завдання на Донбасі загинули офіцери ЦСО - Денис Волочаєв і Дмитро Каплунов.

У Києві попрощалися із загиблим на Донбасі полковником ЦСО СБУ Денисом Волочаєвим 01
У Києві попрощалися із загиблим на Донбасі полковником ЦСО СБУ Денисом Волочаєвим 02
У Києві попрощалися із загиблим на Донбасі полковником ЦСО СБУ Денисом Волочаєвим 03
У Києві попрощалися із загиблим на Донбасі полковником ЦСО СБУ Денисом Волочаєвим 04
У Києві попрощалися із загиблим на Донбасі полковником ЦСО СБУ Денисом Волочаєвим 05

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3163114
 
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